St. Pauli – Karlsruhe 3:1: Kiezklub auf Platz 2! Keine Bandenwerbung am Millerntor

Der FC St. Pauli hat die nächsten drei wichtigen Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga gesammelt. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz gewann gegen den Karlsruher SC verdient mit 3:1 (3:0) und klettert in der Tabelle der 2. Bundesliga damit wieder auf Platz zwei – punktgleich mit Spitzenreiter SV Darmstadt 98. Daniel-Kofi Kyereh (14./25.) und Simon Makienok (35.) trafen für die Kiezkicker, Philipp Hofmann (66.) erzielte den Anschluss für den KSC.

Vor allem in der ersten Halbzeit begeisterte St. Pauli die 23.000 Fans am Millerntor, wo der Kiezklub an diesem Nachmittag auf Bandenwerbung verzichtete und stattdessen Friedensbotschaften in den Farben und der Sprache der Ukraine einblendete. Schon früh waren die Kiezkicker die bessere Mannschaft, der KSC fand nicht so recht ins Spiel.

Den Bann brach schließlich Daniel-Kofi Kyereh, der mit einem wuchtigen Abpraller nach einer knappen Viertelstunde zur Führung traf (14.). Wenig später vollendete Kyereh eine Flipper-artige Kombination auf Vorlage von Guido Burgstaller sogar zum 2:0 (25.).

Und St. Pauli hatte weiter Lust am Offensivfußball gegen eine phasenweise überforderte KSC-Defensive. Simon Makienok stellte das Ergebnis mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze auf 3:0 (35.), der vermeintliche vierte Treffer von Marcel Hartel wenige Sekunden später wurde wegen einer Abseitsposition zurecht aberkennt (36.).

Erst nach dem Seitenwechsel wurde Karlsruhe stärker und gestaltete die Begegnung wieder ausgeglichen. Der Lohn war das Anschlusstor von Philipp Hofmann (66.), das die Partie mutmaßlich noch einmal spannend werden ließ.

Der KSC probierte es bis zum Ende, konnte sich aber keine Großchancen mehr erarbeiten. St. Pauli verwaltete den Vorsprung sicher und ist nach dem Pokal-Aus in der Woche bei Union Berlin (1:2) in der Liga wieder obenauf. Der Kiezklub steht mit dem Sieg punktgleich hinter Tabellenführer Darmstadt auf Rang zwei.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+4 Min Paqarada noch einmal! Auf der linken Außenbahn dribbelt er sich bis zur Strafraumkante und schließt dort ab, doch Gersbeck pariert den Versuch mit einem guten Reflex.

90.+2 Min St. Pauli verwaltet jetzt diesen Vorsprung mit Ballbesitz in den eigenen Reihen. Es scheint nicht mehr viel anzubrennen aus Sicht der Hausherren.

90.+1 Min Vier Minuten werden nachgespielt. Die Fans, die es mit St. Pauli hier im Stadion halten, sind sich aber bereits siegessicher.

90. Min Wanitzek flankt von der Grundlinie in die Mitte, doch St. Pauli kann klären. Schleusener bekommt den Abpraller, hat aber Probleme mit der Ballannahme und verliert die Kugel.

89. Min Die letzten Minuten laufen. Nun deutet doch vieles darauf hin, dass St. Pauli den ersten Heim-Dreier in diesem Kalenderjahr einfahren wird. Der KSC dagegen steht nach dem Pokal-Aus beim HSV vor einer Abreise aus Hamburg mit leeren Händen.

88. Min Und das war auch die letzte Aktion von Kyereh, der genau wie Burgstaller das Feld verlässt. Becker und Matanovic bekommen noch ein paar Minuten Spielzeit.

87. Min Kyereh verlagert den Ball mit einem sehenswerten Seitfallzieher auf die linke Seite und bekommt dafür Szenenapplaus. Der Schuss von Hartel geht aber ein paar Meter drüber.

