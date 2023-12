Bei Pokalspiel in Homburg: Wahl löst sein Versprechen ein

Vielleicht hätte er in die Politik gehen sollen, schließlich sind Menschen wie er dort gefühlt arg rar gesät. Vor knapp zwei Wochen hatte St. Paulis Innenverteidiger Hauke Wahl angekündigt, noch vor dem Jahreswechsel sein erstes Pflichtspieltor für den Kiezklub zu erzielen. Am Dienstagabend hat Hauke dann sein Wahl-Versprechen eingelöst.

Nach einem Eckball von Marcel Hartel und der Kopfballverlängerung von Eric Smith stand der ehemalige Kieler blank am zweiten Pfosten und schob den Ball überlegt zur 1:0-Führung im Pokalspiel beim FC Homburg ins lange Eck. Bis dahin hatte der gebürtige Hamburger lediglich in Testspielen für Braun-Weiß genetzt.

Wahl künidgte das Tor vor Weihnachten an

Was ihn selbst am meisten wurmte. Für Holstein hatte der 29-Jährige immerhin neun Treffer beigesteuert, wenngleich verteilt über insgesamt acht Saisons. Und so erhöhte er vor der Partie bei Hansa Rostock den Druck auf sich selbst, indem er sagte: „Mein erstes Tor für St. Pauli habe ich mir aufgehoben für die Zeit vor Weihnachten. Da wird es bestimmt einen passenden Moment geben.”

Im idyllischen Waldstadion gab es ihn schließlich. Und es spricht eigentlich nichts dagegen, vor den Feiertagen noch ein zweites Tor nachzulegen in den Spielen in Osnabrück und gegen Wehen Wiesbaden.