„Für Hansa-Fans nur Dixi-Klo“: St. Pauli veräppelt Rostock mit Song

Provokanter Seitenhieb vor dem Anstoß am Millerntor – musikalisch! Eine halbe Stunde vor dem hochbrisanten Nordduell des FC St. Pauli gegen Hansa Rostock (HIER geht’s zum Liveticker) hat der Kiezklub mit einem Punkrock-Song die Gäste-Fans auf die Schippe genommen. Aus den Boxen dröhnte der „Dixi-Rock“ aus den Boxen, dazu wurde der Text in Karaoke-Manier auf der Videowand gezeigt.

In der ersten Strophe heißt es in dem Lied von Deutschpunk-Legende Tommy Molotow: „Beim letzen Mal ist was passiert, Ihr habt den Waschraum demoliert. Doch wer sich nicht benehmen kann, der trägt die Konsequenzen dann. Hygiene ist Euch nicht viel wert, Ihr habt die Nasszellen zerstört. Doch Euer Jammern lässt uns kalt. Es tut uns leid, dass Ihr nichts schnallt.“

Der Refrain kommt dann auf den Punkt: „Und deshalb ist das heute so, für Hansa-Fans nur Dixi-Klo.“ Dazu wurden Bilder von blauen Dixi-Toiletten gezeigt.

Großes Gejohle in den Heimbereichen des Stadions, Pfiffe – wen wundert’s – im Gästeblock. Den zweiten Durchgang des Refrains sangen viele St. Pauli-Fans mit und nach dem letzten Akkord gab es großen Jubel. Der Gästeblock antwortete mit wütenden „Scheiß St. Pauli“-Rufen.

Klare Ansage auf der Anzeigetafel am Millerntor IMAGO/Steinbrenner Klare Ansage auf der Anzeigetafel am Millerntor

Der Song zielt auf die Maßnahme des FC St. Pauli ab, für die 2600 Hansa-Fans 40 Dixi-Klos aufzustellen und die sanitären Anlagen im Gästebereich der Nordtribüne zu sperren.

Grund sind die schweren Ausschreitungen beim letzten Heimspiel gegen Rostock im Februar 2023 als Hansa-Chaoten unter anderem die Toiletten im Gästebereich zerstört hatten und mit Keramikteilen auf Heimfans und Ordner geworfen hatten. Ein Ordner wurde dabei ernsthaft verletzt und musste ins Krankenhaus. Zudem enstand ein erheblicher Sachschaden.