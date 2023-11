Rostock – St. Pauli im Liveticker: Gewinnt der Kiezklub auch das brisante Nordduell?

Der FC St. Pauli will seinen unglaublichen Lauf in dieser Saison auch nach der Länderspielpause fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler ist als einziges Team der 2. Bundesliga noch immer ungeschlagen und thront an der Tabellenspitze – und das soll sich auch nach der Begegnung beim Erzrivalen Hansa Rostock im Ostseestadion nicht ändern. Bauen die Kiezkicker ihre Serie auch in diesem (auf und neben dem Platz) höchst brisanten Nordduell weiter aus? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker