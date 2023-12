St. Pauli – HSV im Liveticker: Wer entscheidet das Top-Derby für sich?

St. Pauli gegen HSV, Erster gegen Zweiter, das Duell um die Stadtmeisterschaft unter Flutlicht am Freitagabend: Das Hamburger Derby hat so ziemlich alles zu bieten, was sich das Fußball-Herz wünscht. Doch nicht nur aus emotionaler Sicht ist das Spiel ein enorm bedeutendes für beide Vereine. Während die Kiezkicker ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen können, wollen die Rothosen zumindest punkttechnisch mit dem Stadtrivalen gleichziehen. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker