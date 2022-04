Stadtteilpreis 2022: Entschieden! Wer alles über 10.000 Euro jubelt

Sie kommen wenn’s brennt, unterstützen Kinder und Jugendliche, verhelfen Obdachlosen zu einer Bleibe und stellen noch viel mehr auf die Beine, um Hamburg zu einem lebenswerten Ort zu machen. Die zehn Gewinner des Stadtteilpreises von MOPO und PSD Bank Nord stehen nun fest! Hamburg kann stolz auf ihr Engagement sein.

Rund 50 gemeinnützige Einrichtungen mit Sitz in Hamburg hatten sich für die 14. Runde des Stadtteilpreises beworben – 10 x 10.000 Euro waren zu vergeben. Eine Jury, bestehend aus Vertretern von PSD Bank Nord, MOPO und dem Hamburger Spendenparlament, traf eine Vorauswahl und suchte 20 Projekte aus. Anschließend stimmten die MOPO-Leserinnen und -Leser auf MOPO.de für ihre Favoriten – an die zehn Einrichtungen mit dem meisten Zuspruch gehen nun je 10.000 Euro. Insgesamt sind in den gut zwei Wochen 11.080 Stimmen abgegeben worden!

Stadtteilpreis 2022: Sieg für Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eimsbüttel

Der Gewinner mit der meisten Unterstützung kommt aus Eimsbüttel: Mit 3378 Stimmen und damit großem Vorsprung hat sich der dortige Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr den ersten Platz gesichert. Die Freude bei Wehrführer Tobias Moll ist groß: „Bei so vielen tollen Projekten ist das eine große Ehre! Damit drücken die Leser Vertrauen in unsere Arbeit aus – das ist auch unabhängig von dem vielen Geld eine schöne Wertschätzung“. Mit dem Geld will die Freiwillige Feuerwehr Eimsbüttel Simulationsmasken und Reanimationspuppen zum Training anschaffen, die beim Tag der Offenen Tür auch von Besuchern genutzt werden können. Außerdem sollen mit dem Geld Fahrräder für den Verein finanziert werden, um die Umwelt und den Verkehrsraum in Eimsbüttel zu entlasten.

Grund zur Freude hat auch Nassy Ahmed-Buscher von „Silbersack Hood“. Der Verein bietet auf St. Pauli kostenlos Kurse, Workshops und Nachbarschaftshilfe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Darunter Sport, Bildungs- und Kulturprojekte. Fünf Tage pro Woche gibt es ein kostenloses Sportprogramm auf dem Fußballplatz Silbersack. Mit 1776 Stimmen hat der Verein die zweitmeisten Stimmen bekommen. „Hier haben alle mitgefiebert und auf das Ergebnis der Abstimmung gewartet – wir freuen uns riesig“, sagt Ahmed-Buscher der MOPO. Der Gewinn soll unter allen Projekten von „Silbersack Hood“ aufgeteilt werden.

Nassy Ahmed-Buscher und Kareem Ahmed von „Silbersack Hood“ freuen sich über den Stadtteilpreis.

Und auch Jette Krauss jubelt am Telefon. Ihr Verein „Parkour Creation“ belegt mit 844 Stimmen den dritten Platz. „Unsere Community hat sich für die Abstimmung so reingehängt – und es hat geklappt! Jetzt können wir essentielles Equipment anschaffen“, freut sich Krauss. Der Verein betreibt die Parkour-Halle „Die Halle“ im Oberhafenquartier (HafenCity) – eine Sportart, bei der man ohne Hilfsmittel Hindernisse überwindet. Dort ist Raum für Kurse, Schulsport, Veranstaltungen und soziale Projekte. Ein Schwerpunkt ist das Projektprogramm zur Integration von Geflüchteten, sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Von dem Gewinn kann nun ein Airtricks gekauft werden, ein 6×6 Meter großes Luftkissen. Auch ein Airbag S steht auf der Wunschliste – eine tragbare, aufblasbare Landefläche.

10.000 Euro gehen auch an den Verein „Parkour Creation“ im Oberhafenquartier.

Unter den Top 10, und damit stolze Gewinner von jeweils 10.000 Euro, sind außerdem: Die Deutsche Lebensrettung-Gesellschaft aus dem Bezirk Altona mit Sitz in Nienstedten, das „CaFeé mit Herz“ auf St. Pauli, der SC Poppenbüttel von 1930 e.V., die evangelisch-lutherische Apostelkirche Harburg in Eißendorf, der Verein „Die Stadtinsel“ auf St. Pauli, die „Alsterdorfer Löschzwerge“ und die „Zukunftswerkstatt Lokstedt“. Herzlichen Glückwunsch! Einen Überblick über alle Projekte der Top 20 erhalten Sie hier. Und hier sehen Sie das offizielle Abstimmungsergebnis.

Die Ergebnisse der Abstimmung für den Stadtteilpreis 2022. Die Top 10 dürfen sich über jeweils 10.000 Euro freuen.

André Thaller, Vorstandsvorsitzender der PSD Bank Nord: „Die Anzahl der zahlreichen Bewerbungen in jedem Jahr zeigt uns, dass der Bedarf an Unterstützung in Vereinen, sozialen Einrichtungen und Stiftungen sehr groß ist. Mit der Stiftung des Preisgeldes für den Stadtteilpreis wollen wir die wichtige gemeinnützige Arbeit würdigen und fördern. Als Genossenschaftsbank haben wir daran ein besonderes Interesse, denn der Idee unseres Gründers liegt der Gedanke zugrunde ,Was einer nicht schafft, das schaffen viele zusammen‘. Die Kraft liegt in der Gemeinschaft. Das ehrenamtliche Engagement verdient höchste Anerkennung – egal, ob als Gewinner beim Stadtteilpreis oder nicht.“

Maik Koltermann, Chefredakteur der MOPO: „Das soziale Engagement von Hamburgs Vereinen, Organisationen und den vielen Ehrenamtlichen ist großartig. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir zehn von ihnen mit dem Stadtteilpreis unterstützen können.“