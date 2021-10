Aktuelle Inzidenzwerte, Fallzahlen, Corona-Regeln und Lockerungen: In unserem Newsticker halten wir Sie über die aktuelle Corona-Entwicklung in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

125 neue Corona-Fälle in Hamburg – Inzidenz 54,5 (Stand Montag)

222 neue Corona-Fälle in Niedersachsen – Inzidenz 42,7 (Stand Montag)

113 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein – Inzidenz 27,7 (Stand Montag)

51 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern – Inzidenz 51,0 (Stand Montag)

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt minimal

20.33 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist geringfügig gestiegen. Am Montag lag die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 27,7 nach 27,5 am Vortag. Nach Angaben der Landesmeldestelle von Montagabend wurden 113 neue Corona-Ansteckungen gemeldet, 61 mehr als am Sonntag.

Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten und -Patientinnen nahm von 56 um 6 auf 62 zu. Von ihnen lagen zuletzt 13 auf Intensivstationen, 7 mussten beatmet werden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz – also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden – betrug unverändert 1,20.

51 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17.20 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag 51 weitere Corona-Ansteckungen registriert worden. Das waren 16 weniger als am Vortag und 16 mehr als am Montag der Vorwoche, wie aus den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hervorgeht. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei nunmehr 51,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, 1,1 mehr als am Sonntag. Insgesamt haben sich den Angaben zufolge bisher 50.083 Menschen im Land nachweislich mit dem Virus infiziert.

Streit um Weihnachtsmärkte in Niedersachsen

15.52 Uhr: Die 3G-Regeln für Weihnachtsmärkte in Corona-Zeiten sind nach Ansicht des niedersächsischen Städtetags nicht praktikabel. „Eine Einzäunung des Marktes mit Zugangskontrollen widerspricht dem Charakter der Weihnachtsmärkte. Die alternativ vorgeschlagene Bändchen-Ausgabe ist organisatorisch aufwendig, personal- und damit sehr kostenintensiv“, sagte Städtetagspräsident Ulrich Mädge (SPD) in einer am Montag verbreiteten Mitteilung.

Für die Betreiber von Weihnachtsmärkten gibt es laut niedersächsischer Corona-Verordnung mehrere Möglichkeiten, den Status der Geimpften, Genesenen oder Getesteten zu kontrollieren: Das Gelände kann laut Verordnung mit zentralen Ein- und Ausgängen versehen sein. Ebenfalls können Bändchen oder Stempel als Nachweis ausreichen, die sich Besucher an einem Stand abholen. Als dritte Option muss direkt an den Ständen vom Personal kontrolliert werden.

„Auch die Überwachung allein durch die Standbetreiber halten wir für schlicht ungeeignet. Diese Kontrollmaßnahmen können wegen der damit verbundenen Wartezeiten zu großem Unmut bei den Besuchern und zu erheblichen Konflikten zwischen Besuchern den Standbetreibern führen“, sagte Frank Klingebiel (CDU), Vize-Präsident des Städtetags.

Schleswig-Holstein will 3G-Regel verlängern

15.04 Uhr: Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hält eine Verlängerung der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) in Schleswig-Holstein für angebracht. „Es wird auch weiterhin – gerade für die Zeit im Herbst und Winter – noch Maßnahmen brauchen, so dass ein kurzfristiges Entfallen aller verbliebenen Schutzmaßnahmen der Corona-Bekämpfungsverordnung zunächst nicht vorgesehen ist“, sagte Garg am Montag in Kiel. Die aktuelle Verordnung des Landes läuft am Sonntag aus.

Zahl der Neuaufnahmen in niedersächsischen Kliniken gesunken

14.29 Uhr: Die Zahl der neu aufgenommenen Covid-19-Kranken in niedersächsischen Kliniken je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist leicht gesunken. Das Land gab den sogenannten Hospitalisierungswert am Montag mit 2,4 an, am Sonntag betrug er noch 2,5. Für die niedersächsischen Gesundheitsbehörden und Kommunen ist er der wichtigste Faktor zur Gesamtbewertung der Corona-Situation.

Die allgemeine Sieben-Tage-Inzidenz stieg hingegen leicht an. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) erreichte sie 42,7 Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner; am Vortag wurde noch ein Wert von 41,4 angegeben.

Corona-Zahlen: 125 neue Fälle in Hamburg

12.15 Uhr: Hamburg meldet am Montag 125 weitere Corona-Fälle und damit 57 mehr als am Sonntag mit 68 Neuinfektionen. Am vergangenen Montag waren es noch 227 neue Fälle.



Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz der Hansestadt auf 54,5. Am Sonntag lag die Zahl der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner noch bei 59,8 – am vergangenen Montag bei 74,8.

Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang gebrachten Toten bleibt weiterhin bei 1754, es sind binnen eines Tages keine weiteren Personen verstorben. (Stand 10.10.).

In klinischer Behandlung befinden sich in Hamburg derzeit 86 mit dem Virus infizierte Menschen, 33 von ihnen auf Intensivstationen (Stand 8.10.) Seit Beginn der Pandemie haben sich bis Montag laut Gesundheitsbehörde mindestens 93.434 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert, 87.900 von ihnen gelten nach Schätzung des RKI als genesen.

Zweiwöchige Maskenpflicht in Schulen in Mecklenburg-Vorpommern startet

8.15 Uhr: Ab Montag gilt in den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern für zwei Wochen eine Maskenpflicht. „Diese Regelung, die zuletzt nach den Sommerferien umgesetzt wurde, dient ausdrücklich dem gegenseitigen Schutz nach längerer unterrichtsfreier Zeit“, hieß es Ende September aus dem Bildungsministerium. Sie ist Teil der Schul-Corona-Verordnung.Neben der Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, müssen Erziehungsberechtigte und volljährige Schülerinnen und Schüler nach den Ferien eine unterschriebene Erklärung über das Reiseverhalten vorlegen. Die Erklärung muss laut der Landesregierung in der Schule abgegeben oder in digitaler Form übermittelt werden.Die Maskenpflicht in Schulen gilt unabhängig von der risikogewichteten Einstufung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales. Ansonsten gilt die Maskenpflicht in der Schule und auf schulischen Anlagen erst ab Stufe 2 (gelb) der Corona-Ampel.

Das waren die Corona-News vom 10. Oktober

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt konstant

20.04 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt weiter konstant. Am Sonntag lag die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 27,5 nach 27,1 am Vortag. Dies geht aus Daten der Landesmeldestelle von Sonntagabend (Stand: 19.34 Uhr) hervor. 52 neue Corona-Ansteckungen wurden gemeldet, 9 weniger als am Freitag.

Weiterhin wurden 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen im Krankenhaus behandelt, 26 von ihnen auf Intensivstationen und 15 mit Beatmung. Diese Zahlen haben sich seit Freitag nicht verändert. Die Landesbehörde gab die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz – also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden – unverändert mit 1,2 an.

Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb damit bei 1693. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wies Stormarn mit 48,2 auf. Am niedrigsten ist der Wert in Schleswig-Flensburg (13,8).

67 Corona-Neuinfektionen in MeckPomm

17.26 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag 67 weitere Corona-Ansteckungen registriert worden. Das waren 32 weniger als am Vortag, aber 45 mehr als am Sonntag der Vorwoche, wie aus den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hervorgeht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf nun 50,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat der Landkreis Nordwestmeckelnburg mit 70,9. Dort wurde eine Neuinfektion registriert. Dahinter folgt der Landkreis Rostock mit einer Inzidenz von 69,6 und 45 Neuinfektionen.

In beiden Kreisen gelten bereits strengere Corona-Regeln, wie auch in Schwerin sowie in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. Ungeimpfte müssen bei Friseur-, Theater-, Museums-, Restaurant- oder Kinobesuchen negative Corona-Tests vorlegen. In Schulen müssen laut Verordnung generell Masken getragen werden. Allerdings sind derzeit Ferien und für den Schulstart am Montag wurde landesweit Maskenpflicht verordnet.

Die Landeshauptstadt ist auf der Corona-Ampel-Karte bereits den dritten Tag nicht mehr gelb, sondern grün eingefärbt. Bis die geltenden Beschränkungen aufgehoben werden, muss dies weitere zwei Tage anhalten. Mit Ludwigslust-Parchim ist am Samstag ein neuer Kreis auf Gelb gesprungen, bald könnten dort also strengere Regeln gelten.

Unter dem Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lagen weiterhin die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte (16,7), die Landeshauptstadt Schwerin (48,1) und die Stadt Rostock (41,1).

Bei der Hospitalisierungs-Inzidenz liegen alle Regionen des Landes weiterhin im grünen Bereich. Landesweit betrug der Wert 0,9. Eine Höherstufung auf der Ampelkarte wird ab dem Wert 8,0 vorgenommen.

In den Kliniken wurden am Samstag unverändert 34 Covid-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 14 Covid-Patienten, einer mehr als am Tag zuvor.

Das Lagus meldete einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im Nordosten um 1 auf 1207 stieg.

Laut dem RKI-Impfdashboard haben bis Samstag 66,1 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Corona-Impfung erhalten. 63,5 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

Zahl der Covid-Neuaufnahmen in niedersächsischen Kliniken unverändert

17.03 Uhr: Die Zahl der neu aufgenommenen Covid-19-Kranken in niedersächsischen Kliniken binnen sieben Tagen hat sich nicht geändert. Das Land gab den sogenannten Hospitalisierungswert wie bereits am Samstag mit 2,5 an. Am Freitag hatte er bei 2,4 gelegen, am Donnerstag bei 2,3. Die Maßzahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner während der zurückliegenden sieben Tage jeweils im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stationär aufgenommen wurden. Für die niedersächsischen Gesundheitsbehörden und Kommunen ist sie der wichtigste Faktor zur Gesamtbewertung der Corona-Situation.

Die allgemeine Sieben-Tage-Inzidenz blieb ebenfalls unverändert im Vergleich zum Vortag. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) lag dieser Wert bei 41,4 Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Niedersachsen waren am Sonntag 3,8 Prozent der zur Verfügung stehenden Betten mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt. Am Vortag waren es noch 3,6 Prozent.

Kreis Friesland hebt Testpflicht für Wangerooge auf

13.21 Uhr: Wer bislang ohne Impfung auf die Insel Wangerooge reisen wollte, musste einen Schnelltest vorlegen. Diese Regel, die so bislang nur für Wangerooge galt, steht nun vor dem Aus – das hat zwei Gründe, wie der Landkreis Friesland erklärt.

Gründe dafür seien die mittlerweile lang anhaltende niedrige Inzidenz auf der Ostfriesischen Insel und, dass Schnelltests von diesem Montag (11. Oktober) an kostenpflichtig werden, teilte eine Landkreissprecherin mit. Der Kreis behalte sich aber vor, die Testpflicht wieder einzuführen, sollte sich die Infektionslage verändern, hieß es.

Wangerooge war die einzige der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln, für die eine Testpflicht per Allgemeinverfügung eingeführt wurde. Die Regelung war vor Ostern damals mit Blick auf die zu erwartenden Hunderten Zweitwohnungsbesitzer gemeinsam mit der Inselgemeinde getroffen worden. Demnach durften Reisende Wangerooge nur noch betreten, wenn der Nachweis für einen negativen Corona-Test aus einem Testzentrum vorgelegt wurde, der nicht älter als 24 Stunden war. Die Nachweispflicht galt für alle Menschen, die die Insel betreten wollten – also etwa Zweitwohnungsbesitzer, Geschäftsreisende oder Tagesausflügler. Ausnahmen gab es für Insulaner, die Wangerooge für höchstens 24 Stunden verlassen, für Kinder bis sechs Jahren sowie für vollständig geimpfte Menschen.

Hamburg meldet 68 neue Corona-Infektionen und 5 weitere Todesfälle

11.55 Uhr: Hamburg meldet am Sonntag 68 weitere Corona-Fälle und damit 120 weniger als am Samstag mit 188 Neuinfektionen. Am vergangenen Sonntag waren es noch 137 neue Fälle.



Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz der Hansestadt auf 59,8. Am Samstag lag die Zahl der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner noch bei 63,4 – am vergangenen Sonntag bei 68,3.

Die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang gebrachten Toten steigt auf 1754, fünf weitere Personen verstarben (Stand 9.10.).

In klinischer Behandlung befinden sich in Hamburg derzeit 86 mit dem Virus infizierte Menschen, 33 von ihnen auf Intensivstationen (Stand 8.10.) Seit Beginn der Pandemie haben sich bis Sonntag laut Gesundheitsbehörde mindestens 93.309 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert, 87.800 von ihnen gelten nach Schätzung des RKI als genesen.

Das waren die Corona-News vom 9. Oktober

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt leicht

22.46 Uhr: 61 neue Corona-Fälle meldet das nördlichste Bundesland am heutigen Samstag. Die Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt damit leicht um 0,1 auf 27,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Aktuell liegen 56 Corona-Patienten in Krankenhäusern, 26 von ihnen auf Intensivstationen. Die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen stieg um einen auf 1693.

Hier können Sie sich am verkaufsoffenen Sonntag impfen lassen

21.07 Uhr: Am morgigen verkaufsoffenen Sonntag, den 10. Oktober, können sich Hamburgerinnen und Hamburger beim Stadt-Bummel auch vielerorts impfen lassen. Meist in den Zeiträumen von 12 oder 13 Uhr bis 18 Uhr bieten viele Einkaufszentren Erst- und Zweitimpfungen an. Die Impfstoffe sind von den Impf-Willigen frei wählbar, zur Auswahl stehen an den Standorten BioNTech sowie Johnson und Johnson.

Am Sonntag wird in dem Alstertal Einkaufszentrum, Heegbarg 31, dem Einkaufszentrum Harburg Arcaden, Lüneburger Straße 39, der Hamburger Meile, Hamburger Straße 27, dem Elbe Einkaufszentrum, Osdorfer Landstraße 131-135, dem Einkaufszentrum Phoenix-Center Hamburg-Harburg, Hannoversche Straße 86, und in der Gaststätte Fasan, Eichenstraße 10, geimpft. Mehr Informationen gibt es auf hamburg.de.

Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt

18.41 Uhr: Auch in Mecklenburg-Vorpommern sinkt die Corona-Inzidenz weiter ab: In den letzten sieben Tagen wurden 46,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Am Vortag waren es noch 47,2, am Samstag vor einer Woche 50,5. 99 neue Fälle waren es am heutigen Samstag.

34 mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten sind derzeit in stationärer Behandlung, davon 13 auf Intensivstationen. Infiziert sind in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag ungefähr 1.519 Menschen, so teilt das Landesamt für Gesundheit und Soziales im Lagebericht mit.

Corona in Niedersachsen: Inzidenz sinkt

13.15 Uhr: Während die Corona-Inzidenz am Samstag in Hamburg minimal ansteigt, ist in Niedersachsen ein weiterer Rückgang zu beobachten. Während am Freitag noch 42,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage gemeldet wurden, sind es am heutigen Samstag 41,4 (528 Neuinfektionen). Vor einer Woche lag der Wert noch bei 47,0.

Der Landkreis Nienburg (Weser) hat dabei mit 97,0 mit Abstand die höchste Inzidenz, der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit 8,2 die niedrigste. In ganz Niedersachsen sind derzeit 3,6 Prozent der Intensivbetten an mit dem Coronavirus infizierten Menschen vergeben, am Freitag waren es noch 3,8 Prozent.

Am Wochenende: Hamburger Inzidenz steigt wieder leicht

12.05 Uhr: Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz der Hansestadt zuletzt gesunken war, steigt sie nun wieder leicht an. Am Freitag lag die Zahl der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner noch bei 61,0 – am heutigen Samstag sind es 63,4. Am Samstag in der letzten Woche lag der Wert bei 68,3.

Es kamen diesen Samstag 188 Neuinfektionen hinzu, das sind elf mehr als am Vortag. Zudem stieg die Zahl der mit dem Coronavirus in Zusammenhang gebrachten Toten auf 1749 an, eine weitere Person verstarb (Stand 8.10.).

In klinischer Behandlung befinden sich in Hamburg derzeit 86 mit dem Virus infizierte Menschen, 33 von ihnen auf Intensivstationen. Seit Beginn der Pandemie bis einschließlich Freitag haben sich laut Gesundheitsbehörde mindestens 93.241 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert, 87.600 von ihnen gelten nach Schätzung des RKI als genesen.

So entwickelt sich die Corona-Lage in den Kliniken im Nordosten

11.16 Uhr: Im Vergleich zur zweiten und dritten Corona-Welle liegen derzeit wenige Covid-Patienten in den Kliniken im Nordosten. Schwere Fälle gibt es aber weiterhin.

Einige Kliniken Mecklenburg-Vorpommerns stellen sich auf eine wachsende Zahl von Covid-Patienten ein. „Wir erwarten nach den Herbstferien aufgrund der Reisetätigkeit eine Zunahme der Patientenanzahl“, teilte etwa Uwe Reuter, Ärztlicher Vorstand und Chef der Universitätsmedizin Greifswald (UMG), mit. Die Universitätsmedizin Rostock (UMR) rechnet zudem mit möglichen gleichzeitigen Infektionen mit Grippe.

An der UMG wurden den Angaben zufolge in den vergangenen Wochen täglich fünf bis zehn Covid-Patienten behandelt. „Bei uns zeigt sich, dass geimpfte Patienten einen wesentlich leichteren Krankheitsverlauf haben“, teilte Reuter mit. Zum Stichtag Donnerstag wurden vier Patienten mit Covid behandelt, zwei im Alter von 60 und 70 wurden demnach auf der Intensivstation beatmet. Der Ältere sei doppelt geimpft und schwer vorerkrankt.

An der UMR wurden nach eigenen Angaben am Stichtag vier Covid-Patienten zwischen 26 und 65 Jahren behandelt, davon drei auf der Intensivstation. „Die ITS-Patienten liegen zum Teil über viele Wochen auf der Station.“ Alle vier Patienten waren demnach ungeimpft.

Die Schweriner Helios Kliniken hatten zum Stichtag nach eigenen Angaben zwei Covid-Patienten im Alter von 45 und 73. Letzterer sei doppelt geimpft und lag demnach auf der Intensivstation.

Im Helios Hanseklinikum Stralsund nähmen die Fälle seit rund einer Woche wieder zu. Am Donnerstag wurden vier Covid-Patienten behandelt, zwei auf der Intensivstation.

Im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg schwanke die Zahl der Corona-Patienten seit dem Sommer auf niedrigem Niveau. Mit fünf sei die Zahl in diesem Zeitraum Mitte September am höchsten gewesen. Zum Stichtag wurden zwei Patienten im Alter von 77 und 81 behandelt, einer auf der Intensivstation.

Am Klinikum Südstadt Rostock seien alle Covid-Patienten mit schweren Verläufen ungeimpft. Insgesamt beobachte man weniger Patienten, aber in allen Altersgruppen und durchaus schwerere Verläufe, teilte der Ärztliche Direktor Jan Roesner mit. „Helfen würde möglicherweise auch eine höhere Impfquote bei den 30- bis 40-Jährigen.“ Zum Stichtag wurden zwei Covid-Patienten behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Erst vor kurzem sei ein älterer ungeimpfter Patient verstorben.

Das waren die Corona-News vom 8. Oktober

Inzidenz in Schleswig-Holstein unverändert

21.40 Uhr: In Schleswig-Holstein sind etwas mehr Corona-Ansteckungen registriert worden: Die Zahl der Neuinfektionen wurde am Freitag mit 140 angegeben, nach 136 am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, lag damit jedoch wie am Vortag bei 27,2.

56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen wurden im Krankenhaus behandelt, 26 von ihnen auf Intensivstationen und 15 mit Beatmung. Diese Zahlen haben sich seit vergangenem Freitag nicht verändert. Die Landesbehörde gab die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz – also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden – mit 1,2 an (Donnerstag: 1,34).

Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt

20.11 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag 118 weitere Corona-Ansteckungen registriert worden. Das waren 55 weniger als am Vortag und 13 weniger als am Freitag der Vorwoche, wie aus den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hervorgeht. Damit sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf nun 47,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (gestern 48,8).

Das Lagus meldete keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im Nordosten weiterhin bei 1206 liegt.

Hamburg: Impfaktion vorm Deutschland-Spiel

17.07 Uhr: Am Freitagabend steigt im Hamburger Volksparkstadion das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Rumänien. Vor dem Spiel wird auch ein Impfbus im Einsatz sein. Platziert ist die Impfstation an Uwe Seelers Fuß, geöffnet ist sie von 13.30 bis 20.30 Uhr, also bis kurz vor Anpfiff des Spiels (20.45 Uhr).

„Sich jetzt für eine Impfung zu entscheiden, ist nicht zu spät, sondern ein guter Zeitpunkt – und die Unterstützung durch die deutsche Elf ein Volltreffer“, sagt Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) zur Impfaktion.

Wer sich zu einer Corona-Schutzimpfung entscheidet, hat die Wahl zwischen dem mRNA-Impfstoff von Biontech oder dem Jannssen-Vakzin, bei dem eine einmalige Impfung ausreichend ist. Betreut wird die Impfstation beim Länderspiel von einem Impfteam im Auftrag der Sozialbehörde, den Bus stellt die Hamburger Hochbahn AG zur Verfügung.

Vor Semesterstart: Hohe Impfquote unter Hamburgs Studierenden

14.20 Uhr: Zahlreiche Hamburger Studierende sind bereits vollständig gegen Corona geimpft. Das zeigt eine Umfrage der Hamburger Universitäten gemeinsam mit der Landes-ASten-Konferenz. 14.000 Student:innen nahmen teil, überwiegend von der Universität Hamburg und der Hafencity Universität.

An beiden Unis gaben mehr als 81 Prozent der Befragten an, schon zweifach geimpft zu sein oder mit dem Johnson & Johnson-Wirkstoff über einen vollständigen Impfschutz zu verfügen. Sieben Prozent sind gegen eine Impfung, drei Prozent wollen das bald nachholen.

Die ersten Vorlesungen des Wintersemesters beginnen in der kommenden Woche. Nach drei digitalen Semestern kehren die Unis wieder zur Präsenzlehre zurück. Die Uni Hamburg setzt dabei auf ein 3G-Modell.

Inzidenz in Hamburg wieder gesunken

12 Uhr: Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Freitag mit 61,0 an. Am Donnerstag hatte der Wert noch 64,2 betragen, vor einer Woche 70,9.

Am Freitag kamen 177 neu nachgewiesene Corona-Ansteckungen hinzu, eine mehr als am Vortag, aber 60 weniger als am Freitag vor einer Woche. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) um 4 auf 1748.

Seit Beginn der Pandemie haben sich laut Gesundheitsbehörde mindestens 93.053 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert; 87.500 von ihnen gelten nach Schätzung des RKI als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Donnerstag 93 Covid-19-Patienten behandelt, einer weniger als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten blieb mit 33 unverändert.

Bis einschließlich Donnerstag wurden laut RKI 1.343.587 Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft. Das entspricht 72,5 Prozent der Bevölkerung. 1.286.083 Einwohner oder 69,4 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

Keine Vorgaben für Anzahl der Corona-Teststationen in Niedersachsen

10.12 Uhr: Nach dem Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests in wenigen Tagen wird es in Niedersachsen keine Vorgaben geben, wie viele Teststationen es künftig in einer Stadt oder Kommune geben muss. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Die Preise für die Tests reguliere künftig der Markt. Nur für Personen, die nicht geimpft werden könnten oder für die keine allgemeine Impfempfehlungen vorlägen, werde es weiterhin kostenlose Schnelltests geben, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

Vom kommenden Montag an sind die sogenannten Bürgertests in Deutschland für die meisten Menschen nicht mehr kostenlos. „Da mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden konnte und es nach Schließung der Impfzentren weiterhin jederzeit möglich ist, sich impfen zu lassen, ist eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler nicht mehr angezeigt“, bekräftigte Behrens. (mp/dpa)

2G-Optionsmodell für Veranstalter tritt in Kraft

7.16 Uhr: Von heute an gilt in Mecklenburg-Vorpommern in der Corona-Pandemie ein 2G-Optionsmodell für Veranstalter. Das Landeskabinett hatte am Dienstag beschlossen, Veranstaltern die Wahl zu lassen, ob sie den Zugang bei Events auf Geimpfte und Genesene (2G) beschränken, oder ob sie weiter auch Getestete (3G) zulassen wollen. Wählen Veranstalter das 2G-Modell, so dürfen andere Hygieneauflagen wie Abstand, Maskenpflicht oder Kontaktnachverfolgungspflichten entfallen.

Wie Gesundheitsminister Harry Glawe bei der Landespressekonferenz am Dienstag sagte, besteht jedoch eine Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt, falls 2G bei einer Veranstaltung gelten soll. Daneben müsse eine Zugangskontrolle sichergestellt werden. Eine Erfassung der Kontaktdaten sei empfohlen, aber nicht verpflichtend. Der Minister betonte, dass allein der Veranstalter entscheide, ob das 2G-Modell für eine Veranstaltung gelten solle.

Kinder unter sieben Jahren sind gemäß der neuen Regelungen für 2G Geimpften und Genesenen gleichzustellen und können ohne Test zu den Veranstaltungen mit

genommen werden. Sieben- bis Sechzehnjährige müssen einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen. Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind mit einem Schnell- oder Selbsttest zu den Veranstaltungen zugelassen.

Der Gesundheitsminister machte zudem nochmals klar, dass alle Branchen, die zur Grundversorgung gehörten, kein 2G anbieten könnten: Hierzu gehöre beispielsweise der Einzelhandel, Friseure, Baumärkte oder Lieferdienste. Auch die Zuschauerregeln für Kultur- und Sportveranstaltungen im Außenbereich wurden den Kabinettsbeschlüssen zufolge gelockert. Von Freitag an darf man demnach 75 Prozent der verfügbaren Plätze auslasten, das gilt auch für Fußballspiele der 2. Bundesliga.

Das waren die News vom 7. Oktober:

Lockerungen in Niedersachsen beschlossen

19.32 Uhr: Die Menschen in Niedersachsen können sich auf den Besuch von Weihnachtsmärkten einstellen. Eine entsprechend geänderte Corona-Landesverordnung hat die Landesregierung am Donnerstag auf den Weg gebracht. Sie soll schon am Freitag in Kraft treten, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte.

Wer etwas essen oder trinken möchte auf einem Herbst- oder Weihnachtsmarkt, muss demnach geimpft, genesen oder getestet sein. Dies gilt den Angaben zufolge auch für die Nutzung von Fahrgeschäften. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind hiervon ausgenommen.

Gute Nachrichten gab es am Donnerstag nicht nur für Weihnachtsmärkte, sondern auch für Veranstalter und insbesondere Fußballvereine: Wenn nur geimpfte und genesene Menschen Zutritt zu einer Veranstaltung erhalten, gilt von Freitag an nicht länger die Obergrenze von 25 000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Eine kleine Änderung gibt es zudem für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen oder aufgrund einer Teilnahme an einer klinischen Studie nicht impfen lassen dürfen. Bei der Vorlage eines negativen Testes reicht für sie künftig ein Selbsttest unter Aufsicht aus. Diese Tests können in vielen Apotheken oder Drogeriemärkten gekauft werden.

136 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

19.18 Uhr: Erneut sind in Schleswig-Holstein etwas weniger Corona-Ansteckungen registriert worden: Die Zahl der Neuinfektionen wurde am Donnerstag mit 136 angegeben, nach 141 am Vortag. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, ging leicht zurück. Sie lag nun bei 27,2, nach 27,8 am Mittwoch, wie aus Daten der Landesmeldestelle von Donnerstagabend hervorging.

56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen wurden im Krankenhaus behandelt, 26 von ihnen auf Intensivstationen und 15 mit Beatmung. Diese Zahlen haben sich seit vergangenem Freitag nicht verändert. Die Landesbehörde gab die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz – also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden – mit 1,34 an (Mittwoch: 1,24).

Impfquote in Hamburg höher als angenommen

18.54 Uhr: In Hamburg sind aktuell 84,6 Prozent aller Erwachsenen mindestens einmal und 81,3 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Die Quote dürfte aber noch höher liegen, wie eine Auswertung des Robert-Koch-Instituts zeigt.

Inzidenz in Meck-Pomm steigt, zwei weitere Tote

17.01 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag 173 weitere Corona-Ansteckungen registriert worden. Das waren 25 mehr als am Vortag und 23 mehr als am Donnerstag der Vorwoche, wie aus den Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hervorgeht. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz nach einem leichten Rückgang am Mittwoch wieder an, auf nun 48,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das ist exakt der Wert, der auch vor einer Woche erreicht worden war.

Das Lagus meldete zwei neue Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie im Nordosten nun bei 1206 liegt.

CDU fordert Regeländerung für Hamburg

15.31 Uhr: Die Hamburger CDU fordert eine Aufhebung der Maskenpflicht in den Hamburger Schulen. Mehr Infos dazu hier.

Hamburg: 176 Neuinfektionen – Inzidenz bei 64,2

12.11 Uhr: 176 Neuinfektionen meldet Hamburg am Donnerstag und damit 25 weniger als gestern. Am vergangenen Donnerstag waren es noch 309 neue Coronafälle. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt damit Stand heute bei 64,2 (gestern 68,4).

Die Gesamtzahl der Todesfälle in Hamburg beläuft sich weiter auf 1744 (Stand: 6. Oktober).

96 Covid-19-Patienten befanden sich mit Stand 6. Oktober in den Hamburger Krankenhäusern, 33 davon in intensiver Behandlung.

1.342.178 (plus 2096) sind in Hamburg bis einschließlich Mittwoch bereits einmal gegen Corona geimpft worden, 1.284.356 Menschen sind doppelt geimpft (plus 2652).

Niedersachsen: Hospitalisierungswert und Inzidenz steigen leicht

10.29 Uhr: In Niedersachsen hat die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in den Kliniken auch am Donnerstag etwas zugenommen. Das Land gab den sogenannten Hospitalisierungswert mit 2,3 an. Am Mittwoch hatte er bei 2,2 gelegen, am Dienstag bei 2,1. Die Maßzahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner während der zurückliegenden sieben Tage jeweils im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stationär eingeliefert wurden. Für die niedersächsischen Gesundheitsbehörden und Kommunen ist sie der wichtigste Faktor zur Gesamtbewertung der Corona-Situation.

Auch die allgemeine Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Land leicht. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) erhöhte sie sich von 42,1 (Mittwoch) auf 42,7 – so viele registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gab es im Schnitt der vergangenen Woche je 100 000 Einwohner. Auf Intensivstationen der Krankenhäuser in Niedersachsen waren am Donnerstag unverändert 3,8 Prozent der zur Verfügung stehenden Betten mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt. Am Donnerstag wurden insgesamt 813 Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Eine Corona-Warnstufe wird in Niedersachsen erreicht, wenn der Hospitalisierungswert (Krankenhausaufnahmen) und mindestens eine der beiden anderen Maßzahlen (Neuinfizierte, Intensivbetten) die in der Verordnung definierten Schwellenwerte überschreiten. Die Warnstufen werden teils vom Land, teils von den Kreisen beziehungsweise kreisfreien Städten ausgerufen. Voraussetzung dafür ist, dass die jeweiligen Werte die Schwellen fünf Tage hintereinander übersteigen.

Das waren die Corona-News am 6. Oktober:

141 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

20.35 Uhr: Erneut ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gesunken. Am Mittwoch lag die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 27,8 – nach 28,0 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 141 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörde vom Mittwochabend hervorgeht. Tags zuvor waren es 185.

Inzidenz in Meck-Pomm sinkt leicht

17.37 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 148 neue Corona-Fälle registriert worden. Nach den vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) veröffentlichten Zahlen sind das 25 Neuinfektionen weniger als am Mittwoch vor einer Woche gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank um 0,7 auf 47. Vor einer Woche hatte das Lagus 44,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet.

Auf der risikogewichteten Stufenkarte wird Nordwestmecklenburg nun schon den zweiten Tag in Folge gelb markiert, bald könnten demnach neue Corona-Regeln nötig werden. Weiterhin gelb sind die Landeshauptstadt Schwerin sowie die Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. In diesen vier Regionen gelten bereits erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte. Sie treten in Kraft, wenn ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen gelb ist.

Corona-Inzidenz von 227 – Stadt im Norden verschärft Regeln

16.15 Uhr: Wegen der Corona-Lage in Bremerhaven gilt von diesem Freitag an dort die Warnstufe 2. Die Menschen müssen sich damit draußen auf Abstandsregeln einstellen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Grund für die neue Warnstufe ist, dass die Hospitalisierungsinzidenz weiter über 6 liegt. Der Wert gibt die Zahl der Neuaufnahmen von Corona-Infizierten in den Kliniken innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner an. Am Dienstag lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 10,6, wie das Bremer Gesundheitsressort im Internet veröffentlichte.

Die Warnstufe zwei bedeutet, dass Menschen draußen mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen einhalten müssen. Ausnahmen gelten etwa für Familien- oder Haushaltsangehörige. Auch bei Treffen von zwei Hausständen oder von bis zu zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten gilt die Regel nicht. Kinder unter 14 Jahren sind ebenfalls ausgenommen. Weitere Ausnahmen betreffen den Sport. In geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich sind, gilt eine Maskenpflicht. Ausnahmen gibt es, wenn die Räume nur von Geimpften und Genesenen (2G) betreten werden dürfen.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Bremerhaven lag am Mittwoch bei 227,2 – so viele Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.

Gewerkschaft lehnt Armbänder für geimpfte und genesene Studenten ab

15.19 Uhr: Die an mehreren Standorten für Studenten eingeführten Armbänder als Nachweis für eine Corona-Schutzimpfung oder Genesung lehnt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ab. „Wir haben Verständnis dafür, dass die Hochschulen nach pragmatischen Lösungen suchen. Eine öffentlich sichtbare Kenntlichmachung geimpfter Personen lehnen wir allerdings ab“, sagte die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth in einer am Mittwoch in Hannover veröffentlichten Mitteilung.

Der Schutz dieser sensiblen Informationen müsse elementar sein. «Impfbändchen sind der falsche Weg», bekräftigte Pooth. Die Gewerkschaft forderte zudem, dass sich Studierende weiterhin kostenlos testen lassen können. In wenigen Tagen enden die kostenlosen Corona-Schnelltests.

Seit wenigen Tagen können Studenten und Mitarbeiter an mehreren Universitäten in Hannover mit einem Armband ihren coronabedingten Impf- und Genesenen-Status nachweisen. Dies ist etwa an der Hochschule Hannover und der Leibniz Universität möglich. Mit diesen Bändchen sollen etwa die Kontrollzeiten bei den Eingängen reduziert werden. Das Tragen ist freiwillig.

Polizei-Gewerkschaft GdP gegen „Diskriminierung von Ungeimpften“

14.30 Uhr: Das zum 1. November angekündigte Ende der Entschädigungszahlungen für Ungeimpfte im Corona-Quarantänefall trifft bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Mecklenburg-Vorpommerns auf Kritik. Nach eigenen Schätzungen liege die Impfquote bei der Landespolizei bereits bei rund 90 Prozent und damit weit über dem Landesdurchschnitt. „Die GdP MV ist aber gegen eine Spaltung der Gesellschaft und gegen eine Diskriminierung von Ungeimpften“, betonte GdP-Landeschef Christian Schumacher am Mittwoch in Schwerin.

Schumacher reagierte damit auf die Entscheidung der Landesregierung vom Vortag, den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz von Ende September umzusetzen. Demnach haben nicht vollständig geimpfte Arbeitnehmer, die nach Kontakt zu Corona-Infizierten oder nach der Rückkehr aus Corona-Risikogebieten in Quarantäne müssen, im Regelfall künftig keinen Anspruch mehr auf staatliche Lohnersatzzahlungen.

Corona in Hamburg: 201 neue Fälle, Inzidenz steigt

12.10 Uhr: Hamburg meldete am Mittwoch 201 Corona-Neuinfektionen. Am Dienstag waren es noch 102 neue Fälle, vor einer Woche 149. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stieg von 68,4 auf 71,1.

Vier weitere Menschen sind binnen eines Tages an oder mit Corona verstorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Hamburg liegt nun bei 1744 (Stand: 5. Oktober).

111 Covid-19-Patienten (plus 2 zum Vortag) befanden sich mit Stand 5. Oktober in den Hamburger Krankenhäusern, 36 (plus 5) davon in intensiver Behandlung.

1.338.722 Menschen (plus 1659) sind in Hamburg bis einschließlich Dienstag bereits einmal gegen Corona geimpft worden, 1.279.345 Menschen sind doppelt geimpft (plus 2078).

Etwas mehr Corona-Kranke in niedersächsischen Kliniken

11.25 Uhr: Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern in Niedersachsen ist leicht gestiegen. Der sogenannte Hospitalisierungswert lag am Mittwoch bei 2,2 nach 2,1 am Dienstag. Das teilte das Land auf seiner Corona-Internetseite mit. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner kamen in den zurückliegenden sieben Tagen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in eine Klinik. Die Zahl gilt als neuer Leitindikator, also als wichtigster Faktor zur Bewertung der Corona-Situation in Niedersachsen.

Eine andere Maßzahl deutete dagegen auf ein weiter abflauendes Infektionsgeschehen hin. Für Mittwoch gab das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 42,1 für Niedersachsen an. Am Dienstag waren es noch 45,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gewesen.

Wegen Corona-Maßnahmen: Drohmails und Beschimpfungen gegen Schulen in Niedersachsen

9.26 Uhr: Seitdem die Schule nach den Sommerferien in Niedersachsen wieder angefangen hat, sind Lehrkräfte und Verantwortliche immer wieder heftigen Angriffen von Eltern ausgesetzt. Der Grund: Die Maskenpflicht und regelmäßige Testung der Schülerinnen und Schüler. „Es geht um Einzelfälle, jeder ist allerdings einer zu viel“, sagte der Sprecher des Kultusministeriums, Sebastian Schumacher. Eltern versuchten unter anderem mit zweifelhaften Attesten eine Befreiung von der Präsenz-, Test- oder Maskenpflicht zu erreichen und drohten den Schulleitungen mit Klagen. In Einzelfällen erhielten die Lehrkräfte und Schulleitungen auch Drohmails und persönliche Beschimpfungen. Genaue Zahlen nannte die Behörde nicht. Die Vorsitzende des Schulleitungsverbands, Andrea Kunkel, sagte: „An jeder Schule gibt es das Thema, dass Eltern ihre Kinder nicht testen lassen wollen.“ Seit den Sommerferien herrscht wieder Präsenzpflicht. Wer dem Unterricht fernbleibt, weil er oder sie keine Corona-Selbsttests machen will, wird laut Kultusministerium wie ein „Schulschwänzer“ behandelt. Allerdings dürfen Testverweigerer zur Teilnahme an schriftlichen Arbeiten sowie an Abschluss- und Abiturprüfungen das Schulgelände betreten.

Corona in Hamburg: Drei Ausbrüche in Pflegeheimen

6.59 Uhr: Die meisten Corona-Infektionen in der 39. Kalenderwoche, die man zuordnen konnte, passierten im privaten Umfeld (insgesamt 12 Ausbrüche mit 31 Fällen). Es konnten jedoch auch drei Ausbrüche in Pflegeheimen mit 15 Fällen registriert werden. Insgesamt sind in 12 stationären Pflegeeinrichtungen 45 Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus infiziert.

Das waren die Corona-News vom 5.Oktober

Corona in Hamburg: Drei Altersgruppen mit Inzidenz über 100

21.18 Uhr: Weiterhin geht rund ein Fünftel aller Hamburger Corona-Fälle auf die Altersgruppe der 6- bis 14-Jährigen zurück. 268 der insgesamt 1380 Infektionen gab es in der 39. Kalenderwoche in dieser Gruppe, was einer Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Hamburgern in dieser Altersgruppe von 176,8 entspricht (Vorwoche: 156,4). Die zweithöchste Inzidenz weist erneut die Gruppe der 15- bis 19-Jährigen auf (117,3), hier gab es insgesamt 92 Neuinfektionen.

Allerdings fallen in diesen beiden Gruppen Fälle auch häufiger auf, da Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen, zweimal wöchentlich getestet werden.

Bei den 0- bis 5-Jährigen stieg die Inzidenz von zuvor 71,5 auf nun 82,6, es wurden 82 Infektionen gemeldet. Je älter die Personenkreise, desto geringer fällt die Inzidenz aus. Ein Indiz, dass die Impfung, die besonders viele ältere Menschen bereits erhalten haben, gut gegen die Verbreitung des Virus schützt.

Bei den 20- bis 29-Jährigen lag sie in der 39. Kalenderwoche bei 103,1 (249 Infektionen),

bei den 30- bis 39-Jährigen bei 84,7 (256),

bei den 40- bis 49-Jährigen bei 70,8 (176),

bei den 50- bis 59-Jährigen bei 45,8 (123),

bei den 60- bis 69-Jährigen bei 21,5 (41)

und bei den über 70-Jährigen bei 30,9 (84).

Die Fallzahlen je Altersgruppe hat die Hamburger Gesundheitsbehörde am Dienstag veröffentlicht.

