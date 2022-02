Der FC St. Pauli unterliegt Hannover 96 überraschend mit 0:3 (0:1). Vor allem in der Offensive präsentieren sich die Kiezkicker zu ideenlos. Die Gäste halten mit einer starken Mannschaftsleistung dagegen. Kaiser (40.), Kerk (57.) und Stolze (72.) sorgen für die erste Hamburger Heim-Pleite der Saison.

Beide Mannschaften hatten sich für diese Partie einiges vorgenommen und gaben im Dauerregen direkt Vollgas. Hartel (2.) und Kyereh (6.) hatten früh die mögliche Führung auf dem Fuß, aber in beide Situationen war schließlich bei Ron-Robert Zieler Endstation. Kurz darauf vergab erneut Hartel (19.) die wohl größte Möglichkeit zum frühen Treffer.

Danach stabilisierte sich Hannover und konnte auch offensiv Akzente setzen. Teuchert und Börner (29.) hatten zunächst die Doppelchance und leiteten die erste richtige Druckphase der Gäste ein. Kerk (38.) und Teuchert (39.) verpassten es noch, den Ball im Tor unterzubringen, bevor Kaiser (40.) richtig stand und für den ersten Treffer des Tages sorgte.

Nach der Pause hatte sich St. Pauli viel vorgenommen und begann mit ordentlich Druck. Doch die erste Chance gehörte den 96ern. Vasilj (48.) parierte überragend gegen Kerk. Die Kiezkicker hatten zunächst Glück, dass Börner (49.) nach einer Ecke so überrascht war völlig freizustehen, dass er den Ball nicht kontrolliert auf das Tor bringen konnte. Danach konnte Burgstaller (50.) das Spielgerät nicht per Kopf über die Linie drücken.

Nach diesem offenen Schlagabtausch nach Wiederanpfiff übernahm Hannover immer mehr das Kommando. Kerk (57.) setzte nach einem Abpraller von Vasilj gut nach und erhöhte verdient für die Gäste. 15 Minuten später sorgte Stolze (72.) für die Entscheidung. Zwar wurde es nochmal kurios, weil sich Zieler bei einem parierten Elfmeter von Burgstaller (79.) zu früh von der Linie bewegt hatte. Doch auch in der Wiederholung konnte Kyereh (81.) den Ball nicht im Netz unterbringen und vergab so die letzte Möglichkeit noch was am Ergebnis zu drehen.

Das Spiel im Liveticker

90. +2 Min Maina läuft auf das Tor zu, kann den Ball aber nicht mehr im Kasten unterbringen, weil Medic ihn noch stört.

90. + 1 Min Paqarada mit der harten Hereingabe von links, die zum Torschuss avanciert. Aber mal wieder ist Zieler auf seinem Posten.

90. Min Drei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.

89. Min Die Gäste haben nochmal gewechselt. Hinterseer darf jetzt nochmal für Beier rein.

88. Min Was ist denn hier los? Die sonst so sichere Verteidigung des FC St. Pauli wackelt ohne Ende. Kerks Eckball wird am ersten Pfosten verlängert und fliegt zu Kaiser an den Zweiten. Hannovers Abräumer probiert es artistisch per Seitfallzieher, aber das ist dann doch eine Note zu viel.

87. Min Bei Hannover stimmt heute der Einsatz. Die Niedersachsen erobern den Ball und Kerk schließt aus 18 Metern ab. Vasilj kann den Ball gerade so mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenken.

85. Min Daschner darf noch ein paar Minuten sammeln und kommt für Kyereh.

84. Min Hannover mit der Chance auf das Vierte! Maina treibt den Ball nach vorne und dringt von links in den Hamburger Strafraum ein. Dort legt der Joker nochmal quer auf Kerk. Doch der Pass wird von Paqarada geklärt, der auch gleich seine Kollegen für die schlechte Rückwärtsbewegung anraunzt.

