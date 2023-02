Sogar ein BVB-Star gratulierte: Hürzelers spezieller Wunsch zum 30. Geburtstag

Ein schöneres Geschenk hätte das Team dem Trainer nicht machen können. Ein Dreier zum 30. Geburtstag, noch dazu im Nordderby gegen Hansa Rostock (1:0). Prädikat „besonders wertvoll“.

Der jüngste Trainer im deutschen Profifußball ist Fabian Hürzeler noch immer, aber mit der Zahl drei vorne, scherzte er auf dem Weg von der Pressekonferenz zurück in Richtung Kabine, „hört hoffentlich das Gerede über mein Alter auf“. Ein frommer Wunsch, so lange der in der Winterpause zum Chef beförderte Coach weiter in Serie siegt.

BVB-Star Emre Can gratuliert St. Pauli-Coach Hürzeler

Eine echte Überraschung für das Geburtstagskind hatte es vor Anpfiff gegeben. Beim Sky-Interview mit Hürzeler wurde ein Gratulationsvideo von Dortmund-Star Emre Can gezeigt, mit dem Hürzeler in der Jugend des FC Bayern München zusammengespielt hat. Can, damals sein bester Kumpel, prophezeite dem Jung-Coach in der Botschaft eine „große Trainerkarriere“.

Hürzeler freute sich, betonte aber, dass er sich auf das „Hier und Jetzt“ konzentriere. Die Gegenwart kann sich mehr als sehen lassen: Fünf Siege in seinen ersten fünf Spielen als Cheftrainer – und Nordderbysieger.