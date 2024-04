St. Pauli zürnt: Das darf doch nicht VAR sein!

Einen Deutungsspielraum gibt es nicht. Es war eine klare Fehlentscheidung zum Nachteil des FC St. Pauli, die das Spiel in Karlsruhe massiv beeinflusste. Die Kiezkicker wurden gleich doppelt bestraft – mit Auswirkungen auf das nächste Spiel. Ärger, Fassungslosigkeit und Fragen. Wie kann so etwas überhaupt passieren? Das darf doch nicht VAR sein!

Der Gefoulte war sich ganz sicher. „Hundertprozentig Elfmeter“, sagte Manolis Saliakas. In der 77. Minute des Topspiels seiner Kiezkicker in Karlsruhe war der Grieche beim Stand von 1:2 im Strafraum von Gegenspieler Herold umgetreten worden, der ihn voll am Fuß erwischte.

Hürzeler ist außer sich: „Klarster Elfmeter der Saison“

Die TV-Bilder waren eindeutig. „Das war der klarste Elfmeter, der in dieser Saison übersehen wurde“, sagte Trainer Fabian Hürzeler, in dem es brodelte.

St. Paulis Abwehrchef Hauke Wahl sah in Karlsruhe Gelb-Rot. WITTERS St. Paulis Abwehrchef Hauke Wahl sah in Karlsruhe Gelb-Rot.

Schlimm (und rätselhaft) genug, dass Referee Michael Bacher und sein Gespann überhaupt nicht auf das Foul reagierten, sondern weiterlaufen ließen. Es kam noch dicker. Sekunden später kam Hauke Wahl im Laufduell mit Matanovic einen Tick zu spät, brachte den Ex-Kiezkicker zu Fall. Bacher zeigte ihm Gelb-Rot. Vertretbar, aber hart – zumal die erste Gelbe gegen Wahl diskutabel war.

„Ich muss aufpassen. Ich habe schon mal was gesagt, dann hieß es: Diffamierung des Schiedsrichters“, sagte Wahl kurz nach dem Spiel, um Beherrschung bemüht. Auch wenn er den Platzverweis auf seine Kappe nahm und sich die Niederlage ankreidete: Gelb-Rot hätte annulliert werden müssen – wenn der Video-Assistent seinen Job gemacht hätte.

„Ich frage mich, warum der VAR da nicht eingegriffen hat“, so Marcel Hartel zur Elfer-Szene. Nach der Wahl-Aktion war das Spiel unterbrochen und es „wäre genug Zeit gewesen, die Situation zu analysieren. Dann hätten wir einen Elfmeter gehabt und keinen Mann verloren.“ Ein klares VAR-Versagen. Zum dreifachen Nachteil von St. Pauli: Elfer und möglicher Ausgleich verwehrt, knapp 20 Minuten Unterzahl, ein Spiel Sperre für Wahl. VARnsinn!