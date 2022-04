Entscheidung gefallen: Das wird aus der Pop-Up-Bikelane in der HafenCity

Mehr als ein Jahr schon gibt es eine Pop-Up-Fahrradstrecke in der HafenCity. Die Verkehrsbehörde hat jetzt die Verkehrsversuche beendet und ein Fazit gezogen. Das fällt so positiv aus, dass die Strecke ab Herbst verstetigt wird.

Gemeint ist der knapp zwei Kilometer lange und 182.000 Euro teure Fahrradweg am Sandtorkai und Brooktorkai, der Ende März vergangenen Jahres eröffnet wurde. Die etwa drei Meter breite Strecke sollte sowohl den dortigen erhöhten Radverkehr entlasten wie auch als Verbindung zwischen der Innenstadt und Altona sowie dem Hamburger Südosten dienen, wie es damals hieß.

Hamburg HafenCity: Pop-Up-Bikelane verstetigt

Ein Jahr lang sollte die vierte Hamburger Pop-Up-Bikelane getestet werden, auch die MOPO hatte im Juli 2021 dort eine Stichprobe durchgeführt. Die Strecke galt dabei immer als Problemkind: Obwohl er der teuerste Pop-Up-Radweg war, wurde er am wenigsten benutzt: „Die Strecke ist bislang noch kein echter Radfahr-Hotspot“, lautete es im Juli noch vom Fahrradverband ADFC.

Wie sich der Radweg letztendlich geschlagen hat, lag der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende dann am 28. März nach den offiziellen Verkehrsversuchen vor. Das Fazit: „Die Maßnahmen haben zu mehr Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden geführt ohne die Leistungsfähigkeit des Kfz-Verkehrs zu beeinträchtigen und haben in diesem Abschnitt sichere und attraktive Radverkehrsanlagen geschaffen, die noch in diesem Jahr verstetigt werden sollen“, so die Verkehrsbehörde in einer Pressemeldung am Mittwoch.

Laut der Bewertung musste zudem weder der Kfz-Verkehr Abstriche durch die fehlende Fahrspur machen, noch gab es „wesentliche Konflikte“ zwischen den Verkehrsteilnehmenden. Auch bei einer Online-Umfrage schnitt die Pop-Up-Bikelane laut Verkehrsbehörde gut ab: Drei Viertel der Befragten gaben an, sich durch die Radstrecke sicher oder sogar sehr sicher zu fühlen.

Der Pop-Up-Radweg in der HafenCity ist nach der Pop-Up-Radstrecke in Eimsbüttel zwischen Gustav-Falke-Straße und Bogenstraße sowie der Strecke auf der Max-Brauer-Allee in Altona die dritte verstetigte Pop-Up-Bikelane. Ob der Schnell-Radweg in der Hallerstraße in Rotherbaum auch dauerhaft eingerichtet wird, entscheidet sich dabei Ende Mai. (to)