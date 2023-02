Der wilde 1:0-Sieg des FC St. Pauli gegen Hansa Rostock war geprägt von vielen Raketen, Böllern und Pyrotechnik – brachte dem Kiezklub aber auch die nächsten drei Punkte ein. Maßgeblich daran beteiligt waren vor allem zwei Profis, die von der MOPO eine Note im Einserbereich bekommen. Hier gibt’s alle MOPO-Noten im Überblick.

Vasilj: Rettete sein Team bei Prögers Schlenzer überragend vor dem frühen Rückstand. Kratzte ebenso stark kurz vor der Pause Frödes Kopfball von der Linie und rettete später per Fuß gegen Verhoek. Leistete sich allerdings auch einige gefährliche Unsicherheiten mit dem Ball am Fuß. Note 1,5

Medic: Enorm zweikampfstark und mit der für ein solches Nordderby wichtigen physischen Präsenz und Griffigkeit. In der Luft kaum zu schlagen. Note 2

Smith: Musste zu Beginn einiges einstecken in Person von John Verhoek, blieb cool und zog als Organisator der Defensive souverän sein Ding durch. Note 3

Mets: Die Ruhe in Person. Abgeklärt, kompromisslos und sauber im Aufbauspiel. Note 2,5

Saliakas: War bei seiner Startelf-Rückkehr nach Gelbsperre gleich wieder ein Aktivposten auf der rechten Seite. Note 3

Irvine: Unfassbar, was er im Mittelfeld abräumte und zulief – und dann auch noch Torschütze. Mr. Unverzichtbar. Note 1,5

Hartel: Guter und wie immer laufstarker und nimmermüder Ballverteiler, der auch die Führung initiierte. Note 3

Paqarada: Defensiv stabil und mit vielen starken Aktionen und Gefahr bringenden Zuspielen nach vorne. Note 2,5

Metcalfe: Fleißig, aber ungefährlich. Nach zuletzt starken Spielen hatte der Australier nur wenige Offensivaktionen. Note 4

54. Otto: Sehr eifrig und mit vollem Einsatz bei Entlastungsangriffen, aber ohne Aktion im Strafraum. Note 4

Daschner: Zunächst unauffällig, dann aus den falschen Gründen im Fokus: MUSS das 2:0 machen und für die Vorentscheidung sorgen. Aber immer eine wichtige Anspielstation im Vorwärtsgang. Note 3,5

90+1. Fazliji: Durfte auch noch einmal leicht anschwitzen. –

Afolayan: Immer, wenn er am Ball war, wurde es gefährlich. Tolle Flanke vor dem 1:0, holte mit seiner Dynamik viele Freistöße heraus. Ein Unterschiedsspieler. In der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so aktiv und oft mit einem Haken zu viel. Note 2,5

81. Maurides: Half dabei mit, die Führung über die Zeit zu bringen. –

SR Brand: Wollte zu lange möglichst viel laufen lassen, hätte Rostocks früherem Kiezkicker Verhoek nach diversen Provokationen, Nickligkeiten und Tritten zwingend nach 20 Minuten Gelb zeigen müssen, um dies zu unterbinden. Ansonsten fast fehlerfrei. Note 3