„Blöde Frage!“ BVB-Star zofft sich mit Hamburger Reporter-Legende

Nach dem Sieg gegen die Bayern in der Vorwoche musste sich Borussia Dortmund am Samstag gegen den VfB Stuttgart mit 0:1 geschlagen geben. Besonders bitter: In der Schlussphase des Spiels bekam Nico Schlotterbeck den Ball unmittelbar vor dem gegnerischen Tor zugespielt – und vergab kläglich.

„Die größte Chance hatten Sie. Warum haben Sie den – ganz simpel gefragt – nicht gemacht?“, fragte Sky-Reporter Patrick Wasserziehr (57, ist in Hamburg zu Hause) Schlotterbeck nach der Partie. Dieser reagiert sichtlich gereizt.

Dortmunds Schlotterbeck genervt von Wasserziehrs Fragen

„Das ist tatsächlich eine blöde Frage.“ Wasserziehr unterbrach: „So blöd finde ich sie nicht.“

„Ich fand sie tatsächlich blöd“, entgegnete Schlotterbeck ruhig. Auf die Rückfrage, warum er sie blöd fände sagte der BVB-Star: „Das liegt daran, dass Sie vielleicht noch nie Fußball gespielt haben.“

Nach irrem Fehlschuss: Schlotterbeck im Verbal-Duell mit Sky Reporter. https://t.co/W9ig1Ezq6S — Sky Sport (@SkySportDE) April 6, 2024

Daraufhin antwortete Wasserziehr, der unter anderem für den VfL 93 Hamburg in der Regionalliga Nord aktiv war: „Ich spiele seit 50 Jahren Fußball.“

„Aber vielleicht nicht auf dem Niveau“, reagierte Schlotterbeck. Nach weiterem Interview-Ping-Pong schloss Schlotterbeck mit den Worten: „Wäre vielleicht gut, wenn Sie mich auch mal sprechen lassen“ ab.

Anschließend ging das Interview in Ruhe und ohne weitere Zwischenfälle weiter. „Ich weiß, dass ich ihn machen muss. In dem Moment habe ich einen Fehler gemacht“, gab Schlotterbeck zu. Trotz der Niederlage zeigte sich der 24-Jährige in Hinblick auf die mögliche direkte Champions-League-Qualifikation optimistisch: „Wenn wir so weitermachen, werden wir es schaffen.“