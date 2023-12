Homburg – St. Pauli im Liveticker: Kiezkicker wollen ins DFB-Pokal-Viertelfinale

Der FC St. Pauli will den traumhaften Lauf aus der 2. Bundesliga übertragen und unbedingt ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler ist in dieser Saison noch ungeschlagen und muss beim FC 08 Homburg gegen den einzig verbliebenen Viertligisten ran. Dennoch wollen die Kiezkicker den klaren Außenseiter aus der Regionalliga Südwest hier im Waldstadion in Homburg nicht unterschätzen. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der DFB-Pokal-Partie.

Das Spiel im Liveticker