St. Paulis krasse Unbesiegt-Serie: Jetzt wollen sie die 25 vollmachen!

Die Serie ist jetzt schon sensationell, ein Ende noch in 2023 will der FC St. Pauli mit aller Macht vermeiden. Die vergangenen 23 Pflichtspiele (20 in der Liga, drei im Pokal) hat man ungeschlagen überstanden und fühlt sich bestens gerüstet für den Jahresausklang mit den Partien in Osnabrück (Samstagabend, 20.30 Uhr) und gegen Wiesbaden.

Die „Wir denken von Spiel zu Spiel“-Floskel mag abgedroschen klingen, ist aber genau das Erfolgsrezept. Und so kündigte Coach Fabian Hürzeler schon kurz nach dem 4:1 von Homburg an: „Ab Mittwoch gilt der volle Fokus Osnabrück.“

„Wollen sechs Punkte holen“: Kiezkicker strotzen vor Selbstvertrauen

Seine Spieler haben das längst verinnerlicht. „Wir haben Selbstvertrauen aus der ganzen Hinrunde, so gehen wir auch die letzten zwei Spiele an“, sagte Marcel Hartel. „Natürlich wollen wir möglichst sechs Punkte holen und in Osnabrück damit anfangen.“ Auch Jackson Irvine hieb in diese Kerbe („Wir werden diesen Abend genießen und alles mitnehmen in das wichtige Spiel, das wir am Samstag haben“).

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Pokalspiel in Homburg: Wahl löst sein Versprechen ein

Zweifel daran, dass St. Pauli unbesiegt bleiben könnte, hat auch Sascha Burchert nicht. „Wir haben einfach diesen Spirit, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen“, unterstrich der Keeper.