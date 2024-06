Deutschland – Schottland im Liveticker: Gelingt dem DFB-Team der EM-Auftakt?

Endlich geht es los! Die deutsche Nationalmannschaft eröffnet an diesem Freitagabend die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Zum Start des Turniers trifft die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Eröffnungsspiel der EM auf Schottland. Das DFB-Team hofft bei der Heim-EM auf einen erfolgreichen Auftakt in der Gruppe A. Anstoß in München ist um 21 Uhr, mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie kein Highlight der Partie.

Das EM-Spiel im Liveticker