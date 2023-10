Pokal in Bielefeld: HSV pokert bei Dompé – und überrascht mit Teenager (16)

Reicht das schon für ein schnelles Comeback? Vergangenen Samstag, beim 3:3 in Kaiserslautern, fehlte Jean-Luc Dompé wegen Schambein-Problemen. Zur Abschlusseinheit vor der Pokal-Partie in Bielefeld (Dienstag, Liveticker auf MOPo.de) kehrte der Franzose am Montag aber wieder ins Mannschaftstraining zurück. Zudem steht der erst 16 Jahre alte Otto Stange erstmals im Kader und trat die Reise nach Ostwestfalen mit an.

Tim Walter hatte es ja bereits in der Vorwoche angekündigt. „Kommende Woche wird Jean-Luc wieder dabei sein“, ließ der Trainer wissen und behielt recht. Der Montag diente Dompé dann als Härtetest. Nach der kurzen Einheit mit den Kollegen absolvierte er noch einige Steigerungsläufe und Sprints. Aber reicht das auch schon?

Ein Dompé-Comeback beim Drittligisten könnte womöglich etwas zu früh kommen. Zumal am Samstag bereits die Zweitliga-Partie im Volkspark gegen Magdeburg (20.30 Uhr) ansteht.

HSV-Stürmer Stange traf zuletzt doppelt für die U17

Definitiv Hoffnungen auf einen Einsatz darf sich hingegen Stange machen. Der Junioren-Nationalspieler trainierte bereits in der Vorwoche einige Tage lang bei den Profis mit und machte am Wochenende erneut Werbung in eigener Sache. Beim 4:0 der U17 gegen Union Berlin traf Stange doppelt.

Am Dienstag nun wird Stange erstmals im Profikader stehen, das „Abendblatt“ berichtete zuerst davon. Spannend: Der Angreifer erhält den Kaderplatz von Omar Megeed (18), der zuletzt in Kaiserslautern noch dabei war. Der Deutsch-Ägypter feierte im vergangenen Jahr ausgerechnet in Bielefeld sein Profi-Debüt (damals in Liga zwei), wurde mit 16 Jahren und 359 Tagen zum jüngsten Spieler, der jemals ein Pflichtspiel für den HSV bestritt.

Otto Stange beim Profi-Training des HSV WITTERS Otto Stange beim Profi-Training des HSV

Sollte Stange nun an gleicher Stelle zu einem Kurzeinsatz kommen, wäre er 16 Jahre und lediglich 264 Tage alt – und würde dadurch HSV-Geschichte schreiben.

HSV-Profi Reis ließ sich am Montag operieren

Während Stange auf sein Debüt hofft, werden vier Profis in Bielefeld definitiv fehlen. Ludovit Reis ließ sich am Montag wie angekündigt an seiner linken Schulter operieren, fällt definitiv bis zum Rest des Jahres aus.

Ab jetzt geht es nur noch bergauf: Ludovit #Reis wurde heute erfolgreich an der Schulter operiert. ✔️



LIKE = Beste Grüße ins Krankenhaus und weiterhin gute Besserung, Ludo! #nurderHSV pic.twitter.com/BSIfnRlkjx — Hamburger SV (@HSV) October 30, 2023

Dazu sind Ignace Van der Brempt (Muskelfaserriss), Sebastian Schonlau (Wade) und Anssi Suhonen (Waden-OP) nicht dabei.