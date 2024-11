Monatshoroskop Stier: So stehen die Sterne im November für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Stier gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop November 2024: Stier (21.4. bis 20.5.)

Tropfen: Sich mit den eigenen Problemen zuhause einzusperren, löst sie leider noch lange nicht. Bleiben Sie in Bewegung, das aktiviert den Gedankenfluss. Schlechtes Wetter ist kein Grund, permanent in der Stube zu hocken. Novemberregen bringt auch Segen: Wenn beim Spaziergang die Wassertropfen von den Haaren in den Halskragen und dann langsam den Rücken hinunterlaufen, zerrinnen drückende Probleme wie Make-up unter der Dusche.

Eigenschaften des Sternzeichens Stier

Der Stier ist ein Erdzeichen, das für seine Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit und Beständigkeit bekannt ist. Stiere sind oft sehr geduldig und schätzen Sicherheit sowie materielle Stabilität. Sie lieben das Schöne im Leben, genießen die Natur und sind bekannt für ihre treue, manchmal sture Persönlichkeit. Im Beruf und in der Liebe sind sie besonders loyal und arbeiten hart, um ihre Ziele zu erreichen und ein harmonisches Umfeld zu schaffen.

Obwohl Stiere oft als geduldig gelten, können sie auch sehr eigensinnig sein und an ihren Gewohnheiten festhalten. Veränderungen fallen ihnen manchmal schwer, was sich auch in ihrem Monatshoroskop widerspiegeln kann, besonders wenn es um Entscheidungen geht, die Flexibilität erfordern. Finde heraus, wie sich die Sterne in diesem Monat für andere Sternzeichen ausrichten: Widder, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Erfahre, wie die astrologischen Einflüsse die Sternzeichen in diesem Monat begleiten.