85. Min Burgstaller probiert es noch einmal mit einem Entlastungs-Angriff, setzt aber seine Arme im Zweikampf gegen Gordon zu sehr ein. Der Schiedsrichter entscheidet auf Offensivfoul.

84. Min Beiden Teams sind jetzt die DFB-Pokalspiele in der Woche anzumerken. Sowohl St. Pauli als auch Karlsruhe wirkt platt. Sechs Minuten sind noch auf der Uhr.

83. Min Der KSC wechselt noch einmal aus, mit Batmaz kommt ein Stürmer für Außenverteidiger van Rhijn. Sie wollen es noch erzwingen.

83. Min Das nächste Foul in der eigenen Hälfte, diesmal von Aremu. Auch er sieht für seine Grätsche Gelb.

82. Min Die „St. Pauli, St .Pauli“-Rufe werden wieder lauter. Die Fans versuchen jetzt, die Kiezkicker beim Über-die-Zeit-Bringen des Vorsprungs zu unterstützen.

81. Min O’Shaughnessy wirft einen Einwurf als Flanke in den Strafraum, wo Schleusener am höchsten steigt. Sein Kopfball ist aber zu ungenau und geht knapp drüber.

79. Min Die Schlussphase ist angebrochen und Karlsruhe glaubt noch dran. Der Kiezklub hat womöglich eine frühzeitige Entscheidung verpasst, denn der KSC rennt jetzt an und will ein möglichst schnelles 2:3 – dann würde es nämlich noch einmal richtig spannend werden.

78. Min St. Pauli kontert über Hartel, der mit Kyereh auf links und Burgstaller auf rechts gleich zwei Optionen hat. Im Drei-gegen-Zwei ist St. Pauli aber zu inkonsequent, der Pass auf Kyereh zu ungenau. Dieser wiederum legt noch einmal quer auf Burgstaller, doch sein Schuss wird abgefälscht und bleibt damit ohne Gefahr.

76. Min Das kann das 4:1 sein! Kyereh läuft in eine flache Flanke in den Fünfmeterraum ein, doch Gersbeck ist aufmerksam und knapp vor dem St. Paulianer am Ball.

75. Min Und die Kiezkicker legen direkt den zweiten Tausch nach: Dzwigala ist neu dabei, Zander hat dafür Feierabend.

74. Min St. Pauli wechselt nun aus – und Aremu kommt neu ins Spiel. Aber nicht etwa für Beifus, sondern für Buchtmann. Beifus kann wohl weitermachen.

73. Min Cueto fast mit dem 2:3! Nach einem langen Pass in die Spitze versucht es Cueto aus vollem Lauf, wird aber von Medic noch entscheidend gestört und verzieht deutlich.

71. Min Beifus kehrt zunächst auf den Platz zurück, Aremu macht sich aber bereit für eine Einwechslung und zieht sich schon einmal um. Bei St. Pauli deutet sich gleich also der erste Wechsel an.

70. Min Zunächst wechselt der KSC aber aus: Kaufmann ersetzt Holler.

69. Min Beifus liegt nach einem Zweikampf am Boden und hat offenbar einen Schlag auf den Kiefer bekommen. Er muss von zwei Betreuern gestützt vom Feld begleitet werden. Das sieht nicht gut aus.

67. Min Der KSC spürt jetzt, dass vielleicht doch noch etwas geht. Auf einmal wackelt die Dominanz des FC St. Pauli, die Karlsruher wollen das Spiel noch einmal offen gestalten.

66. Min Wird es noch einmal spannend am Millerntor? Der fällige Freistoß aus dem Halbfeld findet Gordon, der per Kopf auf Hofmann ablegt. Hofmann behauptet sich im Strafraum und platziert den Schuss aus kurzer Distanz links oben im Tor. Für Vasilj gab es nichts zu halten.

66. Min Tor für Karlsruhe! Hofmann macht das 1:3!

65. Min Und Kyereh legt direkt nach, weil auch er einen Karlsruher Angriff taktisch stoppt.

64. Min Jetzt kassiert St. Pauli seine zweite Verwarnung: Irvine leistet sich ein taktisches Foul in der eigenen Hälfte und wird verwarnt.

62. Min Bemerkenswert: Inzwischen haben die Karlsruher sogar ein leichtes Plus an Ballbesitz (52 Prozent).

61. Min Auf dem Feld passiert in dieser Phase wenig Spektakuläres, weil St. Pauli den Vorsprung sicher verwaltet und der KSC etwas stärker wird, um die Partie zumindest wieder ausgeglichen zu gestalten.

59. Min Oder auch nicht – denn Burgstaller, den der Ball dann statt Buchtmann erreichte, kam aus dem Abseits. Statt einer gefährlichen Situation für St. Pauli gibt es Freistoß für den KSC.

58. Min Jetzt bekommt auch St. Pauli mal wieder eine Gelegenheit, Breithaupt foult Buchtmann unmittelbar vor dem Strafraum. Das könnte gefährlich werden.

56. Min Der KSC wird stärker. Wieder probiert es Schleusener, dessen Schuss aus halbrechter Position knapp links am Tor vorbei streicht.

55. Min Ein langer Einwurf wird gefährlich im Strafraum der Kiezkicker, Schleusener bekommt in der Bedrängnis den Fuß an die Kugel. Sein Abschluss hat aber keine freie Schussbahn, St. Pauli kann in höchster Not aus dem Gedränge heraus klären.

53. Min Burgstaller macht das Spiel auf der rechten Seite schnell und marschiert in Richtung Tor. Sein Querpass ist nicht ganz optimal, kann von Paqarada aber zweitverwertet werden. Dessen Schuss ist zu unplatziert und kein Problem für Gersbeck.

52. Min Karlsruhe will kontern, doch Zander verhindert mit allen Mitteln einen schnellen Einwurf von Cueto. Erst klaut er den Ball, dann stellt er sich in den Weg – und zum Abschluss sieht er dafür Gelb.

51. Min In den ersten Minuten der zweiten Hälfte ist der KSC etwas besser gestartet, als man den ersten Durchgang beendet hatte. Immerhin halten die Karlsruher den Ball jetzt weg vom eigenen Tor.

50. Min Zander foult Cueto auf dem linken Flügel und wird zurückgepfiffen. Der fällige Freistoß fliegt hoch und weit in den Strafraum hinein, wo Vasilj aufmerksam ist und den Ball aus der Gefahrenzone faustet.

48. Min Der Eckstoß bringt zunächst keine Gefahr, der KSC bekommt aber noch einmal einen Einwurf in der Nähe der Eckfahne. Auch dieser Standard kann aber nicht gefährlich werden.

47. Min Erster Abschluss der Gäste im zweiten Durchgang! Wanitzek hat Platz im Zentrum und schließt aus knapp 20 Metern ab. Medic bekommt noch den Kopf dazwischen und klärt zur Ecke.

46. Min Der KSC hat in der Pause reagiert und gleich dreifach gewechselt: Gordon, Jakob und Schleusener sind neu dabei, Kobald, Heise und Lorenz dafür in der Kabine geblieben.

46. Min Weiter geht’s am Millerntor.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause am Millerntor! Die Kiezkicker führen auch in der Höhe verdient mit 3:0 gegen den Karlsruher SC. Die Gäste wirken mit der erfrischenden und spielfreudigen Offensive der Kiezkicker phasenweise komplett überfordert und haben den St. Pauli-Angriffen oft kaum etwas entgegenzusetzen. Daniel-Kofi Kyereh (14./25.) und Simon Makienok (35.) erzielten die drei Treffer, ein Tor von Marcel Hartel (36.) wurde zudem wegen einer Abseitsposition zurecht aberkannt. Der KSC muss sich steigern, um im zweiten Durchgang nicht vielleicht sogar noch deutlich unter die Räder zu kommen – und erst recht, um noch einmal zurückzukommen. Ein besonderes Zeichen setzt St. Pauli aber vor allem auch mit dem Fehlen der Bandenwerbung. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+1 Min Auch Wanitzek muss zu einem Foul gegen Kyereh greifen und wird ebenfalls verwarnt.

