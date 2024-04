Warum St. Pauli gegen Elversberg in einem Sondertrikot aufläuft

Sportlich gilt es für den FC St. Pauli gegen die SV Elversberg am Sonntag (13.30 Uhr,Liveticker auf MOPO.de), die richtige Antwort auf die 1:2-Niederlage in Karlsruhe zu finden. Doch der Kiezklub will auch an anderer Stelle ein Zeichen setzen.

So läuft dieser 29. Spieltag unter dem Motto „Kein Platz für Rassismus“. Dieses Motto wird auch ein Sondertrikot schmücken, mit dem St. Pauli gegen Elversberg auflaufen wird. Hauptsponsor congstar hat die Brust dafür freigegeben.

St. Pauli setzt Zeichen gegen Rassismus

St. Paulis kaufmännischer Geschäftsleiter Wilken Engelbracht erklärt: „Wir dürfen nicht die Augen verschließen. Seit Jahren verschiebt sich der gesellschaftliche Diskurs nach rechts, rassistische Hetze und rechtes Gedankengut findet in unserer Gesellschaft immer mehr Gehör.“

Mit diesem Sondertrikot wird St. Pauli am Sonntag gegen die SV Elversberg auflaufen. fcsp-shop.de Mit diesem Sondertrikot wird St. Pauli am Sonntag gegen die SV Elversberg auflaufen.

Dabei arbeitet St. Pauli mit dem Projekt „Kurswechsel Hamburg“ zusammen, dass Menschen dabei hilft, sich von rechtsextremem Gedankengut zu lösen. Im Zuge des Spieltages werden auch Workshops angeboten.