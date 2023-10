Bielefeld gegen HSV im Liveticker: Zieht Hamburg ins Pokal-Achtelfinale ein?

Es ist wieder DFB-Pokal-Zeit! Und für den HSV bedeutet das diesmal und wie schon in der ersten Runde eine Reise zu einem Drittligisten: Die Hamburger bestreiten ihr Zweitrundenspiel am Dienstagabend (Anpfiff 20.45 Uhr) bei Arminia Bielefeld. Kann das Team von Coach Tim Walter seine in der Zweiten Liga offensichtliche Auswärtsschwäche im Pokal ablegen – und ins Achtelfinale einziehen? „Es wird ein richtiger Pokal-Fight“, kündigte Jonas Meffert bereits an. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Ein spezielles Spiel wird es aber auch für andere Protagonisten. Auf Seiten des HSV trifft Verteidiger Guilherme Ramos auf seinen Ex-Klub, in Bielefels Kader steht neben Ex-HSV-Stürmer Manuel Wintzheimer derweil auch Torwart-Leihgabe Leo Oppermann. Und: Michael Mutzel, von dem sich der HSV im Sommer 2022 im Unfrieden trennte, ist inzwischen Geschäftsführer Sport auf der Bielefelder Alm.

Bei den Rothosen wird erneut Matheo Raab im Tor stehen. Die etatmäßige Nummer zwei hinter Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes wurde von Coach Tim Walter zum Pokal-Torhüter auserkoren – und der 24-Jährige äußerte bereits seine Hoffnung, „dass noch ein paar Pokalspiele dazukommen“. Das haben Raab und seine HSV-Kollegen in ihren eigenen Händen. Beziehungsweise Füßen.

Dem HSV seinerseits gelang am Samstagabend schon zum vierten Mal in Folge kein Auswärtssieg in der Zweiten Liga. Das 3:3 in Kaiserslautern offenbarte erneut viele in dieser Saison sichtbaren HSV-Probleme, vor allem in der Defensive. Gegen Bielefeld-Urgestein Fabian Klos und Co. muss ebendiese Hamburger Abwehr sehr wahrscheinlich gefestigter auftreten, damit der Einzug ins Achtelfinale gelingt. Die Runde der letzten 16 Teams wird Anfang Dezember ausgespielt – mit dem HSV?

Nun treffen die Hamburger also erneut auf einen Drittligisten. Nach ihrem Zweitliga-Abstiege erwischten die Bielefelder einen wechselhaften Saisonstart, zuletzt aber konnte das Team von Coach Michel Kniat dreimal in Serie gewinnen. Am vergangenen Wochenende siegte die Arminia mit 4:0 gegen Ingolstadt – weshalb HSV-Profi Jonas Meffert über den Gegner sagt: „Die haben bestimmt Selbstvertrauen und freuen sich auf den HSV.“

In der ersten Cup-Runde hatten sich beide Mannschaften Anfang August alles andere als leicht getan. Während die Arminia erst im Elfmeterschießen gewann – das allerdings gegen den Bundesligisten VfL Bochum – mühte sich der HSV zu einem 4:3 bei Rot-Weiss Essen. Erst in der Verlängerung hatte László Bénes seine Farben mit seinem Siegtreffer in der 117. Minute erlöst, nachdem der HSV zuvor dank der Treffer von Doppeltorschütze Bakery Jatta und Robert Glatzel dreimal geführt – aber immer wieder den Ausgleich kassiert hatte.

Moin und Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der HSV spielt am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts bei Arminia Bielefeld. Um 20.45 Uhr wird Schiedsrichter Dr. Robert Kampka die Partie in der SchücoArena eröffnen.