83. Min In all dem Elfmeter-Drama ist ein Doppelwechsel von 96 völlig untergegangen. Krajnc hat den Platz mit Stolze getauscht und Muroya ersetzt Dehm.

82. Min Jetzt sieht Hannovers Coach Dabrowski die Gelbe Karte wegen Meckerns. Der VAR hatte nochmal nachgeprüft, ob der Ball nicht doch hinter der Linie auf den Boden geprallt war. Das war dem Gäste-Trainer scheinbar zu viel.

81. Min Auch Kyereh vergibt! Der beste Hamburger heute knallt den Ball mit voller Wucht an die Latte und auch im Nachschuss kann er den Ball nicht im Tor unterbringen.

80. Min Der Elfmeter wird wiederholt! Zieler hat sich zu früh von der Linie bewegt. Diesmal schnappt sich Kyereh die Kugel.

79. Min Und Zieler hält! Burgstaller zielt zwar ins rechte Eck, platziert aber den ball nicht gut genug. So ist dieser Elfmeter kein Problem für den ehemaligen Nationaltorhüter.

78. Min Elfmeter für St. Pauli! Börner trifft Kyereh im Strafraum am Fuß. Eigentlich eine klare Sache, doch der VAR meldet sich und überprüft die Sache. Doch die Entscheidung bleibt bestehen. Guido Burgstaller tritt an.

75. Min Mal sehen, ob sich St. Pauli von diesem Rückschlag nochmal erholen kann.

74. Min Hannover wechselt nochmal. Maina ersetzt Teuchert.

73. Min Das war richtig unglücklich für die Kiezkicker. Teuchert flankt aus dem rechten Halbraum an den Fünfmeterraum, wo Beier und Dzwigala zum Ball hochsteigen. Der Hamburger trifft die Kugel im Fallen mit dem Fuß, von wo aus das Spielgerät zu Kollege Medic springt. Der Kroate kann auf die kurze Entfernung nicht mehr reagieren und Stolze drischt den Abpraller aus sieben Metern in die Maschen.

72. Min Tor für Hannover 96! Stolze trifft zum Dritten

71. Min Timo Schultz tauscht nochmal durch und nimmt den müden Zander runter. Für ihn kommt Sebastian Ohlsson.

69. Min Der Hannoveraner Gegenangriff sah vielversprechend aus, aber weil Burgstaller noch am Boden liegt, pfeift Dankert ab. Nach kurzer Unterbrechung geht es weiter mit Schiedsrichterball.

68. Min St. Pauli will den Elfmeter! Burgstaller kommt im Strafraum zu Fall, weil er bei Börners Grätsche einen Kontakt gespürt hat. Der Hannoveraner Innenverteidiger trifft sowohl den Ball als auch leicht den Gegenspieler. Doch Dankert lässt weiterspielen und auch der VAR sieht keinen Grund zum Eingreifen.

67. Min Zander bringt den Ball mit viel Zug vor das gegnerische Tor. Börner grätscht dazwischen und wehrt die Flanke ab.

66. Min Kyereh ist unzufrieden, weil er nach seinem Duell mit Hult gerne den Eckball bekommen hätte. Aber Das Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abstoß.

65. Min Stolze verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball gegen Paqarada, der von links in der Mitte Makienok sucht. Franke springt dazwischen und befördert den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone.

63. Min Irvine fügt sich ins Spiel ein, indem er Kerk zu Fall bringt. Es gibt in der eigenen Hälfte Freistoß für Hannover.

62. Min Paqarada bringt einen Freistoß von der rechten Strafraumkante in die Mitte, den Hannover aber klären kann.

61. Min Timo Schultz reagiert und wechselt dreifach. Makienok kommt für den wirkungslosen Matanovic, Irvine ersetzt Becker und Aremu betritt für den unsichtbaren Eric Smith den Platz.

59. Min Auch wenn Hannover das Tor macht, hätte es genauso gut auch auf der anderen Seite fallen können. Beide Mannschaften zeigen eine couragierte Leistung mit viel Tempo im Spiel.

58. Min Hannover bekommt die Gelegenheit zum Konter und nutzt sie gnadenlos aus. Teuchert und Beier laufen in Überzahl auf das Hamburger Tor zu, wo Medic machtlos ist. Teucherts Pass auf seinen Mitspieler ist etwas zu weit in den Rücken gespielt, doch der kann den Ball annehmen und aus 15 Metern abschließen. Vasilj lässt den Ball nach vorne prallen, wo Kerk am schnellsten schaltet und das Spielgerät über Vasilj hinweg ins Tor lupft.

57. Min Tor für Hannover! Kerk lupft ihn rein

56. Min Jetzt gibt es mal die Verschnaufspause für beide Mannschaften.

54. Min Kyereh sorgt für die nächste Gefahrensituation am Sechzehner der 96er, aber wie so oft wird sein Abschluss geblockt, weil sich drei Leute in den Ball werfen.

53. Min Eine richtig gute Anfangsphase des zweiten Durchgangs von beiden Mannschaften. So wollen es die Fans sehen.

52. Min Burgstaller fast mit dem Ausgleich! Nach einem Eckball kommt der Österreicher an den Ball und köpft ihn aus sieben Metern Torentfernung auf den Kasten. Aber Zieler ist ganz schnell unten und verhindert den Einschlag.

50. Min Die nächste gute Gelegenheit für die Gäste! Kerk spielt Börner hoch an und der Innenverteidger probiert es links im Strafraum mit dem Volleyabschluss. Aber der Ball rutscht ihm über den Spann.

49. Min Vasilj springt beim zweiten Eckball in Folge am Ball vorbei, weil Medic ihm im Weg steht. Börner ist überrascht, dass der Ball zu ihm durchkommt und trifft das Spielgerät nur mit dem Schienbein. Von da aus geht der Ball ins Aus.

48. Min Mega-Parade von Vasilj! Hartel rutscht weg und Kerk schnappt sich den Ball. Aus 25 Metern zieht Hannovers Mittelfeldmotor ab und Vasilj schafft es, im Rückwärtsfliegen den Ball noch über die Latte zu lenken.

47. Min St. Pauli erhöht den Druck auf Hannover, das den Ball nun eher mal lang rausschlägt, anstatt die Situationen spielerisch zu lösen.

46. Min Beide Mannschaften kommen ohne Wechsel aus der Pause. Interessant zu sehen, weil gerade Matanovic und Burgstaller bisher gar nicht zur Geltung gekommen sind.

Anpfiff 2. Halbzeit

St. Pauli geht mit dem Rückstand in die Pause und kann sich bei seinem Torhüter bedanken, dass es nicht 0:2 steht. Auch wenn die Kiezkicker hier ein ordentliches Spiel abliefern, hat Hannover die Partie bisher im Griff und belohnt sich für eine kurze Durckphase. Timo Schultz muss nun schauen, wie er seine Sturmreihe um Burgstaller und Matanovic ins Spiel bringt, von denen man bisher noch nicht allzu viel gesehen hat.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. Min Eine Minute Nachspielzeit gibt es.

44. Min Chancenwucher auf beiden Seiten! Zunächst verzieht Kyereh knapp aus 16 Metern und dann läuft Teuchert völlig frei auf Nikola Vasilj zu. Dzwiagala hatte sich verschätzt und ist dann auch noch auf dem nassen rasen weggerutscht. Doch Teuchert verliert die Nerven und Vasilj kann den Abschluss aus kurzer Distanz im Herauslaufen mit dem Fuß zur Ecke lenken.

42. Min Hult wirft sich gerade so in eine Hereingabe und kann so verhindern, dass Zander noch gefährlich an den Ball kommen kann.

