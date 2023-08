Neue Maßnahme: Bezirk greift auf Hamburgs Crash-Meile durch

Immer wieder kracht es auf der Waitzstraße im Stadtteil Groß Flottbek. Seit dem Frühjahr gilt auf Hamburgs Crash-Meile schon ein Tempolimit, um die Unfälle einzudämmen. Jetzt hat der Bezirk Altona eine weitere Aktion unternommen.

Mehr Poller, mehr Sicherheit: Nach einer neuen Baumaßnahme des Bezirksamts stehen seit Mittwoch 13 neue Stahlpfosten auf der Waitzstraße. Die waren ursprünglich „für den Einbau vor den Schrägparkplätzen am Beselerplatz vorgesehen“, hieß es – und nun noch übrig.

Hamburg: Waitzstraße bekommt 13 neue Poller

Dort sei der Einbau nicht ohne weitere Baumaßnahmen möglich gewesen. Also hat sich der Bezirk dazu entschieden, mit den sogenannten Vollstahlpollern die Lücken auf der Waitzstraße zu schließen.

Die ersten Poller waren auf Hamburgs wohl berühmtester Unfallstraße bereits vor rund drei Jahren installiert worden. Bis zu zwei Tonnen schwere Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von zehn Kilometer pro Stunde sollten dadurch aufgehalten und in der Folge schwere Unfälle mit Personenschäden vermieden werden, hatte es damals geheißen. Rund 150.000 Euro hatte der Bezirk Altona damals investiert.

Auf der Waitzstraße ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Unfällen gekommen. Zuletzt war Ende Juni eine Autofahrerin gegen einen Poller gekracht – vermutlich nach einem Rangierfehler. Eine noch stärkere Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von Tempo 20 auf Tempo 10 ist mittlerweile jedoch vom Tisch.

Für dieses Vorhaben hatte sich ein Antrag der Grünen in der Bezirksversammlung im Frühjahr eingesetzt. „Eine Zusammenfassung der Unfalldaten in dem Zeitraum 20. Mai 2020 bis zum 19. Mai 2023 ergab, dass kein Verkehrsunfall in der Waitzstraße aufgrund unangepasster Geschwindigkeit oder durch Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit verursacht wurde“, teilten Polizei und Straßenverkehrsbehörde im Mai mit. „Eine weitere Reduzierung (…) ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich.“