185 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

21 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein leicht gesunken. Am Dienstag betrug die Zahl der Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen 28,0 – nach 28,9 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 185 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörde vom Dienstagabend (Stand: 19.00 Uhr) hervorgeht. Tags zuvor waren es 102.

Meck-Pomm beschließt 2G-Modell für Veranstalter

19.36 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hat in der Corona-Pandemie ein 2G-Optionsmodell für Veranstalter beschlossen. „In bestimmten Bereichen kann dort, wo 3G-Regeln gelten, auch 2G eingeführt werden“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag. Dies gelte ab Freitag (8.10.). Zugang hätten zu den Events demnach nur noch Geimpfte und Genesene – in diesem Fall müssten andere Hygieneauflagen wie Abstand, Maskenpflicht oder Kontaktnachverfolgungspflichten nicht mehr beachtet werden.

Laut Glawe gilt jedoch eine Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt, falls 2G bei einer Veranstaltung gelten soll. Daneben müsse eine Zugangskontrolle sichergestellt werden. Eine Erfassung der Kontaktdaten sei empfohlen, aber nicht verpflichtend.

Inzidenz in Meck-Pomm sinkt

17.50 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag 181 neue Corona-Fälle registriert worden. Nach den vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) veröffentlichten Zahlen sind das 14 Neuinfektionen weniger als am Dienstag vor einer Woche gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank um zwei auf 47,7. Vor einer Woche hatte das Lagus 39 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet.

Auf der risikogewichteten Stufenkarte wird mit Nordwestmecklenburg nun ein weiterer Landkreis gelb markiert. Weiterhin gelb sind die Landeshauptstadt Schwerin sowie die Landkreise Rostock, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. In diesen vier Regionen gelten bereits erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte. Diese treten in Kraft, wenn ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen gelb ist.

Beim Länderspiel: Impfbus am Hamburger Stadion

16.59 Uhr: Auch vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Rumänien am Freitagabend im Hamburger Volksparkstadion ist ein Impfbus im Einsatz. Die Station zur Corona-Schutzimpfung ist von 13.30 bis 20.30 Uhr geöffnet. Das Spiel wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Der Bus steht in unmittelbarer Nähe der 3,50 Meter großen Bronze-Skulptur von Uwe Seelers Fuß.

Angeboten werden Biontech und das Jannssen-Vakzin, bei dem eine einmalige Impfung ausreicht. Den Bus stellt die Hamburger Hochbahn zur Verfügung.

Hamburg: Corona-Ausbruch in Lokal trotz 2G

16.13 Uhr: In einem Lokal in Hamburg-Mitte ist es unter den Besucher:innen zu 20 Corona-Infektionen gekommen. Dies bestätigte der Sprecher der Sozialbehörde Martin Helfrich auf Anfrage der MOPO. Mutmaßlich geschah der Ausbruch am letzten September-Wochenende, als sich mehr als 200 Personen dort aufhielten.

Der Betrieb fand unter 2G-Regeln statt, das heißt es hatten nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen habe die Behörde bislang allerdings nicht festgestellt. Eine Schutzimpfung kann laut Experten eine Infektion nie mit Gewissheit ausschließen, verhindert aber mit hoher Wahrscheinlichkeit einen schweren Verlauf.

Nach MOPO-Informationen soll es sich um einen Laden auf dem Kiez handeln, hierzu machte die Behörde keine Angaben. „Die Betroffenen sind bekannt und wurden und werden durch das Gesundheitsamt kontaktiert. Weitere Infektionen stehen nicht im Raum“, so der Sprecher.

Noch keine Einigung zu Weihnachtsmärkten im Norden

15.29 Uhr: In welcher Form Weihnachtsmärkte in Niedersachsen in diesem Jahr umgesetzt können, ist weiterhin nicht geklärt. Unklar ist etwa noch, welche Abstände auf den Märkten gelten sollen, sagte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag in Hannover. Nach Angaben einer Regierungssprecherin soll über die Umsetzung der Weihnachtsmärkte am Donnerstag im Sozialausschuss beraten werden. Eine Einigung über die konkreten Regelungen wird in den kommenden Tagen erwartet. Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass auf den Weihnachtsmärkten Glühwein ausgeschenkt werden darf. Eine Regierungssprecherin hatte vergangene Woche angekündigt, dass Herbst- und Weihnachtsmärkte grundsätzlich möglich sein sollen in dem Bundesland.

Infektionsgeschehen in Niedersachsen kaum verändert

13.40 Uhr: Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern stagniert in Niedersachsen. Der sogenannte Hospitalisierungswert lag am Dienstag wie bereits am Montag bei 2,1. Das teilte das Land auf seiner Corona-Internetseite mit. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner kamen in den jeweils zurückliegenden sieben Tagen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in eine Klinik. Die Zahl gilt als neuer Leitindikator, also als wichtigster Faktor zur Bewertung der Corona-Situation in Niedersachsen.

Das Infektionsgeschehen nahm leicht ab. Für Dienstag gab das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 45,6 für Niedersachsen an. Am Montag waren es 46,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gewesen.

Corona in Hamburg: 102 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt wieder

11.54 Uhr: Weniger Neuinfektionen als gestern: Hamburg meldet für den Dienstag 102 neue Corona-Fälle, am Montag waren es noch 227 gewesen, am vergangenen Dienstag 223. Der Wert der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sank wieder, er liegt jetzt bei 68,4.

Es wurde auch am Dienstag kein weiterer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus liegt unverändert bei 1741.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Montag 109 Covid-19-Patienten behandelt, 31 Corona-Kranke lagen auf Intensivstationen.

Bis einschließlich Sonntag wurden 1.336.145 Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft. 1.275.978 Menschen haben den kompletten Impfschutz.

Lehrkraft als „Super-Spreader“: So kam es zu dem Corona-Ausbruch an der Heinrich-Hertz-Schule

7.51 Uhr: Vor etwa einem Jahr sorgte ein großer Corona-Ausbruch an der Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude für Aufsehen: Insgesamt 33 Schülerinnen und Schüler sowie drei Schulbeschäftigte waren gleichzeitig infiziert. Das Gesundheitsamt Nord hat jetzt in einer Untersuchung den Ursprung des „Super-Spreader-Events“ herausgefunden. Laut dem Bericht habe demnach ein „Mitglied des pädagogischen Personals“ im Unterricht zunächst 23 Schülerinnen und Schüler angesteckt. Die Lehrkraft trug demnach keine medizinische Maske sondern lediglich eine Baumwoll-Maske. Die Schülerinnen und Schüler hätten keine Masken getragen. Weitere Infektionen habe es dann zum Beispiel in den Pausen gegeben. Das konsequente Handeln der Schule habe noch weitere Infektionen verhindert, zieht das Gesundheitsamt Nord das Fazit und rät dringend zur Beibehaltung der Maskenpflicht in Schulen.

Schmidts Tivoli startet ab heute mit 2G-Modell

7.02 Uhr: Theater nur noch für Geimpfte und Genesene: Mit einer Vorstellung des St.-Pauli-Musicals „Heiße Ecke“ stellt das Schmidts Tivoli am Dienstag als erstes größere Theater in Hamburg vollständig auf das 2G-Modell um. „Das bedeutet für uns und das Theatererlebnis unserer Gäste einen erheblichen Schritt in Richtung Normalität“, hieß es auf der Homepage. Auch die Staatsoper stellt am 1. November auf 2G um. Viele andere Theater in Hamburg wollen zunächst bei 3G bleiben oder prüfen noch – bei 3G kommen die Getesteten hinzu. Zur Schmidt-Familie gehören das Schmidt Theater, das Schmidts Tivoli und das kleinere Schmidtchen auf der Reeperbahn. Alle drei Bühnen hatten vor Corona mehr als 440 000 Besucher im Jahr.

Das waren die Corona-News vom 4. Oktober

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt minimal

21.15 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen hat sich in Schleswig-Holstein zu Wochenbeginn kaum verändert. Am Montag betrug die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 28,9 – nach 28,6 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 102 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörde vom Montagabend hervorgeht. Tags zuvor waren es 38.

In den Krankenhäusern lagen unverändert 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen betrug ebenfalls nach wie vor 26 und es wurden dort 15 Patienten beatmet. Die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz – also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden – gab die Landesbehörde mit 1,24 an. Als genesen gelten inzwischen etwa 73.400 Menschen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 3 auf jetzt 1690.