45. Min Wegen des zweifachen Videobeweises – beim 2:0 von Kyereh und dann beim zurecht aberkannten 4:0 von Hartel – dürfte es einen kleinen Nachschlag geben.

43. Min Paqarada tritt zum Freistoß an, doch aus 30 Metern platziert er seinen Schuss deutlich links neben das Tor.

42. Min Die KSC-Defensive wirkt völlig überfordert. Kobald kann den nächsten Angriff in Person von Buchtmann nur mit einem Foul stoppen und sieht dafür die erste Gelbe Karte des Spiels.

41. Min Vier Minuten sind noch zu spielen bis zur Pause und St. Pauli ist die einzige Mannschaft, die in dieser Phase spielt. Die Kiezkicker scheinen richtig Spaß zu haben – und hungrig zu sein, hier noch weiter nachzulegen.

39. Min Nächste Chance! Mit einem langen Ball angespielt, probiert es Burgstaller aus vollem Lauf von der rechten Strafraumecke. Der Versuch rollt knapp links am Tor vorbei.

38. Min Der KSC muss in dieser Phase aufpassen, nicht komplett unterzugehen hier am Millerntor. St. Pauli spielt sich in einen Rausch und überrennt die Karlsruher Defensive ein ums andere Mal.

36. Min Was ist denn hier los? Hartel macht das vermeintliche 4:0 – wird dann aber vom Schiedsrichterassistenten ausgebremst. Burgstaller stand beim Zuspiel vor seiner Flanke auf Hartel, die dieser in der Mitte sehenswert flach verwertet hatte, im Abseits.

35. Min St. Pauli macht das 3:0! Makienok bekommt eine Flanke von der rechten Seite, nimmt sie technisch anspruchsvoll mit der Brust an – und platziert den Ball dann von der Strafraumkante wuchtig rechts neben dem Pfosten. Ein klasse Tor!

35. Min Tor für St. Pauli! Makienok legt das 3:0 nach!

33. Min Kyerehs zweiter Treffer war bereits das 50. Tor des FC St. Pauli in dieser Zweitliga-Saison. Nur Spitzenreiter Darmstadt (52) hat häufiger getroffen als der Kiezklub.

31. Min Und immer wieder ist es Hartel, der das Spiel schnell macht und den Ball in der Offensive verteilt. Er probiert es erneut selbst aus der Distanz, wieder gibt es nach dem abgefälschten Schuss nur Ecke.

30. Min Die Statistik untermauert das deutlich: 8:1 steht es nach Torschüssen, 59 Prozent nach Zweikämpfen. Karlsruhe muss sich steigern in dieser Partie.

28. Min Die Führung ist auch in dieser Höhe nicht unverdient für die Kiezkicker, die in der ersten knappen halben Stunde dieses Spiels alles im Griff haben und die Partie kontrollieren.

27. Min Hartel wird nicht aufgehalten und marschiert in Richtung Strafraum. Seinen Abschluss fälscht O’Shaughnessy mit der Schulter ab – doch Burgstaller lauert bereits im Sechzehner. Er legt noch einmal quer für Kyereh, der nur noch aus wenigen Metern einschieben muss. Die Video-Bilder zeigen: Weder Burgstaller beim Schuss noch Kyereh bei der Ablage standen im Abseits. Ein regulärer Treffer!

27. Min Das Tor zählt! Kyereh macht das 2:0!

26. Min Die Situation wird noch einmal vom Videoassistenten überprüft. Der Unparteiische hat Kontakt zu seinem Assistenten in Köln.

