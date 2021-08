Kann der FC St. Pauli auch im vierten Ligaspiel ungeschlagen bleiben und den Schwung aus dem gewonnen Stadtderby mitnehmen? Mit dem SC Paderborn treffen die Kiezkicker auf den direkten Tabellennachbarn, der ebenfalls bislang ungeschlagen ist. Bei einem Sieg wären bereits nach vier Spieltagen zehn Punkte auf dem Konto der Kiezkicker.

Der FC St. Pauli bekommt nach einem furiosen Beginn schon nach sechs Minuten eine glatt rote Karte, da Ziereis durch einen Schulter-Zupfer an Michel eine klare Torchance vereitelt. Den anschließenden halbhoch und schwach geschossenen Elfmeter kann Vasilj entschärfen. Danach verteidigen die Kiezkicker ganz stark und lassen kaum was zu. Guido Burgstaller kann mit einer der wenigen Torchancen St. Paulis sogar per Direktabnahme aus 17 Metern für die zwischenzeitliche Führung sorgen. Kurz vor der Pause kassiert die Truppe von Timo Schultz per Kopball-Eigentor von Dzwigala jedoch den ärgerlichen Ausgleich. Wie reagiert der FC St. Pauli nach der Pause? Es bleibt spannend.

Halbzeit!

45. Min Ist das bitter! Der FC St. Pauli kassiert hier kurz vor der Pause den Ausgleich durch ein Kopfball-Eigentor von Adam Dzwigala.

45. MIn Tor für Paderborn!

44. Min Guido Burgstaller ist hier überall! Eine ganz starke Leistung von dem Stürmer.

42. Min St. Pauli macht hier keine Anstalten noch in der ersten Halbzeit nach vorne etwas zu riskieren. Die Kiezkicker wollen weiterhin nichts zulassen und mit der Führung in die Pause gehen.

39. Min Die erste Hälfte neigt sich dem Ende zu und man muss festhalten, dass St. Pauli wie ein Spitzenteam spielt. Trotz Unterzahl haben sich die Kiezkicker nicht aus der Ruhe bringen lassen und konsequent verteidigt. Vorne nutzt Guido Burgstaller eine der wenigen Chancen. Die Frage scheint nur: Kann St. Pauli auf Dauer so weitermachen oder lassen irgendwann, ob der Unterzahl, die Kräfte nach?

36. Min Burgstaller liegt am Boden. Van der Werff trifft den Stürmer am Fuß, doch Schiedsrichter Brandt lässt weiterspielen. Einwurf für St. Pauli.

35. Min Die Zuschauer sehen nun ein ähnliches Bild wie vor dem Treffer. Paderborn spielt in der Hälfte der Gäste, doch die Mannschaft von Torsten Lieberknecht hat keine großartigen Ideen um Vasilj hier ernsthaft zu prüfen.

33. Min Heute sieht man, dass St. Pauli sich in den letzten Monaten ein großes Selbstbewusstsein erspielt hat. Trotz Unterzahl gehen die Kiezkicker in Führung und bleiben aktuell das beste Team der zweiten Bundesliga im Kalenderjahr 2021.

32. Min Der SC Paderborn macht hier das Spiel und St. Pauli kontert. Ecke für die Gäste.

30. Min Das hat sich hier nicht gerade angedeutet, doch der FC St. Pauli geht hier trotz Unterzahl in Führung! Guido Burgstaller ist es, der nach einer flachen Hereingabe von Kyereh per Direktabnahme den Ball aus knapp 17 Metern unten rechts in den Kasten einschweißt.

28. Min Tooor für St. Pauli! Guido Burgstaller trifft für die Kiezkicker!

25. Min Konterchance für St. Pauli! Kyereh wird mit einem flachen Ball geschickt und geht in das Laufduell mit Yalcin, der es jedoch besser macht als Ziereis und mit einer starken und sauberen Grätsche den Ball in das Seitenaus befördern kann.

24. Min Über 70 Prozent Ballbesitz für die Heimmannschaft zeugen von der Feld-Überlegenheit. St. Pauli konzentriert sich auf das Kontern.

22. Min Es geht hier weiterhin nur in eine Richtung. Paderborn rennt hier mit den Mittelfeldspielern Mehlem und Yalcin an, doch kommt aufgrund der disziplinierten Abwehrleistung des FC St. Pauli weiter zu keinen Chancen.

20. Min Nach rund 20 Minuten sind die Gäste aus Hamburg weiterhin ohne Torschuss auf den Kasten von Paderborns Schlussmann Huth. Auch die Heim-Elf kann momentan im letzten Drittel für keine große Gefahr sorgen.

18. Min Jetzt versuchen alle St. Paulianer hinten mitzuarbeiten. Selbst Guido Burgstaller hilft am eigenen Strafraum mit aus.

17. Min Trotz der Unterzahl stehen die Kiezkicker hinten recht kompakt. Vorne bleiben die Torchancen bislang jedoch aus.

14. Min Paderborn hat nun auch aufgrund der Überzahl mehr Spielanteile und ist überwiegend in der Hälfte der Kiezkicker.

11. Min Wechsel bei St. Pauli: James Lawrence bildet nun das Innenverteidiger-Duo zusammen mit Medic. Timo Schultz opfert dafür Stürmer Makienok, sodass Burgstaller die einzige Spitze bildet.

10. Min Wie reagiert St. Pauli-Trainer Timo Schultz nach der roten Karte?

9. Min Was für ein furioser Beginn hier in Paderborn. St. Pauli muss nun über 80 Minuten in Unterzahl spielen.

8. Min Elfmeter verschossen! Vasilj hält den halbhohen und ziemlich unplatzierten Elfmeter von Dennis Srbeny und damit das 0:0 fest.

6. Min Philipp Ziereis bekommt die glatt rote Karte! Der Innenverteidiger hält als letzter Mann den Paderborner Michel an der Schulter. Elfmeter für Paderborn!

6. Min Rote Karte für St. Pauli!

3. Min Die Stimmung ist bei bestem Wetter in Paderborn hervorragend. Zuletzt gewann die Truppe von Trainer Lieberknecht mit 4:1 gegen Werder Bremen.

3. Min Die Ostwestfalen versuchen hier furios zu beginnen und spielen direkt in Richtung des Kastens von Torwart Vasilj.

2. Min St. Pauli spielt ganz in weiß von rechts nach links.

1.Min Der Ball rollt!

Anpfiff!