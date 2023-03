Paderborn – St. Pauli 1:2: Traumstart ausgebaut! Daschner macht nächsten Sieg perfekt

Der FC St. Pauli hat seinen überragenden Start in die Rückrunde weiter ausgebaut. Nach fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen legte die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler auch in der sechsten Partie des Jahres 2023 nach und siegte beim SC Paderborn mit 2:1 (2:0). Lukas Daschner (15./42.) erzielte beide Treffer für die Kiezkicker, Karol Mets machte das Spiel kurz nach der Pause mit einem Eigentor selbst noch einmal spannend (51.). In der Schlussphase kassierte der bereits ausgewechselte Ex-Kiezkicker Sirlord Conteh wegen zu heftiger Beschwerden auf der Bank zudem die Gelb-Rote Karte.

Die Begegnung vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Home Deluxe Arena in Paderborn hatte zunächst etwas Anlaufschwierigkeiten, beide Teams wollten nicht zu früh zu viel Risiko gehen und hielten sich mit offensiven Aktionen zurück. Es dauerte eine Viertelstunde, bis es die erste gefährliche Aktion auf den Chancenzettel schaffte.

Diese erste Chance jedoch war direkt drin. Lukas Daschner profitierte nach einem Einwurf von einem Doppelpass von Manolis Saliakas und Marcel Hartel und von ein bisschen Glück, dass der Ball vom Schienbein seines Gegenspielers zu ihm zurückprallte. Zentral vor dem Tor ließ er sich die Chance jedoch nicht nehmen und schob sicher zum 1:0 für die Gäste ein (15.).

Der Treffer war ein Wachmacher für die Partie. Beide Teams machten jetzt mehr nach vorne und hatten Chancen auf weitere Treffer, Paderborn etwa durch Tobias Müller (26./drüber) und Bashir Humphreys (37./Latte) sowie St. Pauli durch Hartel (30.) und Saliakas (33.).

Das Tor war aber dem Mann des Abends vorbehalten: Eine flache Saliakas-Flanke verwertete Daschner direkt flach links unten im Tor (42.). Es waren die Saisontore fünf und sechs für den St. Pauli-Angreifer – weit mehr als ein persönlicher Rekord: In seinen vorherigen vier Zweitliga-Spielzeiten traf er nämlich genau dreimal. Insgesamt.

Paderborn jedoch schöpfte nach dem Seitenwechsel wieder Hoffnung, weil St. Pauli-Keeper Nikola Vasilj kurz nach Wiederbeginn eine eigentlich harmlose Muslija-Flanke nach vorne abwehrte und der Ball von Karol Mets unglücklich ins eigene Tor kullerte (51.). Plötzlich war wieder Spannung drin.

Und die Gastgeber hätten ausgleichen können. Insbesondere die eingewechselten Niclas Nadj (71./72.) und Denis Srbeny (73.) scheiterten jedoch immer wieder am – abgesehen von seinem Patzer vor dem Tor – starken Keeper Vasilj.

Aufregung gab es dann nur noch in der Schlussphase, als sich der bereits ausgewechselte Ex-Kiezkicker Sirlord Conteh zu vehement beim Unparteiischen beschwerte und die Gelbe Karte sah. Weil er dafür auch noch applaudierte, sah er prompt Gelb-Rot.

St. Pauli ließ sich in der Schlussphase den nächsten Dreier aber nicht mehr nehmen und baut den Traumstart ins Jahr 2023 damit weiter aus. Kein anderer St. Pauli-Coach startete besser in seine Amtszeit als Fabian Hürzeler mit nun sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen – womit die Kiezkicker in der Tabelle langsam immer weiter nach oben klettern.

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+6 Min Die letzten Sekunden laufen. Gleich dürfte es das gewesen sein.

90.+5 Min Hünemeier schlägt den Ball lang und hoch nach vorne, findet aber keinen Abnehmer. Die Zeit läuft den Gastgebern davon.

90.+4 Min Mehr als die Hälfte der Nachspielzeit ist abgelaufen. Hünemeier, als Mittelstürmer mit aufgerückt, legt per Kopf quer auf Srbeny, der aber die Kugel mit seinem Kopf nicht richtig trifft. Der Ball rauscht knapp links am Tor vorbei.

90.+3 Min St. Pauli spielt die Zeit ausgezeichnet runter, macht den Ball jetzt an der gegnerischen Eckfahne fest. Paderborn kommt kaum noch in die Offensive.

