St. Pauli – Elversberg im Liveticker: Der Kiezklub will auf Platz eins zurück!

Wird es noch einmal spannend im Kampf um die direkten Aufstiegsplätze? Die Antwort auf diese Frage trägt der FC St. Pauli weitgehend in den eigenen Händen. Denn nachdem Holstein Kiel (4:0 gegen Osnabrück) Samstag am Kiezklub vorbeizog und Fortuna Düsseldorf (2:0 gegen Wiesbaden) auf Platz drei bis auf fünf Punkte heranrückte, zeichnet sich an der Tabellenspitze wieder ein deutlich spannenderes Bild als noch vor dem Spieltag. Mit einem Sieg über die SV Elversberg könnte St. Pauli jedoch Platz eins zurückerobern, den Vorsprung auf den Relegationsrang auf acht Zähler ausbauen und so die alten Verhältnisse wiederherstellen. Ob das gelingt? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

