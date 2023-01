Stadtteilpreis! Jetzt mit Ihrem Verein 10.000 Euro gewinnen!

Viele Vereine leiden unter den vergangenen Corona-Jahren – eine finanzielle Spritze kommt da sehr gelegen! Die MOPO und die PSD-Bank vergeben insgesamt 100.000 Euro für Vereine, die sich in ihrem Stadtteil engagieren. Die Bewerbungsfrist wurde aufgrund der zahlreichen Nachfragen bis zum 13. Januar verlängert. Nutzen Sie jetzt noch schnell die Chance!

10.000 Euro sind richtig viel Geld und können einem Verein sehr helfen: Die Alsterdorfer Löschzwerge etwa konnten mit dem beim Stadtteilpreis 2022 gewonnenen Geld den Innenausbau eines Mannschaftswagens finanzieren, die Parcour-Halle „Die Halle“ kaufte neue Matten. Gerade nach den Corona-Jahren sind viele Ehrenamtler auf eine Geldspritze angewiesen.

Stadtteilpreis 2023: 10 x 10.000 Euro gewinnen

Die MOPO vergibt auch in diesem Jahr wieder, zusammen mit der PSD Bank Nord (Marienthal), 10 x 10.000 Euro. Den Stadtteilpreis gibt es seit 2008 – mehr als 200 Vereine, Projekte und Initiativen wurden seitdem gefördert.

Mit dem Geld vom Stadtteilpreis 2022 konnten die Alsterdorfer Löschzwerge den Innenausbau von ihrem neuen Mannschaftswagen finanzieren. Marius Roeer Mit dem Geld vom Stadtteilpreis 2022 konnten die Alsterdorfer Löschzwerge den Innenausbau ihres neuen Mannschaftswagens finanzieren.

Die PSD Bank gibt es seit 1872. „Als genossenschaftliche Bank sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst“, sagt Vorstandsvorsitzender André Thaller. Ihm liegt es besonders am Herzen, die Menschen in ihrem jeweiligen Stadtteil zu unterstützen: „Es gibt so viele spannende und wichtige Projekte in der Stadt, die müssen einfach mit einem großen Spendentopf gefördert werden“, so der Bank-Chef. Insgesamt spendet die PSD-Bank jährlich rund 500.000 Euro an soziale Einrichtungen und Vereine.

hfr

Auch in diesem Jahr werden wieder 10 x 10.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen vergeben. Das Geld soll Anschaffungen ermöglichen, die normalerweise das Budget sprengen – oder eine Restfinanzierung für ein größeres Vorhaben sein.

Alle Infos zur Bewerbung gibt es unter mopo.de/stadtteilpreis. Einsendeschluss ist der 13. Januar 2023. Eine Jury wählt 20 Projekte aus. Und dann sind die MOPO-Leserinnen und -Leser an der Reihe und wählen ihr Lieblingsprojekt! Die zehn Kandidaten mit den meisten Stimmen erhalten dann je 10.000 Euro.

Beim Stadtteilpreis 2022 bekamen die Alsterdorfer Löschzwerge 340 Stimmen. Wer liegt 2023 vorne? Die MOPO und die PSD Bank Nord sind schon gespannt – bewerben Sie sich!