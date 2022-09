Liveticker Hannover 96 – HSV: Verteidigen die Rothosen die Tabellenspitze?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der HSV ist zu Gast in Niedersachsen und möchte den achten Auswärtssieg in Folge feiern. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter konnte das letzte Ligaspiel mit 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf für sich entscheiden. Damit sicherten sich die Rothosen die Tabellenführung, die es jetzt im Spitzenspiel gegen Hannover 96 zu verteidigen gilt. Die 96er sind mit einem knappen 3:2-Erfolg gegen den SV Sandhausen in die Länderspielpause gegangen. Es kommt zum Duell Erster gegen Vierten. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Verfolgen Sie das Spiel im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker