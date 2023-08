Liveticker: Überspringt St. Pauli die Pokal-Hürde Delmenhorst?

Moin und herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker zum DFB-Pokal-Auftakt in der Saison 2023/24. Der FC St. Pauli startet am Samstag um 15.30 Uhr bei Regionalliga-Absteiger SV Atlas Delmenhorst in die Pokalsaison – und will sich dabei weniger abmühen als im Vorjahr, als es in der ersten Runde ein quälendes 4:3 bei Oberliga-Klub Straelen gab. Im Liveticker verpassen Sie keine Highlights der Partie.

Die MOPO erwartet folgende St. Pauli-Startelf: Burchert – Wahl, Smith, Nemeth – Saliakas, Irvine (C), Hartel, Treu – Sinani, Saad – Albers .

. Die Kiezkicker werden gegen Delmenhorst erstmals in ihrem neuen Pokaltrikot, gehalten in grün- und pinken Tönen, auflaufen.

St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler hatte angekündigt, dass Ersatzkeeper Sascha Burchert heute das Tor hüten wird.

In der Regionalliga-Vorsaison traf Delmenhorst zweimal auf die Zweitvertretung der Kiezkicker – mit unterschiedlichem Erfolg. Im Februar setzte es eine 0:1-Auswärtspleite bei St. Pauli durch ein spätes Tor von Julian Ulbricht, das Hinspiel hatte Delmenhorst im August 2022 mit 3:2 gewonnen.