Monatshoroskop Jungfrau: So stehen die Sterne im November für Sie

Monatshoroskop November 2024: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Planmäßig: Von Jungfrauen wird auch im Vorweihnachtsstress planmäßiges Vorgehen erwartet. Zum Beispiel, dass sie schon im November alle Geschenke inklusive Mitbringsel und Schrottwichtelgaben besorgt haben, bevor das große Kaufrausch-Chaos ausbricht. Von den anderen wird dieser Einsatz leider selten gewürdigt. Es spricht nichts dagegen, genau das selbst zu tun und sich mindestens ein total entspanntes Wochenende zu gönnen. Ganz planmäßig.

Eigenschaften des Sternzeichens Jungfrau

Die Jungfrau ist das Sternzeichen der Perfektionisten, die großen Wert auf Ordnung, Präzision und Detailtreue legen. Jungfrau-Geborene sind analytisch, zuverlässig und pragmatisch und zeichnen sich oft durch ihre akribische Herangehensweise an Aufgaben aus. Im Beruf wie im Alltag gilt die Jungfrau als verantwortungsbewusst und zielstrebig und ist oft eine wertvolle Unterstützung für ihr Umfeld.

