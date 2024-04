Schrecksekunde im St. Pauli-Training: So steht es um Saliakas

Es war reichlich was los auf dem Trainingsgelände des FC St. Pauli am Mittwoch. Nicht nur, weil sich neuerdings immer um die 100 Zuschauer:innen einfinden, um die Einheiten zu verfolgen, sondern auch auf dem Platz. 23 Feldspieler und drei Keeper verdingten sich unter der Leitung von Fabian Hürzeler, Peter Nemeth und Marco Knoop auf dem satten Grün – und es gibt wahrlich schlechtere Zeitpunkte im Saisonverlauf, um auf nahezu den kompletten Kader zurückgreifen zu können.

Einen Schreckmoment galt es kurz vor Ende der gewohnt intensiven rund 100 Minuten dann doch zu überstehen. Nach einem Zweikampf mit Max Marie in einer Spielform blieb Manolis Saliakas mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Der Grieche, der am Dienstag nur eine individuelle Einheit hatte absolvieren können, rief die medizinische Abteilung zu Hilfe, wurde behandelt, stand auf, humpelte – und konnte dann doch bis zum Ende weitermachen.

Mit voller Kapelle ins Heimspiel – mit drei Ausnahmen

Gut so, denn der Kiezklub wird alle verfügbaren Kräfte brauchen im Sechs-Spieltage-Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga. Und nachdem es in den vergangenen Wochen teils alarmierend eng geworden war auf manchen Positionen, weil es in unschöner Abwechslung Verletzungspausen und Sperren gehagelt hatte, hat Coach Hürzeler vor dem Duell mit der SV Elversberg am Sonntag wieder nahezu alle Akteure zur Verfügung. Mit drei Ausnahmen.

Auch Winter-Zugang Ahlstrand könnte eine Option sein

Hauke Wahl fehlt nach seinem umstrittenen Platzverweis von Karlsruhe ebenso wie die Rekonvaleszenten Simon Zoller und Scott Banks, die aber beide stetig Fortschritte machen. Im Vergleich zum KSC-Spiel werden Eric Smith und Connor Metcalfe nach abgesessener Gelb-Sperre ebenso wieder mitwirken können wie Philipp Treu. Der Außenverteidiger hat seine muskulären Probleme vollends auskuriert, trainiert ohne Einschränkungen wieder.

Das könnte Sie auch interessieren: Gelbsucht? St. Paulis Kapitän Irvine verteidigt Hürzeler

Vergangene Woche hatten sich bereits Lars Ritzka und Oladapo Afolayan nach Verletzungen zurückgemeldet, und sogar Winter-Zugang Erik Ahlstrand scharrt wieder mit den Hufen. Der Schwede, der sich bei der U23 eine Bänderblessur zugezogen hatte, absolvierte am Mittwoch bereits wieder große Teile des Mannschaftstrainings.