41. Min Es hat sich angedeutet und ist nun wirklich passiert. St. Pauli kann einen Eckball nicht klar genug klären und Hannover bekommt die zweite Chance. Smith agiert zu passiv gegen Teuchert, der bis an die Grundlinie durchlaufen kann und dann den Ball knapp vor dem Tor längs spielt. Niemand steht bei Kaiser, der den Fuß reinhält und Hannover in Führung bringt.

40. Min Tor für Hannover! Kaiser schockt St. Pauli

39. Min Jetzt schwimmt St. Pauli. Nach der Ecke rutscht die Kugel durch zu Teuchert, der aber den Ball nicht richtig trifft und Medic den Kopf reinhält und wieder zum Eckball klärt.

38. Min Riesenglück für St. Pauli! Mit einer tollen Kombination spielt sich Hannover in den Strafraum der Gastgeber. Diemers flankt von der Grundlinie an den langen Pfosten, wo Kerk den Ball nochmal querlegen möchte. Da hätte er den Abschluss nehmen müssen. Weil niemand damit rechnet, rutscht das Spielgerät zu Dzwigala durch, der erstmal zur Ecke klärt.

37. Min Zieler mit dem langen Abschlag in Richtung von Teuchert. Medic und Vasilj können sich mit vereinten Kräften den Ball holen.

36. Min Die Fans im Millerntorstadion merken, dass ihre Mannschaft nochmal einen Push braucht. Mit lauten Rufen treiben sie ihr Team jetzt nach vorne.

35. Min Börner springt mit dem Rücken in Burgstaller rein und blockiert so den Ball. Weil der Hannoveraner fällt, gibt es Freistoß für die Gäste. St. Paulis Toptorjäger versteht die Welt nicht mehr.

33. Min Hannover wagt nun offensiv mehr. Diemers probiert es per Distanzschuss aus dem linken Halbfeld. Aber wieder geht der Ball am Kasten vorbei.

32. Min Dzwigala grätscht an der Mitellinie Teuchert um und Dankert entscheidet sofort auf Freistoß. Der Hamburger kommt nochmal ohne Karte davon.

30. Min Zander befreit sich mutig und gut, indem er das Spiel auf die linke Seite zu Paqarada verlagert, der ganz viel Platz vor sich hat. Aber nach zwei Fouls ist der Schwung verpufft und der Ball landet in den Armen von Ron-Robert Zieler.

29. Min Doppelchance für Hannover 96. Zunächst kann Teuchert mit viel Tempo in den Hamburger Strafraum eindringen, wo Medic ihn nur begleitet. Teuchert schließt aufs rechte kurze Eck ab, wo aber Vasilj die Lücke schließt und den Ball ins Aus befördert. Beim Eckball von Kerk steigt Börner am höchsten, aber sein Kopfball geht über die Latte.

28. Min Matanovic legt ab auf Kyereh, der den Ball mit der Brust annimmt und dann per Volley abschließt. Guter Versuch des Aktivposten des FC St. Pauli.

26. Min Paqaradas Ecke bleibt wirkungslos.

25. Min Matanovic schickt Kyereh mit einem frechen Lupfer in den gegnerischen Strafraum. Der Ghanaer bekommt im Fallen irgendwie einen Fuß an den Ball und löffelt das Spielgerät in die Mitte, wo Zieler die Hände wegzieht und sowohl Matanovic als auch zwei Hannoveraner Verteidiger verpassen. Weil Börner noch dran war, gibt es Ecke von der linken Seite.

24. Min Kerk mit einem ganz mutigen Freistoß. Aus 30 Metern Torentfernung versucht es der Zehner mit dem Vollspann. Aber der Schuss geht rechts am Tor von Vasilj vorbei.

22. Min Hannover lauert auf den Umschaltmoment und sucht vorne immer wieder den schnellen Beier mit tiefen Bällen. Bisher geht diese Taktik auf. St. Pauli kommt nur selten gefährlich vor das Tor der Gäste.

