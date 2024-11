Monatshoroskop Fische: So stehen die Sterne im November für Sie

Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie hier, wie die Sterne im November für Sie stehen: Das Monatshoroskop Fische gibt es kostenlos auf MOPO.de!

Monatshoroskop November: Fische (20.2. bis 20.3.)

Prinzipiell: Sie haben Ihre Prinzipien, und das ist gut so. Trotzdem ist der Tag nah, an dem einmal, nur ein einziges Mal, eine Ausnahme von einer ehernen Regel gemacht werden sollte. Das werden Sie ganz sicher nicht bereuen müssen. Auf jeden Fall wären Sie um eine Erfahrung sowie ein neues Prinzip reicher. Nämlich: Jedes Prinzip verliert irgendwann seine prinzipielle Gültigkeit. Wer allerdings zu lange darüber nachdenkt, riskiert einen Gedankenknoten.

Eigenschaften des Sternzeichens Fische

Fische sind das Zeichen der Träumer und Visionäre. Fische-Geborene sind für ihre Sensibilität, Intuition und Empathie bekannt. Sie fühlen sich oft zur Kunst und Spiritualität hingezogen und haben ein tiefes Verständnis für die Emotionen ihrer Mitmenschen. Im Beruf und in der Liebe sind Fische einfühlsame Partner, die sehr kreativ und fantasievoll sind.

Allerdings neigen Fische manchmal dazu, sich in ihren Träumen zu verlieren und sich von der Realität abzuwenden. Monatshoroskope für Fische thematisieren oft Bodenständigkeit und emotionale Abgrenzung. Finde auch heraus, was die Sterne für die anderen Sternzeichen offenbaren: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock und Wassermann. Erfahre, wie die astrologischen Einflüsse die Sternzeichen in diesem Monat begleiten.