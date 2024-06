EM-Aus für Pavlovic: Nagelsmann begründet Nominierung von BVB-Star Can

Das kommt überraschend! Aufgrund einer Mandelentzündung kehrt Bayerns Jungstar Aleksandar Pavlovic (20) nicht mehr ins DFB-Aufgebot für die Heim-EM zurück. Der zentrale Mittelfeldspieler erkrankte während des kurzen Heimaturlaubs nach dem Trainingslager. Julian Nagelsmann reagierte prompt und nominierte einen Spieler von Borussia Dortmund nach.

Etwas überraschend steht BVB-Kapitän Emre Can nun im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Das gab der DFB am Mittwochmittag bekannt. Bayern Münchens Leon Goretzka schaut hingegen weiterhin in die Röhre. Ihm soll die Reservistenrolle nicht zugetraut werden.

„Wir wollen noch einen Sechser im Kader“, begründete Nagelsmann seine Entscheidung für Can, der „sofort seine Begeisterung und Bereitschaft geäußert“ habe, am Mittwoch kurzfristig doch noch zur Mannschaft nach Herzogenaurach zu stoßen.

Zugleich erklärte Nagelsmann, warum er nicht einem jüngeren Kandidaten wie Angelo Stiller aus Stuttgart oder dem Hoffenheimer Anton Stach den Vorzug vor dem 30-Jährigen gegeben hat: „Wir wollten noch einen Spieler im Kader haben, der viele Spiele absolviert hat, der weiß, mit dem Druck umzugehen. Er kann das Profil gut erfüllen, das wir jetzt gebrauchen können.“

Can war im September letztmalig beim DFB dabei

Pavlovic zeigte sich logischerweise geknickt. „Im Moment bin ich sehr traurig, dass der Traum Heim-EM geplatzt ist“, schrieb er bei Instagram. „Ich wünsche den Jungs den größtmöglichen Erfolg! Und ich komme stärker zurück!“ Das Talent hatte schon die Länderspiele im März wegen einer Mandelentzündung verpasst und immer wieder mit Problemen im Rachenraum zu kämpfen. Da der Shootingstar des FC Bayern gar nicht erst wieder zum Team gestoßen war, wurde der für Mittwoch angesetzte Fototermin bereits verschoben.

Dieser wird nun mit Can an seiner Stelle nachgeholt. Seine bis dato letzten von insgesamt 43 Länderspielen absolvierte der 30-Jährige beim Lehrgang im September gegen Japan (1:4) und Frankreich (2:1).