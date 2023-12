Osnabrück – St. Pauli im Liveticker: Geht der Höhenflug beim Schlusslicht weiter?

Der FC St. Pauli will seinen beeindruckenden Höhenflug weiter fortsetzen. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler, die in dieser Saison als einziges Team noch immer ungeschlagen ist, thront weiter an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga und hat mit dem 4:1-Sieg in Homburg am Dienstag zudem das Ticket fürs DFB-Pokal-Viertelfinale gelöst. Mit dem VfL Osnabrück will nun das Zweitliga-Tabellenschlusslicht den Kiezkickern an der berüchtigten Bremer Brücke ein Bein stellen. Ob ihnen das gelingen wird? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker