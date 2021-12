In ihrer zweiten Saison in der European League of Football (ELF) werden die Hamburg Sea Devils ein ganz anderes Gesicht zeigen. US-Quarterback Jadrian Clark kommt nicht zurück. Die Seeteufel ersetzen ihn durch einen deutschen Spielmacher: den Lübecker Jung Salieu Ceesay!

Es ist eine mutige, aber auch konsequente Entscheidung des Vize-Meisters. Der 23-jährige Ceesay gilt als eines der größten deutschen Quarterback-Juwelen, kam in der vergangenen Saison als Clark-Ersatz aber nur sporadisch zum Einsatz. „Er hat sein Talent bereits aufblitzen lassen“, sagt General Manager Max Paatz im Gespräch mit der MOPO. „Wir trauen ihm absolut zu, das Team zu führen.“

Hamburgs Sea Devils holen Wide Receiver Jean Constant – Salieu Ceesay Startin-Quarterback

Ceesay, der in den USA erfolgreich an der High School gespielt hat und NFL-Fans an Superstar Cam Newton von den Carolina Panthers erinnert, bekommt tatkräftige Unterstützung. Nach Lamar Jordan haben die Sea Devils die Receiver-Position mit einem weiteren US-Import verstärkt – und wie! Mit Jéan Constant (25) kommt von den Barcelona Dragons der beste Passempfänger der ELF-Premierensaison nach Hamburg. Boss Paatz: „Seine Explosivität und Athletik sind herausragend.“

Neuzugang Constant: „Ich erwarte, dass wir in der kommenden Saison um die Championship mitspielen, jedoch mit einem anderen Ergebnis als im vergangenen Jahr. Als die Anfrage von den Hamburg Sea Devils kam, war mir klar, dass ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen kann.“