Hannover – St. Pauli im Liveticker: Findet der Kiezklub endlich wieder in die Spur?

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge will der FC St. Pauli im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga nun endlich wieder in die Spur finden. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler hofft auf einen Sieg bei Hannover 96 und damit einen weiteren großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg. Andernfalls nämlich könnten die Verfolger im Aufstiegsrennen dem Kiezklub immer näher kommen – und der Aufstieg der Kiezkicker würde noch einmal in Gefahr geraten. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker