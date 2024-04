St. Pauli – Rostock im Liveticker: Kiezklub will den ersten Aufstiegs-Matchball

Der FC St. Pauli könnte sich an diesem Freitagabend zumindest die Teilnahme an der Relegation zur Bundesliga sichern – und womöglich sogar einen ersten Matchball für den direkten Aufstieg in die Bundesliga erspielen. Mit einem Sieg gegen den rivalisierten Nord-Konkurrenten Hansa Rostock würde die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am heimischen Millerntor einen gewaltigen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz wäre dem Kiezklub dann mindestens Platz drei schon sicher – und womöglich noch mehr. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker