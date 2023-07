Ein Jahr nach seinem Tod: Wie Uwe Seeler heute Teil der HSV-Kabine ist

An diesem Freitag vor einem Jahr hat der HSV seine größte Legende, die Stadt Hamburg einen ihrer bedeutendsten Bürger verloren: „Uns Uwe“ Seeler ist am 21. Juli 2022 in Norderstedt im Alter von 85 Jahren friedlich eingeschlafen. Er wird von seiner Familie, seinem Klub, den Fans und vielen weiteren Menschen in Deutschland und der Welt schmerzlich vermisst. Ein Jahr ohne „Uns Uwe“.

Doch nicht nur durch die Rückkehr seines Enkels Levin Öztunali ist Uwe Seeler beim HSV weiterhin allgegenwärtig. Zwar müssen die Fans noch ein weiteres Jahr auf die Umbenennung der Sylvesteralle in Uwe-Seeler-Allee warten, da erst zwei Jahre post mortem Straßennamen vergeben werden dürfen, doch anlässlich des ersten Todestages der Vereinslegende wird es im Rahmen des Testspiels in Glasgow eine Besonderheit geben.

HSV wärmt sich in Glasgow mit „Uns Uwe“-Shirts auf

Die Mannschaft wärmt sich vor der Partie bei den Rangers in besonderen „Uns Uwe“-Shirts auf und erinnert damit an den HSV-Rekordtorschützen.

Das könnte Sie auch interessieren: Van der Brempt verrät: So kam mein HSV-Wechsel zustande

Auch im Alltag ist die Fußballlegende omnipräsent. Seit Seelers Tod vor einem Jahr hängt sein Trikot mit der Rückennummer neun eingerahmt im Kabinentrakt der Profis.

Robert Glatzel, der zumindest in Sachen Trikotnummer Seelers aktueller Erbe ist, und Co. müssen jeden Tag „an diesem Wahrzeichen, das die Werte und Mentalität des größten HSVers aller Zeiten in Ehren hält“ vorbei, wie es der HSV auf seiner Homepage schreibt.