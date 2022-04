Corona-Ausbruch in Santa Fu – „mehrere Stationen betroffen“

Aktuelle Inzidenzwerte, Fallzahlen, Corona-Regeln und Lockerungen: In unserem Newsticker halten wir Sie über die aktuelle Corona-Entwicklung in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auf dem Laufenden.

4403 neue Corona-Fälle in Hamburg – Inzidenz 1001,1 (Stand Donnerstag)

24.618 neue Corona-Fälle in Niedersachsen – Inzidenz 935,1 (Stand Donnerstag)*

2677 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern – Inzidenz 739,0 (Stand Donnerstag)

10.084 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein – Inzidenz 981,0 (Stand Mittwoch)

*Niedersachsens Landesregierung hat angekündigt, nicht mehr täglich Zahlen zu veröffentlichen.

Corona-Inzidenz im Nordosten sinkt leicht

18.10 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Donnerstag leicht gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete 739,0 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – ein Minus von 6,1 im Vergleich zum Vortag. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den bundesweiten Wert am Donnerstag mit 720,6 an. Insgesamt wurden 2677 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert, am Mittwoch waren es 3924 und vor einer Woche 2713.

In den Kliniken des Landes wurden laut Landesamt 482 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, 10 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 41 Patienten, das waren 2 weniger als am Tag zuvor. Das Amt meldete 9 weitere Todesfälle. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen erhöhte sich damit im Land auf 2137.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz – also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – gab das das Landesamt mit 6,2 an – 0,5 mehr als am Mittwoch. Mit 3,3 wies Rostock den niedrigsten Wert auf, den höchsten Wert verzeichnete der Kreis Ludwigslust-Parchim mit 7,6.

Die Impfquoten im Nordosten sind weiterhin nahezu unverändert. Nach Angaben des RKI verfügen 74,6 Prozent der Menschen über vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen. Eine Auffrischungsimpfung haben mittlerweile 57,4 Prozent der Bevölkerung bekommen.

Corona-Ausbruch in Santa Fu – „mehrere Stationen betroffen“

17.15 Uhr: Corona-Ausbruch in Santa Fu! Nach MOPO-Informationen sind rund 30 Schnelltests in Fuhlsbüttel positiv ausgefallen. Dies bestätigte auch die Justizbehörde. „Betroffen sind Gefangene auf unterschiedlichen Stationen“, so ein Sprecher. Man müsse nun erst einmal auf die Ergebnisse der PCR-Tests warten, um Gewissheit zu haben. „Zum Schutz vor Infektionen bleiben die Gefangenen vorsorglich am Freitag noch unter Verschluss und rücken (bis auf die Versorgungsbetriebe) nicht zu Arbeit aus.“ Alle Insassen werden zudem noch einmal am Freitag per Schnelltest getestet.

Kreise veröffentlichen keine Corona-Fallzahlen mehr

15.55 Uhr: Viele Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein stellen die täglichen Mitteilungen zu den Corona-Zahlen ein. Die Gesundheitsämter gingen mit Blick auf die Fallzahlen von einer hohen Dunkelziffer aus, da längst nicht mehr jeder Infizierte seinen positiven Selbst- oder Antigen-Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigen lasse, teilten unter anderem die Hansestadt Lübeck und der Kreis Pinneberg am Donnerstag mit. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.

Angesichts einer zunehmenden Schere zwischen Dunkelziffer und PCR-positiven Fällen werde die lokale Statistik zunehmend weniger aussagekräftig, sagte der Leiter des Lübecker Gesundheitsamtes, Alexander Mischnik. Auch die Kreise Nordfriesland, Segeberg, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein werden eigenen Angaben zufolge die täglichen Meldungen der Fallzahlen von Freitag an einstellen.

An die Landesmeldestelle werden die Zahlen dagegen bis auf Weiteres täglich gemeldet, wie der Pressesprecher des Gesundheitsministeriums, Christian Kohl, sagte. Das Ministerium sei jedoch offen für eine Umstellung auf Meldungen, die nur noch montags bis freitags herausgegeben würden. Die Daten seien an Wochentagen aussagekräftiger als an Wochenenden. Auch fachlich sei es vertretbar, die Lage nur wochentags abzubilden, sagte er.

Nicht betroffen von der Neuregelung seien dagegen die Meldungen der Kreise und Städte an die Landesmeldestelle und das Robert Koch-Institut (RKI). Diese seien laut Bundesinfektionsschutzgesetz vorgeschrieben, sagte Kohl. Die Zahlen der Landesmeldestelle werden zentral veröffentlicht auf den Seiten des Landes und enthalten auch die Daten der einzelnen Kreise und kreisfreien Städte.

Erstmals seit zehn Tagen: Inzidenz in Hamburg steigt wieder

12.05 Uhr: Hamburgs Gesundheitsbehörde meldete am Donnerstag 4403 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus, 1173 mehr als gestern und 293 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg erstmals seit zehn Tagen wieder, von 985,7 am Mittwoch auf nun 1001,1 (Vorwoche: 1322,9).

In den Krankenhäusern der Hansestadt wurden mit Stand Donnerstag nach Angaben der Gesundheitsbehörde 453 Covid-19-Patienten behandelt (-8 im Vergleich zum Vortag), 40 von ihnen auf Intensivstationen (-5). Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und -Notfallmedizin (Divi) wurden am Donnerstagvormittag auf den Intensivstationen (Stand 12.05 Uhr) 44 Corona-Patienten behandelt (+3); 17 Patienten mussten invasiv beatmet werden (-3).

Zehn weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben, die Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19 stieg damit auf 2489 (Stand: 20.4.).

Schulstart in Niedersachsen ohne Maskenpflicht – viele Schüler tragen sie trotzdem

7.13 Uhr: Der Schulstart nach den Osterferien ist in Niedersachsen nach ersten Rückmeldungen ohne Auffälligkeiten und routiniert verlaufen. Die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sei über die aktuell geltenden Regelungen informiert gewesen, hieß es am Mittwoch vom Kultusministerium in Hannover. Der Testpflicht sei überall nachgekommen worden, lediglich in Einzelfällen habe der Selbsttest vor Ort in der Schule nachgeholt werden müssen.

Viele Schüler hätten weiterhin freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, eine Maskenpflicht gilt nun nicht mehr. Vor allem außerhalb des Unterrichts in den Gebäuden, auf Gängen oder auf dem Schulhof hätten viele die Maske aufgesetzt. Neue ukrainische Schüler seien herzlich aufgenommen worden und sehr motiviert.

An Schulleitungen und Lehrkräfte gewandt erklärte Kultusminister Grant Hendrik Tonne, er wisse, dass die Zeit bis zu den Sommerferien nun besonders arbeitsreich und herausfordernd sei. „Bereits jetzt möchte ich mich daher für die hohe Leistungsbereitschaft unserer Lehrerinnen und Lehrer sowie der pädagogischen Mitarbeitenden, der Leitungsteams und der Schulleitungen bedanken.“

Das waren die News am 20. April 2022:

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gestiegen

21.08 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt zwar weiter unter 1000, aber sie ist den erfassten Daten von Mittwoch zufolge auf 981,0 gestiegen. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor (Stand: 19.23 Uhr). Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 851,3 gelegen.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Mittwoch mit 10.084 angegeben, nach 10.844 am Vortag. Laut den Angaben vom Mittwoch lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 573 Patienten in Kliniken. Von ihnen wurden 50 auf einer Intensivstation behandelt und 22 beatmet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starb, hatte zuletzt bei 2395 (+3) gelegen.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche – die Hospitalisierungsinzidenz – lag am Mittwoch bei 4,12 (Vortag: 3,71).

Vierte Corona-Impfung ab Herbst für alle in Niedersachsen geplant

18.52 Uhr: Mit Beginn des Herbstes sollen in Niedersachsen erneut flächendeckend Corona-Impfungen für alle angeboten werden. Das hat die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Mittwoch in Hannover angekündigt. Hintergrund sei, dass die dritte Impfung dann bei den meisten mehr als sechs Monate zurückliege. Ziel der vierten Impfung sei es, das Infektionsrisiko vor dem Winter wieder zu senken. Die Infrastruktur mit impfenden Ärzten sowie mobilen Impfteams werde daher weiterhin aufrechterhalten.

Bisher sind in Niedersachsen 78,5 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft. Die Auffrischungsimpfung haben 63,8 Prozent erhalten.

Corona-Inzidenz im Nordosten zieht wieder an

18.18 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat zur Wochenmitte wieder angezogen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Mittwoch 745,7 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, ein Plus von rund 70 im Vergleich zum Vortag – als noch ein deutlicher Rückgang verzeichnet wurde. Der Abstand zum bundesweiten Wert wird damit wieder größer. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab ihn am Mittwoch mit 688,3 an.

Am Dienstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Nordosten mit 676 einen Tiefpunkt seit Langem erreicht. Es war jedoch bereits erwartet worden, dass nach den Osterfeiertagen vermehrt Nachmeldungen eintreffen. Insgesamt verzeichnete das Lagus am Mittwoch 3927 neue Infektionsnachweise – nach 1130 am Vortag. Vor sieben Tagen waren es 3920. Ein Vergleich von Tageswerten wird Experten zufolge zunehmend schwierig. Tendenziell hält aber der Rückgang der gemeldeten Neuinfektionen im Land seit Ende März an.

In den Kliniken des Landes wurden laut Landesamt zur Wochenmitte 492 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, 20 weniger als am Vortag und 45 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen lagen 43 Patienten. Das waren 7 weniger als am Tag zuvor und 17 weniger als vor einer Woche.

Corona-Verfahren bei Oberverwaltungsgericht auf hohem Niveau

16.53 Uhr: Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat sich im vergangenen Jahr mit insgesamt 274 Corona-Verfahren beschäftigt. Von den 157 Eilanträgen zur Überprüfung von Regeln zum Infektionsschutz hatten nur rund fünf Prozent Erfolg, wie OVG-Präsident Thomas Smollich am Mittwoch sagte.

Allerdings wurden mehrfach Vorschriften mit weitreichender Bedeutung kassiert – zum Beispiel die 2G-Regelung im Einzelhandel. Nach dem OVG-Beschluss Mitte Dezember durften – anders als ursprünglich geplant – vor Weihnachten doch ungeimpfte Menschen in Kaufhäusern oder Möbelgeschäften shoppen gehen. Die Corona-Verfahren machen aber nur einen kleinen Teil der Arbeit der Verwaltungsgerichte aus. Gut ein Drittel der Verfahren entfällt auf das Asylrecht.

AfD-Chefin Alice Weidel tobt gegen Hamburgs Corona-Politik

14.25 Uhr: Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion Alice Weidel hat sich zu den Medienberichten geäußert, wonach die Corona-Maßnahmen in Deutschland derzeit offenbar keinen messbaren Effekt haben: „Die aktuellen Corona-Statistiken zeigen deutlich, dass der Wegfall zahlreicher Zwangsmaßnahmen keinerlei nachteilige Effekte auf das Infektionsgeschehen hat. Alle dazu verfügbaren Parameter sind im Gegenteilt stark rückläufig“, sagte sie.

Vor allem in Bezug auf Hamburgs und Mecklenburg-Vorpommerns Corona-Politik fand die Politikerin deutliche Worte: „Die Länder Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, die von ihren Regierungen ohne sachlichen Grund in Gänze zu sogenannten Hotspots erklärt wurden, schneiden dabei sogar schlechter ab als der Bundesdurchschnitt.“

Spätestens jetzt müsse endgültig Schluss sein mit der „Schikanierung und Bevormundung“ der Bürger. Weidel bezeichnete die Corona-Regeln als „offenkundig überflüssige Zwangsmaßnahmen“, die nun deutschlandweit beendet werden müssten. Darüber hinaus werde es zeitnah eine politische und juristische Aufarbeitung der Corona-Politik der vergangenen zwei Jahre geben müssen. „Dies wird die AfD-Fraktion im Bundestag einfordern.“

Der rot-grüne Senat in Hamburg hatte vor wenigen Tagen angekündigt, dass die Hotspot-Regel und damit die Maskenpflicht in Innenräumen mit Publikumsverkehr und die 2G-Plus-Regel etwa für Clubs und Diskotheken zum 1. Mai auslaufen sollen, sofern sich das Infektionsgeschehen nicht dramatisch ändere.

