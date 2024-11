Monatshoroskop Löwe: So stehen die Sterne im November für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Löwe gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop November 2024: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Aufgewärmt: Ein scheinbar verdorbener Tag wandelt sich durch eine zufällige Entdeckung zu einer Reise in die Vergangenheit. Alte Fotos und längst vergessen geglaubte Chats führen auf romantische Nostalgietour – da werden sogar Löwen sentimental. Doch bevor Sie spontan alte Verbindungen neu verknüpfen, sollten Sie nochmal intensiv darüber nachdenken, wieso ebendiese damals gekappt wurden. Nicht alles schmeckt besser, wenn man es aufwärmt.

Eigenschaften des Sternzeichens Löwe

Der Löwe ist das Zeichen der Könige und Königinnen des Tierkreises, geprägt von einem starken Selbstbewusstsein und einer natürlichen Ausstrahlung. Löwe-Geborene gelten als charismatisch, leidenschaftlich und selbstbewusst und ziehen mit ihrer Präsenz oft die Aufmerksamkeit auf sich. Sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und geben ihre Energie gerne an andere weiter, weshalb sie oft als geborene Anführer auftreten.

Löwen sind jedoch auch für ihre Neigung zu Stolz und Eitelkeit bekannt, was sie gelegentlich in Schwierigkeiten bringen kann. Im Monatshoroskop für den Löwen wird daher häufig auf Balance und Selbstreflexion hingewiesen, um ihre Stärken positiv einzusetzen.