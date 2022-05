HSV – Hannover im Liveticker: Nutzt Hamburg die große Chance?

Der HSV hat den Aufstieg in der eigenen Hand. Ein Satz, bei dem es noch vor wenigen Wochen völlig utopisch war zu glauben, er würde in dieser Spielzeit noch einmal Realität werden. Doch nach der Niederlage des SV Darmstadt 98 in Düsseldorf (1:2) am Freitagabend ist es tatsächlich so. Gewinnen die Hamburger am Samstag in Hannover, klettern sie vorerst auf Rang zwei, hätten nach Ablauf des Spieltags unabhängig von den anderen Ergebnissen mindestens den Relegationsplatz sicher. Ein Dreier gegen die „Roten“ wäre dafür jedoch Pflicht. Verpassen Sie im MOPO-Liveticker keine wichtige Spielszene.