3230 Neuinfektionen in Hamburg – Inzidenz sinkt wieder unter 1000

12.10 Uhr: Am Mittwoch sind in Hamburg 3230 bestätigte Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 1690 mehr als am Dienstag, aber 1372 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch wieder gesunken: Der Wert lag bei nun 985,7 (Vortag: 1057,7; Vorwoche: 1326,4).

Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und -Notfallmedizin (Divi) wurden am Mittwochmorgen auf den Intensivstationen (Stand 11.18 Uhr) 42 Corona-Patienten behandelt (-4); 18 Patienten mussten invasiv beatmet werden (-2). Die Gesundheitsbehörde gab die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken der Hansestadt am Dienstag mit 461 an; 45 von ihnen wurden intensivmedizinisch betreut.

Die Hospitalisierungsquote, die angibt, wie viele Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum stationär aufgenommen wurden, sank laut RKI von 2,65 auf 1,3. Bundesweit betrug dieser Wert 3,71.

Laut RKI sind in Hamburg bislang 2479 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 19. April) – binnen eines Tages wurden keine weiteren Todesfälle erfasst. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 512.553 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 423.000 als genesen.

1.543.849 Menschen (83,3 Prozent) haben in Hamburg bis einschließlich Dienstag eine Impfung erhalten, 1.542.088 (83,2 Prozent) auch eine zweite und 1.124.520 (60,7 Prozent) eine Auffrischimpfung.

Corona-Geschehen in Niedersachsen und Bremen flacht weiter ab

11.40 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen und Bremen ist nach den Osterfeiertagen weiter gesunken. In Niedersachsen lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Mittwoch nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 899,0. An Karfreitag betrug der Wert 1410,7 und spiegelte auch den Stand von Gründonnerstag wider.

Über die Osterfeiertage wurden vom Land keine Daten an das RKI übermittelt, erst die am Mittwoch veröffentlichten Werte berücksichtigen alle Meldefälle der vergangenen Tage. Dabei ist laut dem Landesgesundheitsamt allerdings zu beachten, dass es über die Feiertage weniger Arztkontakte und weniger Laboruntersuchungen gab. Die Zahl der Covid-19-Fälle nahm in Niedersachsen um 37.987 zu und erreichte zuletzt 1.999.592. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 42 auf 8503.

Auch die Hospitalisierungsinzidenz sank auf 10,9. Sie gibt an, wie viele Menschen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingewiesen wurden und gilt als maßgeblich bei der Bewertung des Infektionsgeschehens. Ende vergangener Woche lag der hier Wert bei 13,9. Die Auslastung der Intensivbetten in Niedersachsen ging ebenfalls auf 4,7 Prozent zurück; der zuletzt vom Land gemeldete Wert lag bei 5,6.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen wurde am Mittwoch mit 1549,8 im Landkreis Grafschaft Bentheim registriert, gefolgt von den Landkreisen Cloppenburg (1528,7) und Ammerland (1386,5). Die niedrigsten Werte meldeten der Landkreis Rotenburg/Wümme (439,6) und die Stadt Wolfsburg (382,8).

Im kleinsten Bundesland Bremen betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 840,3, nachdem er an Karfreitag bei 1173,2 gelegen hatte. Die Zahl der Neuinfektionen kletterte um 1655 auf 175.598 und es gab zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Zunehmend Ermittlungen wegen Betrugs mit Corona-Teststellen

9.45 Uhr: Die Polizei in Niedersachsen ermittelt zunehmend wegen des Verdachts auf Betrug mit Corona-Teststellen. In den ersten drei Monaten 2022 lagen die Fallzahlen im „unteren zweistelligen Bereich“, wie das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen auf dpa-Anfrage mitteilte. Es handele sich um vorläufige Zahlen aus der Eingangsstatistik. 2021 gab es etwas weniger Ermittlungsverfahren wegen Betrugsstraftaten von Corona-Testzentren, wie ein LKA-Sprecher sagte. Er sprach von Zahlen im „niedrigen zweistelligen Bereich“ im gesamten vergangenen Jahr. Gründe für die gestiegene Zahl der Ermittlungsverfahren seien ihm nicht bekannt. Möglicherweise habe es mehr Kontrollen gegeben.

