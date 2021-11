Menschenmassen drängen sich in Bussen und Bahnen auf dem Weg zu den Fußballstadien der Republik. 50.000 waren es allein am Samstag in Köln beim Derby gegen Gladbach, 19.937 Fans am Sonntag beim HSV-Heimspiel gegen Ingolstadt. Dazu läuft die Karnevalssaison in vielen Teilen des Landes, Kneipen, Restaurants, Konzerte und Clubs sind unter 2G-Bedingungen geöffnet. Jeder darf feiern. Ein zusätzlicher Test ist nicht nötig. Dabei können auch Geimpfte das Virus weitertragen. Die Wissenschaft mahnt lautstark an, dass die Menschen dringend Kontakte reduzieren sollen. Und die Politik zögert.

Gleichzeitig werden wichtige Operationen in den Kliniken verschoben, weil die Intensivstationen in einigen Regionen bereits voll sind oder es absehbar sein werden. Der zum Glück bald Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat parallel die Logistik der Impfstoffverteilung schon wieder vermasselt. Die bestellten Mengen werden vorerst nicht ausgeliefert werden können, Haus- und Betriebsärzte, die einen Großteil der Booster-Kampagne stemmen sollen, müssen sich gedulden. Kam wohl wieder überraschend, dass die sechs Monate nach der Zweitimpfung auch wirklich nach sechs Monaten um sind und die Menschen, die eine Drittimpfung brauchen, auch wirklich alle möglichst schnell einen Piks haben wollen.

Bund und Länder haben die Corona-Situation zu verantworten

Die Corona-Politik zwischen alter Regierung und Ampel ist eine Katastrophe. Nicht weniger.

Auch vor Ort läuft es alles andere als rund, wie man an mehreren Orten am Wochenende in Hamburg beobachten konnte. Da wurden Booster-Aktionen vergessen, Impflinge berichten, dass sie trotz vorhandener Vakzine versehentlich weggeschickt wurden. Ein Chaos, das sicherlich nicht gerade das Vertrauen der Bürger dieser Stadt stärken wird. Man kann noch so viel über das unsolidarische Verhalten der Impfverweigerer schimpfen, dass die Lage so ist, wie sie ist, haben wir den Regierungen in Bund und Ländern zu verdanken. Mich macht diese Plan- und Tatenlosigkeit fassungslos. Und die Auswirkungen der neuen Covid-Mutation Omikron kommen erst noch …

