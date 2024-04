Hürzeler „war erschrocken“: St. Paulis Wahl schäumte nach Platzverweis

Seine Gelb-Rote Karte war aus gleich mehreren Gründen strittig. Dennoch wurde Hauke Wahl gegen den KSC (1:2) vorzeitig des Feldes verwiesen. Im Anschluss war der Innenverteidiger offenbar völlig aufgelöst. Dass es stolze 246 Zweitliga-Spiele dauerte, bis Wahl erstmals vom Platz flog, veranlasste Trainer Fabian Hürzeler derweil zur Selbstironie.

Als Schiedsrichter Michael Bacher Wahl vom Platz stellte, herrschte in Reihen des Kiezklubs kollektives Entsetzen. Nicht nur, dass die beiden Verwarnungen, die in Summe Gelb-Rot ergaben, mindestens umstritten waren. Auch ging der Szene zum Platzverweis ein durchaus elfmeterwürdiges Vergehen von David Herold gegen Manolis Saliakas unmittelbar voraus.

Hauke Wahl wütete nach Platzverweis gegen den KSC

Durchaus nachvollziehbar, das Wahl beim Verlassen des Platzes außer sich war. „Er ist in die Kabine gestampft und hat noch zwei, drei Dinge rumgeschrien“, verriet Fabian Hürzeler am Freitag. Für den ansonsten stets ausgeglichenen Abwehrmann ein ungewohntes Verhalten. „So emotional habe ich ihn selten erlebt. Da war ich selbst kurz erschrocken“, gestand auch der Trainer.

Zumal die Situation eine durchaus ungewohnte war für Wahl, schließlich war er zuvor in seiner Karriere noch nie vom Platz geflogen, selbst gelbwürdige Vergehen unterlaufen dem 29-Jährigen zumindest seit seinem Wechsel nach Hamburg im Sommer selten (zwei Gelbe Karten). Trainer Hürzeler kann das nicht von sich behaupten, er steht bereits bei sieben Verwarnungen.

„Er ist ein Vorbild für mich“, scherzte der Coach deshalb, fügte aber mit Blick auf Wahl lobend an: „Es spricht für ihn, dass er sich so fair und vor allem so clever in den persönlichen Duellen verhält.“ Auch deshalb werde Wahl am Sonntag gegen die SV Elversberg (13.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) „als Führungsspieler definitiv fehlen.“