25. Min Tor für St. Pauli! Kyereh trifft zum vermeintlichen 2:0 – doch der Treffer wird wegen einer Abseitsposition zurückgenommen.

24. Min St. Pauli springt in der Live-Tabelle übrigens punktgleich mit Tabellenführer Darmstadt auf Rang zwei. Aufstiegs-Konkurrent Schalke 04 liegt aktuell gegen Rostock mit 0:1 zurück.

23. Min Der Ton des Unparteiischen wird zum ersten Mal rauer, weil van Rhijn Kyereh an der linken Seitenlinie mit einem harten Zweikampf von den Beinen holt. Es bleibt aber zunächst bei einer Ermahnung.

21. Min Aufregung bei den Gästen: Liga-Startelf-Debütant Beifus räumt Cueto im Strafraum ab und klärt zur Ecke. Der Unparteiische zeigt sofort an, dass Beifus mehr den Ball als den Gegner getroffen hat – und liegt dabei richtig.

20. Min Auf der Gegenseite sucht der KSC immer wieder seinen Zielspieler Hofmann im Zentrum. Erneut verpasst dieser aber eine Flanke von der linken Seite.

19. Min St. Pauli lässt nicht nach seit dem Führungstor und möchte nachlegen. Die Kiezkicker sind das wachere und aktivere Team in dieser Anfangsphase.

17. Min Und da ist direkt der nächste Versuch! Hartel versucht es aus der zweiten Reihe, doch sein Flachschuss aus 18 Metern geht links am Tor vorbei.

15. Min Für Kyereh ist es der Abschluss einer perfekten Woche. Am Wochenende in Ingolstadt und in der Woche im DFB-Pokal hatte er schon je einen Treffer erzielt.

14. Min St. Pauli führt mit 1:0! Die Kiezkicker kombinieren sich über die rechte Außenbahn nach vorne. Die flache Hereingabe von Hartel findet Kyereh, dessen Schuss zunächst abgeblockt wird. Den Abpraller nimmt der Angreifer dann direkt – und schießt ihn aus zwölf Metern unhaltbar und mit viel Wucht unter die Latte.

14. Min Tor für St. Pauli! Kyereh trifft zum 1:0!

12. Min Die Fans auf den Rängen sind gut gelaunt und stimmen einen Gesang nach dem nächsten an. Auf dem Platz lässt die erste Großchance noch auf sich warten.

10. Min Und es wird gefährlich! Hofmann ist bei der Freistoßflanke von Wanitzek im Strafraum zur Stelle, bringt aber nicht genug Druck hinter den Kopfball. Vasilj steht richtig und hält die Kugel sicher.

9. Min Jetzt hat der KSC mal die Chance per Freistoß, Kyereh bringt Heise im Mittelfeld zu Fall. Das könnte die erste Gelegenheit für Karlsruhe werden.

7. Min Die Kiezkicker haben die bessere Anfangsphase erwischt und wollen hier früh in Führung gehen. Karlsruhe sucht aktuell noch nach dem Weg hinein in diese Begegnung.

6. Min St. Pauli macht früh Druck. Paqarada lässt den Ball im Strafraum abtropfen für Burgstaller, dessen Schuss aber erneut zur Ecke abgelenkt werden kann. Der Eckstoß bringt dann nichts ein.

4. Min Buchtmann! Der Kiezkicker probiert es nach einer Ecke aus der zweiten Reihe, verfehlt das Tor aber um ein paar Meter links. Immerhin: Der erste Abschluss dieser Partie.

3. Min Burgstaller wird zum ersten Mal in den gegnerischen Strafraum geschickt und umkurvt O’Shaughnessy. Der KSC-Verteidiger bekommt aber noch einen Fuß an den Ball und klärt zur Ecke.

2. Min Das Wetter hier in Hamburg ist ideal, bei Sonnenschein und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt haben 23.000 Fans den Weg ins Stadion gefunden.

1. Min Der Ball rollt am Millerntor.

Anpfiff!