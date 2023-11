„Weiß genau, wie viel er investiert hat“: St. Paulianer zieht den Hut vor Glatzel

Viel Raum für Lob und Anerkennung in des Gegners Richtung bleibt im Rahmen des von Rivalität geprägten Stadtderbys eigentlich nicht. Als am Mittwoch auf der Pressekonferenz der Name Robert Glatzel fiel, machte St. Paulis Cheftrainer Fabian Hürzeler jedoch eine ausgeprägte Ausnahme.

„Robert und ich hatten früher ein sehr inniges Verhältnis“, erzählte Hürzeler. Beide kickten in der Saison 2014/15 für die zweite Mannschaft von 1860 München, es entwickelte sich eine Freundschaft. „Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und über viele Themen geredet. Wir waren absolut auf einer Wellenlänge“, erinnert sich Hürzeler.

FC St. Pauli: Fabian Hürzeler lobt HSV-Stürmer Robert Glatzel

Zumindest beruflich trennten sich die Wege schnell wieder, doch Hürzeler verfolgte Glatzels Entwicklung stets, intensiv und mit viel Anerkennung: „Sein Weg ist beeindruckend, weil ich genau weiß, wie viel er investiert hat.“

Am Freitag kommt es zum Wiedersehen. Während des Spiels wird die Freundschaft ruhen. Davor und danach, davon ist auszugehen, dürften Anekdoten ausgetauscht werden. Denn, so Hürzeler: „Da gibt es einige. Das kann ich verraten.“