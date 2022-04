Rostock – St. Pauli 1:0: Kiezklub unterliegt Hansa – und verpasst Tabellenführung!

Der FC St. Pauli unterliegt Hansa Rostock im Topspiel am Samstagabend knapp mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Nico Neidhart (59.). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte kippte die Partie in Durchgang zwei immer mehr in Richtung des Aufsteigers, der sich den Sieg mit seiner starken Defensivleistung verdiente. St. Pauli fehlten dagegen über weite Strecken die entscheidenden Ideen.

Den besseren Start ins Spiel erwischte Hansa, die „Kogge“ erzielte bereits nach drei Minuten die vermeintliche Führung, doch der VAR schaltete sich ein und nahm den Treffer aufgrund eines Foulspiels im Vorfeld zurück. In der Folge entwickelt sich ein hitziges und emotionales Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, die aber keine Mannschaft in Zählbares ummünzen konnte.

Nach rund 25 Minuten fand die Partie dann etwas zur Ruhe und kam erst kurz vor der Pause wieder auf Hochtouren. Schon da gehörten die besseren Gelegenheiten den Gastgebern – ein Eindruck, der sich nach der Pause verfestigte. Hansa übernahm nach Wiederanpfiff zunehmend die Spielkontrolle und belohnte sich dafür nach einer knappen Stunde, als Nico Neidhart eine Hereingabe von Calogero Rizzuto aus spitzem Winkel zum 1:0 verwertete (59.).

So wirklich erholen konnte sich St. Pauli davon in der Folge nicht. Zwar gewannen die Kiezkicker nach dem Gegentor wieder vermehrt die Spielkontrolle, gefährliche Aktionen blieben aber bis zum Schlusspfiff Mangelware gegen diszipliniert verteidigende Rostocker, die sich den Dreier am Ende verdient haben.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+3. Min Eine aussichtsreiche Hereingabe von Kyereh fischt Kolke stark aus der Luft. Derweil liegt auf der Gegenseite Sikan am Boden, das gibt einige Sekunden für die Gastgeber.

90.+2. Min Ein Tor fällt jedenfalls nicht, Paqaradas Flanke ist viel zu flach.

90.+2. Min Nochmal Freistoß aus dem Halbfeld. Ist das schon die letze Chance?

90. Min Vier Minuten gibt es obendrauf. Was hat St. Pauli hier noch in petto?

89. Min Ein Ausgleich deutet sich hier nicht an, im Gegenteil – aktuell gehört der Ballbesitz zumeist der „Kogge“.

88. Min Auch Hansa wechselt: Duljevic und Rother kommen für Ingelsson und Rhein.

87. Min St. Pauli wechselt abermals, Buchtmann kommt für Burgstaller.

86. Min Riesenchance für Rostock zur Entscheidung! Auf Höhe des Elfmeterpunkts kommt Malone völlig frei per Volley zum Abschluss, sein Schuss wäre im Tor gelandet. Doch St. Pauli kann in letzter Sekunde klären.

86. Min Die letzten Minuten laufen hier. Kann St. Pauli noch einmal zurückkommen? Aktuell scheint Hansa sehr stabil.

85. Min Auf der Gegenseite ist es Medic, der bei einer Flanke von links noch den Fuß dazwischenkriegt.

84. Min Matanovic bringt eine Hereingabe von rechts ins Zentrum, wo Becker zur Ecke klärt.

81. Min Burgstaller in aussichtsreicher Abschlussposition, doch die Rostocker Defensive wirft sich mit allem was sie hat dazwischen und drängt den Österreicher ab.

79. Min Und auch Hansa tauscht doppelt: Meier und Riedel kommen für Neidhart und Rizzuto.

78. Min St. Pauli wechselt erneut: Makienok geht runter, für ihn kommt Matanovic.

76. Min St. Pauli setzt sich mal am Strafraum fest, bringt die Bemühungen aber einmal mehr nicht zum gewinnbringenden Abschluss.

74. Min Beinahe leistet ein ruhender Ball Abhilfe! Paqarada nimmt sich einem Freistoß aus 25 Metern zentraler Position an und zirkelt das Spielgerät nur knapp am linken Pfosten vorbei. Das wäre ein echtes Traumtor gewesen.

72. Min Auf der Gegenseite Hansa mal wieder mit einem Abschluss durch Rizzuto, den zu unplatzierten Schuss von halbrechts kann Vasilj aber parieren.

70. Min Mit etwas Wohlwollen war das mal ein solcher: Nach einer Paqarada-Ecke kommt Daschner recht frei zum Kopfball, trifft den Ball aber nicht satt und zielt links vorbei. Da war mehr drin.

70. Min Nach dem Gegentor zieht sich Hansa etwas zurück, St. Pauli hat wieder mehr den Ball. Auf einen Abschluss warten die Kiezkicker aber nach dem Wiederanpfiff noch immer.

68. Min Auch Rostock wechselt – allerdings notgedrungen: Verhoek kann nach dem Zusammenstoß bei der Ecke aus Minute 65 nicht weitermachen. Für ihn kommt Sikan ins Spiel.

66. Min Schultz reagiert auf die enttäuschende Anfangsphase und bringt Daschner und Benatelli für Beifus und Aremu.

65. Min Der Standard segelt hoch in den Strafraum, nach einem Offensivfoul pfeift Schiedsrichter Brand die Situation aber ab.

64. Min St. Pauli ist in den Minuten nach dem Gegentor sichtlich um Spielkontrolle bemüht und baut in Ruhe über die Abwehrkette auf. Im Strafraum angekommen, wird eine Hereingabe zur Ecke geklärt.

63. Min Damit bestraft der Aufsteiger den zu passiven Auftritt der Kiezkicker in Halbzeit zwei bislang. Jetzt muss etwas kommen von der Schultz-Elf.

59. Min Das ist angesichts der letzten Minuten nicht unverdient. Nach einer starken Ballstafette bringt Rizzuto den Ball von rechts flach vor das Tor. Das Leder schien schon an Freund und Feind vorbei ins Toraus zu segeln, doch am zweiten Pfosten kommt Neidhart doch noch an den Ball und schiebt aus sehr spitzen Winkel ein.

59. Min Tor für Hansa! Neidhart bringt Rostock in Führung!

58. Min Die zweite Hälfte gehört bislang klar den Gastgebern. Zwar bleiben wirklich gefährliche Abschlüsse bislang aus, zufrieden dürfte Schultz mit dieser Entwicklung jedoch dennoch nicht sein.

55. Min Frecher Versuch von Kyereh, der kurz hinter der Mittellinie einfach mal abzieht und Kolke wohl überraschen wollte. Doch St. Paulis Stratege zielt zu hoch.

54. Min Eine Flanke von Neidhart segelt durch den gesamten Sechzehner und landet bei Rizzuto, der den Ball volles Risiko per Volley nimmt, den Ball jedoch abermals weit drüber jagt.

50. Min Ähnliche Situation, diesmal nach einem Einwurf, den Vasilj mit der Faust zu einem Rostocker klärt. Doch erneut geht der Gewalt-Schuss deutlich über den Kasten.

48. Min Nicht nur auf den Rängen, sondern auch im Strafraum der Kiezkicker brennt es gleich mal. Nach einer Freistoß-Flanke kommt es vor Vasilj zu einem Gestocher, am Ende segelt der Schuss weit drüber.

46. Min Die zweite Halbzeit geht St. Pauli mit einer personellen Veränderung an. Lawrence kommt für Becker ins Spiel, damit geht auch eine Systemumstellung hin zur Dreier- bzw. Fünferkette einher.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Ohne Tore geht es in die Katakomben. Nach einer turbulenten Anfangsphase inklusive aberkanntem Hansa-Tor, Rudelbildung und jeder Menge Emotionen nahm sich das Spiel nach circa 25 Minuten eine kleine Verschnaufpause. Kurz vor Ende der ersten Hälfte wurde es dann aber wieder ereignisreicher – mit deutlich gefährlicheren Aktionen für Hansa. Die zweite Halbzeit verspricht in jedem Fall eine Menge Spannung.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45. Min Und gleich die nächste Gelegenheit hinterher. Ingelsson zieht von rechts in die Mitte, wird aber entscheidend unter Druck gesetzt, sodass Vasilj parieren kann.

43. Min Doppelchance für die „Kogge“, doch den ersten Abschluss kann Medic toll klären, der zweite Versuch landet neben dem Tor. Glück für die Kiezkicker, die zuletzt wieder vermehrt Spielanteile abgeben.

40. Min Nächste Großchance für Hansa! Neidhart zieht von der Strafraumkante ab, der Schuss wird abgefälscht und so für Vasilj zu einer echten Herausforderung. Doch der pariert Weltklasse.

39. Min Rizzuto nimmt sich der Sache an, jagt den Ball aber in die Mauer.

38. Min Exzellente Freistoßchance für Hansa! Zuvor hat Beifus Verhoek mit dem Arm getroffen. Torentfernung circa 18 Meter.

