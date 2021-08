Hamburg Sea Devils: Ceesay-Show dauert nur eine Halbzeit

Fast hätte das Experiment geklappt. Im letzten regulären Saisonspiel in der European League of Football (ELF) setzte Andreas Nommensen, Trainer der Hamburg Sea Devils, vornehmlich auf seine zweite Reihe. Doch nach einer 17:0-Halbzeitführung gab es gegen die Leipzig Kings noch eine 17:18-Pleite.

Das Lübecker Quarterback-Talent Salieu Ceesay bekam vor 1625 Fans seine Chance. Der 23-Jährige führte sein Team mit cleveren Würfen und Läufen zu zwei frühen Touchdowns durch Julian Ampaw und Tobias Nill.

ELF: Hamburg Sea Devils unterliegen den Leipzig Kings

Kicker Phillip Friis Andersen traf aus sensationellen 59 Yards, verpasste aber auch zwei Field Goals.

Während die Seeteufel-Abwehr Leipzigs US-Spielmacher Michael Birdsong lange Zeit gut im Griff hatte, blühte dieser in der zweiten Halbzeit auf und führte sein Team mit einem Tochdown-Pass 73 Sekunden vor Schluss noch zum Sieg.

Ceesay geriet derweil immer mehr unter Druck und konnte die Hamburger Offense nicht mehr zu weiteren Punkten führen.

Hamburg Sea Devils: Salieu Ceesay mit starker erster Halbzeit als Quarterback

Coach Nommensen sagte nach der Partie: „Alle Spieler haben gespielt, das war das Ziel. Wir wollten den Jungs Spielzeit geben, die bislang noch nicht so viel Möglichkeiten hatten. Dafür sind wir noch sehr zufrieden, zumindest mit der ersten Halbzeit. Danach hat man die Unerfahrenheit dann gesehen. Es war ein gutes Football-Spiel.“

Der Erfolg war besonders wichtig für die Kings, die nun mit einem Erfolg am letzten Spieltag gegen die Panthers Breslau in die Playoffs einziehen können. Die Sea Devils, die ihre reguläre Saison mit sieben Siegen und drei Niederlagen als Sieger der Nordgruppe beendet haben, warten nun also gespannt auf ihren Halbfinal-Gegner für den 12. September.