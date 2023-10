Profi-Training als Anreiz für einen neuen Vertrag? Das ist Walters neuer Tore-Teenie

Wer ist das denn? Der eine oder andere Zuschauer, der in den vergangenen Tagen beim HSV-Training vorbeischaute, musste sich noch an das neue Gesicht gewöhnen. Doch den Namen Otto Stange sollte man sich merken. Denn der 16-Jährige macht seine Sache bei den Profis gut.

Erstmals lässt Tim Walter das Top-Talent der U17 bei den Großen vorspielen. Stange beweist, dass er vor der Kiste über einen starken Riecher verfügt, traf im gestrigen Trainingsspiel am Vormittag mehrfach.

Stange überzeugt in der U17 des HSV

Wer aber ist Walters neuer Tore-Teenie? Seine ersten Schritte machte Stange im Alter von sechs Jahren bei St. Pauli, 2017 wechselte er zum ETV. Zum HSV kam er im Sommer 2022 – und trumpft in dieser Saison groß auf. Sieben Treffer erzielte er in sieben Einsätzen in der U17-Bundesliga. Vor eineinhalb Wochen netzte Stange auch erstmals für Deutschlands U17, deren fester Bestandteil er ist.

Für den HSV geht es auch darum, Stange mit dem ersten Schnupperkurs bei Walter die Zukunft schmackhaft zu machen. Der Vertrag des Angreifers endet im kommenden Sommer.