Ende März hatten die Polizei Hannover und Staatsanwaltschaft Hildesheim nach monatelangen Ermittlungen Wohnungen, Gewerbeobjekte und als mobile Testzentren genutzte Fahrzeuge durchsucht. Eine 32 Jahre alte Betreiberin mehrerer Teststellen wird verdächtigt, über Monate Geld für nicht durchgeführte Corona-Tests kassiert zu haben. Ihr wurde den Behörden zufolge bereits ein sechsstelliger Betrag ausgezahlt.

Auch eine Geschäftsführerin mehrerer Corona-Teststationen aus dem ostfriesischen Aurich soll nicht durchgeführte Tests über die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) abgerechnet und so einen Schaden von über einer Million Euro angerichtet haben. Die 31-Jährige werde verdächtigt, sich zu Unrecht bereichert zu haben, teilte die Polizei Ende März mit. Das Geld habe durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig gesichert werden können.

Das waren die Corona-News am 19. April:

Oster-Effekt: Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein rast in die Höhe

22.05 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt zwar weiter unter 1000, aber sie ist den erfassten Daten von Dienstag zufolge auf 851,3 gestiegen. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor (Stand: 21.15 Uhr). Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 727,7 gelegen. Der große Sprung ist durch die verzögerten Registrierungen durch die Osterfeiertage zu erklären.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Dienstag mit 10.844 angegeben, nach 739 am Vortag.

Laut den Angaben vom Dienstag lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 571 Patienten in Kliniken. Von ihnen wurden 52 auf einer Intensivstation behandelt und 22 beatmet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, hatte zuletzt bei 2392 (+19) gelegen.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche – die Hospitalisierungsinzidenz – lag am Dienstag bei 3,71.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten den Daten zufolge am Dienstag die Kreise Dithmarschen (1245,8) und Ostholstein (1088,9). Die niedrigste Inzidenz hatte der Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Wert von 559,4.

Inzidenz in Meck-Pomm nur noch minimal über dem Bundesdurchschnitt

18.34 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen deutlich gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Dienstag 676 nachgewiesene Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Damit lag der Wert für Mecklenburg-Vorpommern, das wochenlang die höchste Inzidenz aller Bundesländer aufgewiesen hatte, nur noch minimal über dem bundesweiten Durchschnitt. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Dienstagmorgen mit 669,9 an.

Am Montag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Nordosten noch bei 896,5 und vor einer Woche bei 1188,1 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner pro Woche gelegen. Bei den Werten ist jedoch zu berücksichtigen, dass während der Oster-Feiertage weniger Meldungen eingingen und Nachmeldungen zu erwarten sind. Insgesamt verzeichnete das Lagus am Dienstag 1130 neue Infektionsnachweise – nach 704 am Vortag. Am Dienstag der Vorwoche waren es 3558. Ein Vergleich von Tageswerten wird Experten zufolge zunehmend schwierig. Tendenziell hält aber der Rückgang der gemeldeten Neuinfektionen im Land seit Ende März an.

In den Kliniken des Landes wurden laut Landesamt am Dienstag 512 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, zwölf weniger als am Vortag und 58 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen lagen 50 Patienten. Das waren vier weniger als am Tag zuvor und 18 weniger als vor einer Woche.

Das Amt meldete 13 weiteren Todesfälle. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen erhöhte sich damit im Land auf 2124.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz – also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – gab das Lagus mit 5,5 an, nach 4,3 am Vortag. Mit 1,8 wies der Landkreis Rostock erneut den niedrigsten Wert auf, den höchsten hatte weiterhin der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 8,4.

Die Impfquoten im Nordosten sind weiterhin nahezu unverändert. Nach Angaben des RKI verfügen 74,5 Prozent der Menschen über vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen. Eine Auffrischungsimpfung haben mittlerweile 57,3 Prozent der Bevölkerung bekommen.

1540 Neuinfektionen in Hamburg – Inzidenz sinkt weiter

11.53 Uhr: Am Dienstag sind in Hamburg 1540 bestätigte Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 105 weniger als am Montag, und 1797 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dadurch wieder gesunken: Der Wert lag bei nun 1057,7 (Vortag: 1152,1; Vorwoche: 1336,1).