90.+2 Min Zur Erinnerung: Im Hinspiel dieser Saison zwischen diesen beiden Mannschaften fielen in der Nachspielzeit noch zwei Treffer, je einer auf beiden Seiten. Diesmal tut St. Pauli aber nicht sehr viel dafür.

90.+1 Min Noch hat Paderborn Zeit: Sechs Minuten werden nachgespielt.

90. Min St. Pauli wechselt noch einmal aus. Otto kommt für die Nachspielzeit ins Spiel, Doppeltorschütze Daschner verlässt das Feld.

89. Min Kwasniok zeigt unmissverständlich an der Seitenlinie an: Alle nach vorne. Alles oder nichts. Die letzten Augenblicke des Spiels laufen.

88. Min St. Pauli macht das aber ausgesprochen gut und hält Paderborn jetzt vom eigenen Tor weg. So kommt der SCP gar nicht erst dazu, noch einmal richtig gefährlich zu werden.

87. Min Spektakuläre Szene: Bei einem Entlastungsangriff der Kiezkicker setzt Hartel zu einem Fallrückzieher an, trifft die Kugel aber nicht richtig.

86. Min Vier Minuten sind noch regulär zu spielen, wegen der Unterbrechungen wird es mutmaßlich ein paar Minuten als Zugabe geben. Paderborn hat jetzt fast dauerhaft den Ball, die berühmte und vielzitierte Brechstange haben die Gastgeber aber noch nicht rausgeholt.

84. Min Schiedsrichter Aarnink hat jetzt genug gesehen: Weil er sich wiederholt viel Zeit lässt, sieht Vasilj nun Gelb. Es ist seine dritte Verwarnung der Saison.

83. Min Die Schlussphase in dieser Partie ist angebrochen, mit Nachspielzeit dürften es noch etwa zehn Minuten zu gehen sein. Bringt St. Pauli den Vorsprung ins Ziel und fährt damit auch im sechsten Spiel der Rückrunde einen Sieg ein?

81. Min St. Pauli nimmt Zeit von der Uhr und wechselt ebenfalls, für Afolayan war es die letzte Aktion. Fazliji ist neu dabei.

80. Min Auf der Gegenseite schließt Afolayan an der Strafraumgrenze ab, Daschner versperrt Huth jedoch die Sicht und steht im Abseits. Der Versuch, der ohnehin daneben gegangen wäre, hätte nicht gezählt.

79. Min Nadj! Der Joker macht weiter viel Betrieb, probiert es jetzt mal aus halblinker Position. Sein Versuch aus 20 Metern geht jedoch deutlich links vorbei.

77. Min Paderborn nutzt die Gelegenheit zum Wechseln: Hünemeier kommt neu rein, Heuer hat dafür vorzeitig Feierabend.

76. Min Das muss man als ausgewechselter Spieler auch erst einmal schaffen. Der frühere Kiezkicker Conteh beschwert sich lautstark beim Unparteiischen wegen der Gelben Karte gegen Muslija. Aarnink geht zur Seitenlinie und zeigt ihm Gelb – was Conteh mit hämischem Applaus quittiert. Dafür sieht er prompt die Gelb-Rote Karte und fehlt ebenfalls in Magdeburg.

76. Min Platzverweis! Der ausgewechselte Conteh sieht auf der Bank die Gelb-Rote Karte!

75. Min Hartes Einsteigen von Muslija in der Nähe der Mittellinie, wofür er korrekterweise die Gelbe Karte sieht. Es ist seine fünfte Verwarnung, er fehlt kommende Woche in Magdeburg.

73. Min Paderborn ist jetzt am Drücker. Diesmal bekommt Srbeny die Kugel zehn Meter vor dem Tor, Vasilj bleibt jedoch erneut Sieger mit einer starken Parade.

72. Min Nächste XXL-Gelegenheit für Paderborn! Tachie flankt gefährlich von rechts auf den zweiten Pfosten und findet dort Nadj, der sofort für viel Wind sorgt. Erneut steht Vasilj im Mittelpunkt und entschärft den Versuch.

71. Min Nadj wird gut angespielt und läuft alleine auf Vasilj zu, der abermals die Ruhe behält und den Schuss entschärft. Dann geht ohnehin die Fahne des Assistenten nach oben: Nadj wäre knapp einen Meter im Abseits gewesen.

70. Min St. Pauli wechselt derweil und bringt frischen Wind in die eigene Offensive: Maurides ersetzt Metcalfe im braun-weißen Angriff. Dann kann es auch fußballerisch weitergehen. Mit Smith, der das Feld wieder betreten hat.

69. Min Weil Smith am Kopf getroffen wurde, ist die Partie lange unterbrochen. Man nimmt sich bei Kopftreffern richtigerweise ja viel Zeit zur Behandlung.

68. Min Auch Srbeny findet sich mit einem Foul ein, geht mit dem Ellbogen in den Luftzweikampf mit Smith. Der Kiezkicker bleibt am Boden und bekommt medizinische Versorgung. Gelb gibt es dafür aber nicht.

66. Min Der eingewechselte Nadj setzt sich direkt in Szene, stoppt Daschner im Mittelfeld taktisch und sieht dafür Gelb.

66. Min Riesenchance zum Ausgleich! Muslija hat nach Justvan-Zuspiel zu viel Platz am gegnerischen Strafraum und schließt mit der Fußspitze frech ab. Vasilj kommt raus, reagiert stark und pariert den Versuch.

65. Min Paderborn wechselt in der Tat, aber Schuster geht vom Feld. Nadj kommt für ihn rein. Auch Conteh kann aber nicht zurück, Srbeny ersetzt ihn.

64. Min Conteh liegt am Boden und wird behandelt, er hält sich die rechte Wade. Das sieht so aus, als könnte er nicht weitermachen.

63. Min Irvine nimmt Saliakas auf der rechten Außenbahn mit, der aus vollen Lauf flankt. Die Idee war gut, die Ausführung aber eher mittelmäßig – am ersten Pfosten hat Humphreys kein Problem damit, die Kugel zu klären.

61. Min Paderborn verliert im Mittelfeld den Ball und Afolayan, der Mühe hat sich zu zeigen, tankt sich durch. An der Grundlinie setzt er sich gut durch und schließt ab, doch Huth steht gut und wehrt den Versuch aus relativ spitzem Winkel gut ab.

59. Min Afolayan hat mal eine Idee und findet Paqarada, der am Strafraum per Hacke auf Saliakas weiterleitet. Der sehr aktive Außenverteidiger läuft sich aber fest und kommt nicht durch die letzte Paderborner Abwehrkette.

57. Min Klar zu erkennen ist, dass der Kiezklub um Ruhe im Spiel bemüht ist. Die Gäste aus Hamburg lassen sich viel Zeit im Spielaufbau und wollen erst einmal Luft rauslassen aus der Druckphase der Gastgeber.

56. Min Wie reagiert St. Pauli nun auf diesen Rückschlag? Noch führen die Braun-Weißen, aber der Vorsprung wirkt auf einmal deutlich wackeliger. Das zeigt jetzt auch die Körpersprache beider Mannschaften.

54. Min Naturgemäß sind jetzt auch die Fans wieder da. Das Erfolgserlebnis scheinen die Gastgeber gebraucht zu haben, auch die Zweikämpfe wirken jetzt wieder entschlossener bei den Paderbornern.

53. Min Für Paderborn war es genau der Beginn in die zweite Hälfte, den man sich mutmaßlich erhofft hatte. Mit dem schnellen Anschluss ist plötzlich alles wieder offen.

51. Min Bitter! Mets bringt Paderborn wieder zurück ins Spiel. Muslija schlenzt den Ball von der Strafraumgrenze in Richtung Tor, Vasilj kann den eigentlich harmlosen Versuch aber nur nach vorne abwehren. Mets kommt nicht mehr rechtzeitig aus dem Weg und stolpert die Kugel aus wenigen Metern unglücklich ins eigene Netz.

51. Min Tor für Paderborn! Mets trifft ins eigene Tor zum 1:2!

50. Min Mutig von Müller, der einen langen Ball per Kopf auf seinen eigenen Keeper Huth verlängert. Dieser fängt die Kugel aber gerade noch so, Daschner hatte gelauert.

49. Min Die zweite Halbzeit beginnt genau wie die erste: Beide Mannschaften warten zunächst ab und suchen wieder den Zugang zum Spiel. Es dauert, bis sie in der Offensive aktiv werden.

47. Min Eine gute Nachricht für St. Pauli-Fans: Paderborn liegt in seiner Vereinsgeschichte zum 35. Mal zur Pause mit mindestens zwei Toren zurück. Bei den vorherigen 34 Mal gab es 34 Niederlagen.

46. Min Paderborn beginnt den zweiten Durchgang mit einer personellen Veränderung: Muslija ist neu dabei, Hoffmeier hat das Feld verlassen.

46. Min Weiter geht’s.

Anpfiff zur 2. Halbzeit!

Pause in Paderborn! Der FC St. Pauli führt nach 45 Minuten mit 2:0 beim SC Paderborn. Die Kiezkicker präsentieren sich wieder einmal extrem effizient und haben aus relativ wenig ziemlich viel gemacht im ersten Durchgang. Allen voran Lukas Daschner mit seinem Doppelpack (15./42.) zeigt eine starke Leistung eines insgesamt gut auftretenden FC St. Pauli, der aber auch Glück hatte, dass Bashir Humphreys mit der besten Chance der Gastgeber an der Latte scheiterte (37.). Bislang läuft alles für die Braun-Weißen – entschieden ist aber noch lange nichts. In einer Viertelstunde geht’s weiter!

Halbzeit!

45.+1 Min Eine Minute gibt es obendrauf, die wird aber beinahe schon komplett mit der Ausführung des Freistoßes ausgefüllt, der nicht gefährlich wird und von St. Pauli sicher geklärt werden kann.

45. Min Tachie will im Mittelfeld marschieren und hat viel Platz, wird dann aber von Irvine gestoppt und zu Boden gezerrt. Das gibt Gelb.

43. Min Kurz vor der Pause, in der Paderborn nicht mehr so ganz passiv agiert hatte und sich immer mehr annäherte, schlägt St. Pauli nun erneut zu. Bislang ist das ein starker und effizienter Auftritt der Gäste.

42. Min St. Pauli führt mit 2:0! Wieder ist es Saliakas, der auf der rechten Seite sehr viel Wind macht an diesem Abend. Seine flache Flanke landet an der Strafraumkante direkt bei Daschner, der den Ball direkt nimmt und ohne zu schauen flach links an den Innenpfosten setzt, von wo aus die Kugel ins Tor springt. Ein sehenswerter Treffer!

42. Min Tor für St. Pauli! Daschner macht das 2:0!

40. Min Es ist jetzt plötzlich ein offensives Spiel hier in Paderborn. Paqarada flankt flach und scharf in die Mitte, doch Huth ist aufmerksam und begräbt den Ball unter sich.

39. Min Und auch auf der anderen Seite kann das Tor fallen! Daschner steckt die Kugel stark durch die Paderborner Abwehr hindurch auf Metcalfe, der im Zentrum gestartet war, aus zehn Metern aber klar über das Tor schießt.

37. Min Latte! Die fällige Ecke wird lang und länger und aus acht Metern kommt Humphreys an den Kopfball. Paqarada und Vasilj auf der Linie schauen dabei zu, wie der wuchtige Versuch an die Querlatte knallt. Glück für St. Pauli!

36. Min Tachie, der relativ wenig zum Zug kommt bislang im Sturmzentrum, dribbelt sich an Medic vorbei und setzt dann gegen Smith seinen Körper ein. Der St. Pauli-Verteidiger lässt aber nicht locker und klärt im letzten Moment zur Ecke.

34. Min Auf der Gegenseite arbeitet sich Heuer auf der Außenbahn mal durch und lässt sich von keinem seiner drei Gegenspieler aufhalten. Er zieht in die Mitte, macht es dort aber zu umständlich und verliert die Kugel vor dem Abschluss.

33. Min Saliakas hat Platz und Zeit in der zweiten Reihe und probiert es einfach mal aus der Distanz. Die Zieladresse des Flachschusses ist aber nicht genau genug ausgerichtet, der Versuch landet deutlich links neben dem Tor.

31. Min St. Pauli wird in diesen Minuten wieder etwas stärker und hat den Gegner derzeit sehr gut im Griff. Oft entwickelt sich aus einem Ballgewinn im Mittelfeld sofort ein Angriff der Gäste.

30. Min Nächste brandgefährliche Chance für St. Pauli! Eine flache Hereingabe von Metcalfe verunglückt und springt von Hoffmeiers Fuß flipperartig auf Hartel, der schnell schaltet und aus spitzem Winkel direkt abschließt. Huth im Paderborner Tor macht den Winkel aber noch spitzer und pariert stark.

28. Min St. Pauli steht, mit Ausnahme der Szene eben, defensiv sehr sicher und gut organisiert. Die Kiezkicker lassen gegen die Offensiv-Maschine der Paderborner nur wenig wirklich Gefährliches zu.

26. Min Conteh marschiert über die linke Seite und hat Platz zum Flanken. Müller, der aus der Innenverteidigung mit aufgerückt war, kommt völlig frei zum Kopfball – setzt ihn aber ein paar Meter neben das Tor. Da muss er mehr draus machen aus Sicht der Gastgeber.

25. Min Die Anhänger der Paderborner schreien kurz auf, nachdem Conteh im Strafraum gegen Smith zu Fall kommt. Schiedsrichter Aarnink zeigt sofort an, dass er weiterspielen lässt. Und das war richtig: Ein Eingriff des Videoassistenten bleibt ebenfalls aus.

23. Min Glück für St. Pauli, dass Justvan nicht mehr aus seinem Ballgewinn im Mittelfeld macht. Seinen Querpass durchkreuzt Irvine mit gutem Stellungsspiel. Wichtig aus Sicht der Kiezkicker.

22. Min Ein Nachtrag noch zur Führung: Für Daschner war es bereits das fünfte Saisontor – das ist für ihn weit mehr als nur persönlicher Rekord. Bislang traf er nämlich insgesamt dreimal in der 2. Liga, allerdings in vier Spielzeiten zusammen.

21. Min Auch St. Pauli geht die Partie jetzt leichter vom Fuß als noch vor dem Führungstor. Beide Teams stehen jetzt etwas höher, gehen ein bisschen mehr Risiko.

19. Min Diesmal bleibt der Standard ungefährlich. Doch es bleibt dabei: Mit dem Treffer hat die Begegnung blitzartig an Tempo zugenommen.

18. Min Das Gegentor war ein Wachrüttler für die Gastgeber. Justvan kommt bei der folgenden Ecke zum Kopfball, Medic fälscht den Versuch aber gerade noch so ab. Es gibt wieder Eckball.

17. Min Conteh! Der Ex-St. Paulianer setzt sich stark im Dribbling durch und probiert es aus 18 Metern ebenfalls flach, St. Pauli-Keeper Vasilj ist jedoch aufmerksam und lenkt ihn mit der Hand um den Pfosten.

15. Min Mit dem ersten Torschuss dieser Partie geht St. Pauli in Führung! Saliakas wirft auf der rechten Seite ein und spielt einen doppelten Doppelpass mit Hartel. Dieser bedient Daschner im Zentrum, der das Schienbein seines Gegenspielers trifft und dann Glück hat, dass die Kugel zu ihm zurückprallt. Auf einmal hat er dann Platz, kann aus 15 Metern zentral abschließen und platziert den flachen Abschluss punktgenau rechts unten im Tor.

15. Min Tor für St. Pauli! Daschner macht das 1:0!

14. Min Bei St. Pauli geht es immer wieder über die rechte Seite und über Saliakas, dessen Hereingabe jedoch abermals abgefangen wird. Diesmal passt Müller auf.

12. Min Justvan startet und will sich einen ganz langen Ball erlaufen, verliert aber das Eins-gegen-eins-Duell mit Mets. Der St. Pauli-Verteidiger gewinnt den wichtigen Zweikampf und klärt sicher zur Seite.

11. Min Bei einem Sieg, das sei auch so früh in der Partie noch einmal erinnert, würde Paderborn ganz dicht an die Aufstiegsplätze der 2. Liga heranrücken. St. Pauli distanziert sich dagegen erst einmal mit jedem Punkt weiter vom Tabellenkeller und schielt so langsam mehr nach oben denn nach unten.

9. Min Erster Eckstoß für den SCP, Justvan bringt den Standard in die Mitte. Klefisch lauert am kurzen Pfosten, stolpert den Ball aber mehr ins Toraus. Da war mehr drin.

8. Min Viel Geschiebe in den eigenen Abwehrreihen bestimmt das Bild in dieser Anfangsphase. Wirklich kontrolliert in die Nähe der gegnerischen Gefahrenzone kam bislang niemand.

6. Min Erste Annäherung von St. Pauli nach einer erneuten Flanke von Saliakas auf dem rechten Flügel. Diesmal erreicht er im Zentrum jemanden, nämlich Daschner, der aber nicht richtig mit dem Kopf hinter die Kugel kommt. So fliegt der Kopfball deutlich daneben.

5. Min Metcalfe erobert im Mittelfeld den Ball und will es mal schnell machen. Sein Steilpass in die Spitze ist zwar schnell, aber Rohr passt auf und fängt den Pass ab.

3. Min Der Ball läuft in diesen ersten Minuten durch die Reihen der Paderborner. Die Hausherren sind um einen ruhigen und kontrollierten Spielaufbau bemüht.

1. Min Hoppla! Nach 13 Sekunden gibt es die erste Offensivaktion der Kiezkicker. Saliakas flankt scharf in die Mitte, findet aber keinen Abnehmer. Ein erster Wachmacher für die Gastgeber.

1. Min Los geht’s in Paderborn!

Anpfiff!