36. Min Auf der Gegenseite schnappt sich Rhein nach einer geklärten Flanke den zweiten Ball, trifft den Ball aber wie Kyereh auf der anderen Seite nicht gut. Deutlich links vorbei.

34. Min Ganz starke Kombination der Kiezkicker: Paqarada spielt scharf ins Zentrum zu Makienok, der mit dem Rücken zum Tor auf Kyereh weitergibt. Dem Ghanaer rutscht der Ball jedoch über den Schlappen.

32. Min Letzteres gilt jedoch auch für die Boys in Brown, die sich nach Ballverlusten in Windeseile hinter dem Ball versammeln und so Rostocker Offensivansätze im Keim ersticken.

30. Min St. Pauli hat inzwischen doch deutlich die Kontrolle über das Spiel, doch die „Kogge“ steht defensiv sicher und lässt wenig zu.

29. Min Die bringt nichts ein.

28. Min Einen starken Steckpass von Kyereh erläuft Becker und grätscht das Leder in die gefährliche Zone, dort ist aber ein Rostocker zur Stelle. Ecke.

27. Min Nach der intensiven Anfangsphase leistet sich das Spiel gerade eine erste kleine Verschnaufpause.

24. Min Nach einer Hansa-Ecke kommt es zum Gewusel im Strafraum. Einen Roßbach-Schuss klärt Aremu am Ende mit einer der empfindlicheren Körperstellen und bleibt kurz liegen, kann aber weitermachen.

21. Min Nächster guter Ansatz bei St. Pauli. Burgstaller hat rechts auf der Grundlinie die Übersicht und gibt in die Mitte, wo aber weder Makienok noch Kyereh entscheidend an den Ball kommen. Das Leder landet bei Kolke.

19. Min Über mangelnde Unterhaltung kann sich hier wahrlich keiner beschweren. Intensive Zweikämpfe, Emotionen und fußballerische Highlights – all das gibt es im Ostseestadion bislang zu genüge.

16. Min Hansa kontert brandgefährlich! Über Rizzuto und Ingelsson kommt der Ball in den Rückraum zu Verhoek, der aber völlig freistehend kläglich direkt auf Vasilj zielt. Kein Problem für den Bosnier.

14. Min Mehr und mehr übernimmt hier St. Pauli das Kommando, erneut versucht es Burgstaller aus schwieriger Position. Seinem Gewalt-Schuss aus spitzem Winkel fehlt es zwar nicht an Effet, dafür aber an Präzision.

13. Min Und der wird gefährlich! Paqarada bringt den Ball aus dem rechten Halbfeld und findet Burgstaller, der aus recht großer Distanz aber drüber köpft.

12. Min Jetzt auch auf der Gegenseite der erste Gelbe Karton, Malone sieht ihn nach einem Sprung in die Hüfte von Makienok. Gute Freistoßchance inklusive.

11. Min Gleich im Anschluss kommt es nach einem Zweikampf zwischen Paqarada und Verhoek zur Rudelbildung, der Ex-Kiezkicker sieht Gelb.

10. Min Verhoek hat die nächste Möglichkeit, wurschtelt sich durch den Strafraum, scheitert aber an Vasilj.

9. Min Turbulenter Start also im Ostseestadion, ein reguläres Tor sprang aber noch nicht heraus.

7. Min Und gleich die nächste aussichtsreiche Aktion. Ein feiner Chip-Ball erreicht Hartel in der Mitte, der direkt von der Grundlinie in die Mitte gibt, aber keinen Abnehmer findet.

6. Min Und jetzt auch die erste Großchance für St. Pauli! Paqarada bringt den Ball von links scharf und flach in die Mitte, wo Burgstaller mit der Fußspitze an den Ball kommt, aber an Kolke scheitert.

3. Min Beinahe der Horror-Start für St. Pauli! Nach einem fragwürdigen Zweikampf auf der rechten Seite kommt Hansa in den Strafraum der Kiezkicker, nach dem Abschluss staubt Simon Rhein ab. Doch der Treffer wird zurückgenommen, das Duell auf der Außenbahn wird nach Ansicht der Videobilder als Foul gewertet.

2. Min Der erste Abschluss gehört Hansa, Neidhart versucht es auf links aus spitzem Winkel, verzieht aber deutlich.

1. Min Der Ball rollt, St. Pauli ganz in braun spielt von rechts nach links.

Anpfiff!