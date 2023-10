Das wird ein heißer Tanz, da sind sich alle HSV-Profis sicher. Der Pokal-Auftritt in Bielefeld wird zum echten Härtetest, die lange Zeit kriselnde Arminia ist erwacht und nach dem dritten Sieg in Folge (4:0 gegen Ingolstadt) die Mannschaft der Stunde in Liga drei. Feurig wird es auf der Alm, wer wüsste das besser als Guilherme Ramos? Der MOPO verriert er, was er jetzt über seinen Ex-Klub denkt.