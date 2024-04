„Die spielen ums Überleben“: Was St. Pauli gegen Hansa Rostock erwartet

Die Motivation ist riesig, der Respekt groß. Nach dem erlösenden 2:1-Sieg in Hannover will der FC St. Pauli im Aufstiegsrennen nachlegen. Im hochbrisanten Nordduell gegen Hansa Rostock am Freitagabend (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) muss unbedingt ein Sieg her – für das Punktekonto und natürlich für die Fans.

Favorit? Auf dem Papier sind das eindeutig die Kiezkicker, Tabellenzweiter, während der Erzrivale vier Spieltage vor Saisonende auf Rang 16 liegt und gegen den Abstieg kämpft. St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler sieht die Sache nicht so klar.

„Das ist ein Derby. Das sind immer besondere Spiele. Da ist es 50:50 am Anfang“, sagte der Coach auf der Pressekonferenz zum Spiel am Millerntor Mittwochmorgen. „Mit Hansa Rostock kommt eine Mannschaft, die ums Überleben spielt.“

Fabian Hürzeler vor Rostock-Spiel: „Am Anfang 50:50“

Hürzeler bereitet seine Mannschaft, die mir dem Sieg bei 96 nach zuvor zwei Niederlagen in Serie wieder die Kurve gekriegt hat, auf einen Gegner vor, „der sehr unangenehm spielen kann. Wir müssen ihre Waffen neutralisieren.“ Die letzten Spiele der Rostocker „waren gut“.

Die Partie am ausverkauften Millerntor (2600 Fans aus Rostock werden dabei sein) werde für die Braun-Weißen eine „Herausforderung“, weil Hansa eine „gewisse Wucht“ habe. „Für uns gilt es, stabil zu stehen und mit Mann und Maus zu verteidigen.“

St. Paulis Kapitän Irvine wird wohl rechtzeitig fit

Fraglich ist, ob die zuletzt verletzt und angeschlagen fehlenden Eric Smith und Lars Ritzka wieder einsatzfähig sind. Derzeit erscheint das unwahrscheinlich. „Da muss man abwarten von Tag zu Tag“, so Hürzeler.

Der nach dem Hannover-Spiel leicht angeschlagene Kapitän Jackson Irvine, der es beim Training am Dienstag hatte etwas ruhiger angehen lassen, soll dagegen bei den verbleibenden beiden Einheiten bis zum Spieltag wieder voll dabei sein.