Weiterhin verbucht Neumünster mit 56,3 die höchste Inzidenz, während Nordfriesland (4,2) hier weiter das Schlusslicht bildet.

Impfen an besonderem Ort – große Schlange vor der Elbphilharmonie

19.06 Uhr: Schon die erste Auflage war ein Erfolg: Deswegen gibt es am Montag erneut eine Impfaktion in der Elbphilharmonie. Impfwillige können sich noch bis 22 Uhr in den Künstlergarderoben im 12. Stock des Konzerthauses entweder mit Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen, teilte die Sozialbehörde mit. Dass das Interesse erneut groß ist, zeigt sich schon kurz nach dem Start der Aktion: Vor der Elbphilharmonie bildete sich eine lange Schlange von Menschen, die sich in dieser außergewöhnlichen Location gegen das Coronavirus impfen wollen.

Nach dem Piks geht es durch den Backstage-Bereich direkt auf die Bühne des Großen Saals, um dort die empfohlenen 15 Minuten Abklingzeit zu verbringen. Eine Anmeldung ist nicht möglich und auch nicht notwendig. In einem Container auf dem Vorplatz erfolgt die Registrierung bis 21.30 Uhr. Anfang September hatten 831 Menschen an der ersten Impfaktion teilgenommen.

Mecklenburg-Vorpommern: Inzidenz nahezu unverändert – ein weiterer Todesfall

16.48 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind zum Wochenbeginn 35 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag weiter mitteilte, kam ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Ansteckung hinzu, so dass die Gesamtzahl der Gestorbenen seit Beginn der Pandemie auf 1203 gestiegen ist.

Am Montag vor einer Woche hatte das Lagus 31 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag kaum – um 0,1 – auf 49,8. Vor einer Woche hatte die Behörde 34,6 Neuinfektionen binnen einer Woche je 100 000 Einwohner gemeldet.

Bei der Hospitalisierungs-Inzidenz lagen alle Regionen des Landes im grünen Bereich. Sie gibt die Zahl der Menschen an, die je

100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit betrug dieser Wert 0,9 und stieg damit um 0,2.

In den Kliniken wurden am Montag 28 Covid-Patienten behandelt, 2 mehr als am Vortag. Auf Intensivstationen lagen unverändert 11 Covid-Patienten. Insgesamt 49 252 Menschen sind den Angaben zufolge bislang mit dem Sars-CoV-2-Virus in MV infiziert worden.

Schwerin, die Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald sowie der Landkreis Rostock sind auf der risikogewichteten Stufenkarte gelb. Hier gelten bereits erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte. Am höchsten lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald mit 77,2, gefolgt von Vorpommern-Rügen mit 68,8. Am niedrigsten war dieser Wert im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (20,5).

Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 65,8 Prozent der Einwohner; 63,1 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz. Die Quoten haben sich im Vergleich zu Freitag nicht verändert.

Corona in Hamburg: Inzidenz legt kräftig zu

12.41 Uhr: Hamburgs Corona-Inzidenz ist am Montag klar gestiegen. Der Wert der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sprang um über sechs Punkte von 68,7 auf nun 74,8. Die Gesundheitsbehörde meldete 227 weitere Fälle, mehr als doppelt so viele wie vor einer Woche (112).

Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus liegt unverändert bei 1741.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Freitag 110 Covid-19-Patienten behandelt, 35 Corona-Kranke lagen auf Intensivstationen. Diese Zahlen werden nur werktäglich aktualisiert.

Bis einschließlich Sonntag wurden 1.334.133 Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft (70,1 Prozent). 1.273.958 Menschen haben den kompletten Impfschutz (66,9 Prozent).

Corona-Werte in Niedersachsen steigen wieder leicht an

11.17 Uhr: Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in niedersächsischen Krankenhäusern ist am Montag wieder leicht gestiegen. Der sogenannte Hospitalisierungswert lag bei 2,1, am Sonntag betrug er noch 2,0, teilte das Land auf seiner Corona-Internetseite mit. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner kamen in den jeweils zurückliegenden sieben Tagen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in eine Klinik. Die Zahl gilt als neuer Leitindikator, also als wichtigster Faktor zur Bewertung der Corona-Situation in Niedersachsen.

Auch das Infektionsgeschehen nahm zu Wochenbeginn wieder leicht zu. Für Montag gab das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 46,1 für Niedersachsen an. Am Samstag waren es noch 45,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gewesen.

Bleiben Hamburgs Kitas auch im Winter auf? Das sagt Leonhard

10.40 Uhr: Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) geht gegenwärtig davon aus, dass der Kitabetrieb auch über den Winter „relativ uneingeschränkt gewährleistet werden kann“. Grundsätzlich gelte aber: Sollte es eine neue Dynamik geben, werde die Situation neu bewertet, sagte Leonhard auf dem Instagram-Kanal der Sozialbehörde.

Zusammen mit Ulrike Muß, Geschäftsführerin von Hamburgs größtem Kitaträger „Elbkinder“, gibt Leonhard auf dem Kanal Antworten auf häufige Fragen von Eltern wie: „Darf ein Kind mit Husten in die Kita?“ oder „Sind Lollitests für Kita-Kinder sinnvoll?“

Das schönste Impfzentrum der Welt öffnet wieder

8.40 Uhr: Aufgrund des großen Erfolges gibt es am Montag (14 bis 22 Uhr) erneut eine Impfaktion in der Elbphilharmonie. Impfwillige können sich in den Künstlergarderoben im 12. Stock des Konzerthauses entweder mit Biontech oder Johnson & Johnson impfen lassen, teilte die Sozialbehörde mit. Nach dem Piks geht es durch den Backstage-Bereich direkt auf die Bühne des Großen Saals, um dort die empfohlenen 15 Minuten Abklingzeit zu verbringen.

Eine Anmeldung ist nicht möglich und auch nicht notwendig. In einem Container auf dem Vorplatz erfolgt die Registrierung bis 21.30 Uhr. Anfang September hatten 831 Menschen an der ersten Impfaktion im wahrscheinlich schönsten Impfzentrum der Welt teilgenommen.

Einmal auf die Musikerbühne der Elphi? Wer sich dort impfen lässt, hat die Chance dazu.

Das waren die News am 3. Oktober:

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht

21.54 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein wieder leicht gestiegen. Am Sonntag betrug die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 28,6 – nach 28,1 am Vortag. Am Freitag lag der Wert ebenfalls bei 28,6. Innerhalb eines Tages wurden 38 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörden vom Sonntagabend weiter hervorgeht. Tags zuvor waren es 65.

Als genesen gelten etwa 73 200 Menschen. In den Krankenhäusern lagen weiterhin 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen betrug nach wie vor 26. Es wurden dort 15 Patienten beatmet.

Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt leicht

21.15 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag leicht von 50,5 auf 49,9 gesunken. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) weiter mitteilte, wurden 22 neue Fälle registriert. Das sind 89 Fälle weniger als am Samstag und 24 weniger als vor einer Woche. Die Inzidenz, welche die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen angibt, hatte vor einer Woche bei 34 gelegen.

Nach der Hospitalisierungs-Inzidenz befanden sich alle Regionen des Landes im grünen Bereich. Dieser Wert gibt die Zahl der Menschen an, die je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit betrug dieser Wert 0,7. In den Kliniken wurden am Sonntag unverändert 26 Covid-Patienten behandelt, elf davon auf Intensivstationen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie blieb bei 1202. Insgesamt 49.217 Menschen sind den Angaben zufolge bislang mit dem Sars-CoV-2-Virus in MV infiziert worden.

In Schwerin gelten seit Sonntag Testpflichten für Ungeimpfte – wie bereits schon in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und -Greifswald sowie im Landkreis Rostock. Für Vorpommern-Rügen wurde am Sonntag eine Inzidenz von 74,1 gemeldet. Die Stadt Rostock lag bei 34, die Landeshauptstadt Schwerin bei 60,7. Den niedrigsten Wert hatte der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 20,5, den höchsten Vorpommern-Rügen mit 74,1.Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 65,8 Prozent der Einwohner des Landes. 63,1 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz (Stand Freitag).

Inzidenz in Hamburg leicht gestiegen

12.06 Uhr: Hamburg verzeichnete am Sonntag 137 weitere Corona-Fälle. Fünf weniger als am Samstag und acht mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Gesundheitsbehörde damit leicht von 68,3 auf nun 68,7.

