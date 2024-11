Monatshoroskop Krebs: So stehen die Sterne im November für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Krebs gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop November: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Restbedenken: Es ist wie beim Memory-Spiel. Sie wissen genau, welche Karte Sie aufdecken müssen, um Ihr Spiel voranzutreiben. Trotzdem bleibt Ihnen ein Rest Unsicherheit darüber, ob Sie richtig liegen oder nicht. Wenn Sie sich selbst nicht trauen, traut Ihnen keiner. Respekt vor dem Risiko ist zwar angebracht, aber zu viel Angst bremst Sie aus. Einmal noch die Strategie Schritt für Schritt überprüfen, durchatmen und die Entscheidung treffen, hinter der Sie stehen.

Eigenschaften des Sternzeichens Krebs

Der Krebs ist bekannt für seine tiefe emotionale Sensibilität und sein starkes Bedürfnis nach Geborgenheit. Menschen, die im Sternzeichen Krebs geboren sind, gelten als sehr fürsorglich und familienorientiert. Oft sind sie intuitiv, einfühlsam und wissen genau, was die Menschen in ihrer Umgebung brauchen, um sich wohlzufühlen. Im Beruf sowie im Privatleben setzen sie sich für ihre Liebsten ein und schaffen eine harmonische Atmosphäre.

