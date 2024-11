Monatshoroskop Wassermann: So stehen die Sterne im November für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Wassermann gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop November: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Flirt: Man macht Ihnen Komplimente. Sie brauchen ein Weilchen, um das überhaupt mitzukriegen, aber dann tut es doppelt gut. Vor allem die Wochenenden sind in diesem Monat ganz besonders flirtverdächtig. Da können Sie so richtig was erleben – wenn Sie sich darauf einlassen. Tun Sie das nicht, hätten Sie kurzfristig vielleicht weniger Spaß, aber langfristig möglicherweise ein paar Probleme weniger. Wie man’s auch macht, nichts ist ohne Haken.

Eigenschaften des Sternzeichens Wassermann

Der Wassermann ist das Zeichen der Freiheit und Individualität. Wassermänner gelten als unabhängig, innovativ und unkonventionell. Sie lieben es, neue Ideen und Wege zu erkunden und fühlen sich zu humanitären Projekten hingezogen. Im Beruf wie auch privat sind sie oft kreative Köpfe, die Wert auf Authentizität legen und gerne aus der Masse hervorstechen.

Wassermänner können jedoch auch distanziert wirken und haben Schwierigkeiten, tiefe emotionale Bindungen einzugehen. Monatshoroskope des Wassermanns betonen daher oft die Themen Nähe und Verbindlichkeit. Erfahre mehr über die Einflüsse für die anderen Sternzeichen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock und Fische. Erfahre, wie die astrologischen Einflüsse die Sternzeichen in diesem Monat begleiten.