Es wurde kein weiterer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus liegt unverändert bei 1741.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Freitag 110 Covid-19-Patienten behandelt, 35 Corona-Kranke lagen auf Intensivstationen. Diese Zahlen werden nur werktäglich aktualisiert.

Bis einschließlich Freitag wurden 1.331.882 Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft (69,9 Prozent). 1.271.628 Menschen haben den kompletten Impfschutz (66,8 Prozent).

Hier sind diese Woche Impfungen in Hamburg möglich

Eine Impfung schützt am sichersten vor einer schweren Erkrankung an Corona. Daher: #ÄrmelHoch, Hamburg! Es gibt mobile Impf-Angebote in den Stadtteilen, wo ihr euch ohne Termin und kostenlos impfen lassen könnt. Eine Übersicht gibt’s hier: https://t.co/tgPvuiwmep #CoronaHH pic.twitter.com/KziiO57MKj — Hamburger Senat (@Senat_Hamburg) October 3, 2021

Corona-Werte in Niedersachsen leicht gesunken

10.24 Uhr: Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in niedersächsischen Krankenhäusern ist weiter leicht gesunken. Der sogenannte Hospitalisierungswert lag am Sonntag bei 2,0 – nach 2,1 am Samstag, wie das Land auf seiner Corona-Internetseite mitteilte. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner kamen in den jeweils zurückliegenden sieben Tagen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in eine Klinik. Die Zahl gilt als neuer Leitindikator, also als wichtigster Faktor zur Bewertung der Corona-Situation in Niedersachsen.

Das Infektionsgeschehen schwächte sich ebenfalls im Vergleich zum Vortag ab: Für Sonntag gab das Robert Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 45,4 für Niedersachsen an. Am Samstag waren es noch 47,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gewesen.

Viel mehr Kinder als üblich mit Atemwegsinfekten – Kliniken voll

9.26 Uhr: Eine ungewöhnliche Häufung von Atemwegsinfekten bei Kindern bereits ab dem Spätsommer beunruhigt Mediziner. Betroffen seien vor allem unter Sechsjährige, sagte Jakob Maske, Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Aufgrund von Kita-Schließungen und anderen Corona-Maßnahmen im vergangenen Winter und Frühjahr seien sie bisher nicht in Kontakt mit bestimmten Erregern gekommen. „Die Infekte werden jetzt nachgeholt.“

Gefährlich sind bestimmte Erreger wie das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) vor allem für Frühgeborene und vorerkrankte Kinder im ersten Lebensjahr. Die Ärzte sorgen sich um ihre Versorgung im Herbst und Winter. Dem Verbandssprecher zufolge ist es schon jetzt sehr mühsam, kleine Patientinnen und Patienten stationär in Kinderkliniken unterzubringen. Hintergrund sei auch, dass zu wenige Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger ausgebildet würden.

„Die Kinderkliniken sind sehr früh zugelaufen“, sagte auch der hannoversche Kinderarzt Thomas Buck, Vorstandsmitglied der niedersächsischen Ärztekammer. Patienten von ihm hätten schon in rund 40 Kilometer entfernte Kliniken im Umland ausweichen müssen.

Das waren die News am 2. Oktober:

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gesunken

21.14 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter rückläufig. Am Samstag betrug die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 28,1 – nach 28,6 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 65 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörden vom Samstagabend (Stand: 20.15 Uhr) hervorgeht. Tags zuvor waren es 146.

In den Krankenhäusern lagen 56 Covid-19-Patienten und -Patientinnen – die gleiche Anzahl wie am Freitag. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen betrug 26 – genau wie am Vortag. Es wurden dort 15 Patienten beatmet. Rund 73.200 Menschen gelten im Bundesland als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt nach wie vor bei 1687.

Negativer Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist weiterhin Neumünster mit einem Wert von 53,8. Den niedrigsten Wert verzeichnete weiterhin Nordfriesland mit 3,6.

Mecklenburg-Vorpommern: Inzidenz steigt leicht

18.18 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern am Samstag von 49,7 auf 50,5 gestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) weiter mitteilte, wurden 111 neue Fälle registriert. Das sind 20 weniger als am Freitag und 24 mehr als vor einer Woche. Die Inzidenz, welche die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen angibt, hatte am Samstag vergangener Woche bei 32,4 gelegen.

Nach der Hospitalisierungs-Inzidenz befanden sich alle Regionen des Landes im grünen Bereich. Dieser Wert gibt die Zahl der Menschen an, die je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Landesweit betrug dieser Wert 0,8.

In den Kliniken wurden am Samstag unverändert 26 Covid-Patienten behandelt, 14 davon auf Intensivstationen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie blieb bei 1202. Insgesamt 49.195 Menschen sind den Angaben zufolge bislang mit dem Sars-CoV-2-Virus in MV infiziert worden.

In Schwerin gelten ab Sonntag Testpflichten für Ungeimpfte – wie bereits schon in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und -Greifswald sowie im Landkreis Rostock. Für Vorpommern-Rügen wurde am Samstag eine Inzidenz von 71,9 gemeldet. Die Stadt Rostock lag bei 33,5, die Landeshauptstadt Schwerin bei 66,9. Den niedrigsten Wert hatte der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 20,5, den höchsten Vorpommern-Greifswald mit 76,3.

Mindestens einmal geimpft sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 65,8 Prozent der Einwohner des Landes. 63,1 Prozent besitzen demnach einen vollständigen Impfschutz.

Reger Zulauf bei zweiter Impfaktion des Hamburger SV

15.01 Uhr: Bei der zweiten Impfaktion des Hamburger SV haben sich mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen als beim ersten Angebot einen Monat zuvor. Nach Angaben des Vereins kamen am Freitagabend 546 Impflinge zum Volksparkstadion. Am 3. September waren 411 Leute dabei, um sich spritzen zu lassen. Mit der Aktion unterstützte der Fußball-Zweitligist Club die Impfkampagne der Hansestadt.

Auch diesmal wurden Erst-, Zweit- und Einmalimpfungen angeboten. Viele der Impfwilligen waren im HSV-Outfit gekommen, auch mit Blick auf das nächste Heimspiel der Hamburger am 16. Oktober gegen Fortuna Düsseldorf. Die Partie findet nach der 2G-Regel statt, bei der nur Geimpfte oder nachweislich Genesene in der Arena zugelassen sind.

Beim WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien am Freitag (20.45 Uhr) im Volksparkstadion wird es eine weitere Impfmöglichkeit geben. Der Deutsche Fußball-Bund wird dafür mit einem Impfbus am Stadion vertreten sein.

Acht weitere Todesopfer in Hamburg

12.02 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg wieder gesunken. Am Samstag lag die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei 68,3. Am Freitag hatte der Wert 70,9 betragen, vor einer Woche 61,2. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich um acht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) erreicht ihre Gesamtzahl nun 1741.

Am Samstag kamen 142 neu nachgewiesene Corona-Fälle hinzu, am Tag zuvor waren es 237 gewesen. Vor einer Woche waren 191 neue Fälle gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie haben sich laut Gesundheitsbehörde mindestens 92 033 Hamburger mit dem Coronavirus infiziert; 86.100 von ihnen gelten dem RKI zufolge als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Freitag 110 Covid-19-Patienten behandelt, neun mehr als am Vortag. 35 Corona-Kranke lagen auf Intensivstationen, zwei weniger als am Vortag.

Bis einschließlich Freitag wurden 1.331.882 Hamburger mindestens einmal gegen Corona geimpft. Das sind laut RKI 71,9 Prozent der Bevölkerung. 1.271.628 Menschen oder 68,6 Prozent der Hamburger sind vollständig geimpft.

In diesem Landkreis im Norden gelten ab heute strengere Corona-Regeln

8.55 Uhr: Im Landkreis Vorpommern-Rügen greifen künftig strengere Corona-Regeln. Seit Freitag gilt Maskenpflicht in Schulgebäuden und Horten, ab Samstag kommen erweiterte Testpflichten hinzu. So müssen Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder bereits genesen sind, etwa für den Friseurbesuch, den Besuch der Innengastronomie oder von Theatern und Fitnessstudios einen negativen Corona-Test vorlegen. Ausnahmen gelten laut Landkreis für Kinder unter sechs Jahren sowie für regelmäßig getestete Schüler und Schülerinnen.

Grund für die neuen Regeln ist, dass der Landkreis zuletzt an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der risikogewichteten Corona-Karte des Landes Gelb markiert war. Entsprechende Regeln gelten bereits in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Greifswald.