21. Min Medic rutscht auf dem nassen Geläuf aus und hat Glück, dass Bastian Dankert sogar noch auf Freistoß entscheidet.

20. Min Becker schlägt einen Freistoß vom Mittelkreis in Richtung Hannoveraner Strafraum, doch der Standard bleibt wirkungslos, weil Burgstaller im Abseits steht.

19. Min Hartel vergibt die zweite große Gelegenheit für die Kiezkicker. Wieder geht die Aktion von Kyereh aus, der Hartel schickt. Der Sommer-Neuzugang versucht es aus 15 Metern besonders schön zu machen und wagt den Schlenzer ins rechte obere Eck. Doch der Abschluss misslingt ihm völlig und landet im Fangnetz hinter dem Tor.

18. Min Auch Hannover macht jetzt ordentlich Druck. St. Paulis Abwehrreihe spielt sich eine Reihe von halbhohen Bällen zu und muss am Ende über Vasilj neu aufbauen.

16. Min Finn Ole Becker sieht die Gelbe Karte, weil er im direkten Gegenangriff Beier zu Fall bringt.

15. Min Paqarada holt eine Ecke heraus, weil Zieler seine Flanke von der linken Seite mit seinem Körper über die Grundlinie schiebt. Der Eckball gerät aber zu weit und bringt keine Gefahr für das Tor von Ron-Robert Zieler.

14. Min Stolze kommt an Paqarada vorbei und bringt den Ball an den Hamburger Fünfmeterraum, aber Medic ist da und klärt kompromisslos.

13. Min Hult beschwert sich, weil Zander ihm mit dem Knie in den Rücken springt, aber Dankert zeigt nur auf Einwurf statt Freistoß. Der Linksverteidiger der Hannoveraner ist unzufrieden mit dieser Entscheidung.

11. Min Ein gutes Tempo, das beide Mannschaften hier vorlegen.

10. Min Auf der anderen Seite hat Marcel Hartel die Chance zur Führung. Aus zwölf Metern Torentfernung zieht der Mittelfeldspieler ab, aber Hannover wirft sich mit allem dazwischen, was man hat und so blockt eines der vielen Beine den Ball.

9. Min Hannover spielt eine überraschende Freistoßvariante. Kaiser legt den Ball hin und genau im gleichen Moment schlägt Teuchert den Ball mit links in den Hamburger Sechzehner. Doch Franke kommt nicht mehr an das Spielgerät heran. St. Paulis Abwehr war sichtlich überrumpelt.

7. Min Auffällig ist, wie früh St. Pauli den Gegner unter Druck setzt. Zieler und seine beiden Innenverteidiger bekommen kaum Zeit, das Spiel aufzubauen.

6. Min Kyereh mit dem ersten gefährlichen Abschluss der Partie. Aus 17 Metern zentraler Position schlenzt der Hamburger den Ball mit der rechten Innenseite auf das Tor von Ron-Robert Zieler. Aber der Schuss gerät zu zentral und Zieler kann den Ball wegfausten.

5. Min Zander klärt eine Flanke von der rechten Seite, wo Stolze sich zuvor gegen Paqarada durchsetzen konnte.

4. Min Hannover sucht immer wieder den Weg über die linke Seite. Das Duell Hult gegen Zander wird es heute wohl häufiger geben.

2. Min Zieler rettet in höchster Not! Hartel kann nach einem Zuspiel von Kyereh mit Tempo in den Strafraum von 96 eindringen. Franke rutscht gerade noch in seine Hereingabe und Zieler kann den Ball unter sich begraben. Die erste gute Gelegenheit für die Kiezkicker.

Min Die in weiß spielenden Gäste haben Anstoß und spielen direkt den langen Ball nach vorne. Aber Medic hat kein Problem, sich im Kopfballduell gegen Beier durchzusetzen.

Anpfiff