Die Gesundheitsbehörde gab die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken der Hansestadt zuletzt mit 461 an; 43 von ihnen wurden intensivmedizinisch betreut. Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und -Notfallmedizin (Divi) wurden am Dienstagmorgen auf den Intensivstationen (Stand 11.18 Uhr) 46 Corona-Patienten behandelt; 20 Patienten mussten invasiv beatmet werden.

Die Hospitalisierungsquote, die angibt, wie viele Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum stationär aufgenommen wurden, lag laut RKI bei 2,65 – nach zuletzt 4,32 am Gründonnerstag. Bundesweit betrug dieser Wert 3,48.

Laut RKI sind in Hamburg bislang 2479 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 18. April) – binnen eines Tages wurden keine weiteren Todesfälle erfasst. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 509.323 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 417.800 als genesen.

1.543.756 Menschen (83,3 Prozent) haben in Hamburg bis einschließlich Montag eine Impfung erhalten, 1.541.862 (83,2 Prozent) auch eine zweite und 1.123.666 (60,7 Prozent) eine Auffrischimpfung.

Arbeitgeber sollen Impfdaten der Mitarbeiter löschen

10.23 Uhr: Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel hat darauf hingewiesen, dass Unternehmen und Behörden viele personenbezogene Corona-Daten mit dem Wegfall der entsprechenden Vorgaben jetzt löschen müssen. Als Beispiel nannte sie die Zugangsbeschränkung am Arbeitsplatz nach der 3G-Regel, die den Impf- und Teststatus der Mitarbeiter umfasst. „Wer sich noch nicht darum gekümmert hat, sollte das spätestens jetzt tun, um keine rechtswidrigen Datenfriedhöfe anzulegen“, teilte Thiel am Dienstag mit. „Ich behalte mir vor, hierzu in diesem Jahr unangekündigte Kontrollen in Unternehmen und anderen Einrichtungen durchzuführen.“

Auch in der Gastronomie gibt es für die Erhebung der Kontaktdaten zur Pandemiebekämpfung keine rechtliche Grundlage mehr. Im Gesundheitsbereich seien hingegen bestimmte Datenverarbeitungen nach wie vor erforderlich und damit rechtskonform, hieß es. Das betreffe unter anderem die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die für Mitarbeiter etwa von Kliniken, Arztpraxen und Pflegeheimen gilt.

UKE-Intensiv-Chef Kluge: „Corona-Variante als `Killervariante´zu bezeichnen, ist unpassend“

6.53 Uhr: Der Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Stefan Kluge, hält die weitere Entwicklung des Coronavirus für ungewiss. „Keine Expertin und kein Experte kann derzeit sicher sagen, welche Variante wir im Herbst bekommen“, sagte Kluge, der auch Präsidiumsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) ist, der Funke Mediengruppe. „Wir sollten aber darauf vorbereitet sein, dass noch einmal eine Variante kommen kann, die zu einer höheren Krankheitsschwere führt, als dies derzeit bei der Omikron-Variante der Fall ist.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte mit Warnungen vor einer möglichen „Killervariante“ des Coronavirus Kritik auf sich gezogen. Kluge meinte dazu: „Eine Corona-Variante als `Killervariante´zu bezeichnen, ist unpassend.“ Es gebe andere Infektionen, bei denen die Sterblichkeit deutlich höher liege als dies bei Covid-19 bisher der Fall gewesen sei. Dazu zähle etwa eine schwere bakterielle Sepsis (Blutvergiftung). „Die Variante Omikron führt derzeit zu sehr wenigen schweren Covid-19-Verläufen“, erklärte Kluge. „Wir haben aktuell bei Omikron eine Sterblichkeit von unter 0,1 Prozent, vergleichbar mit der Grippe.“

Kluge riet dazu, mit einer Kampagne zu versuchen, ungeimpfte Menschen über 60 Jahren zum Impfen gegen das Coronavirus zu bewegen. „Eine größere Grundimmunisierung in der Bevölkerung würde uns deutlich helfen. Zudem müssen die Impfstoffe fortentwickelt werden.“ Nach Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag haben 76,1 Prozent der Menschen in Deutschland einen Grundschutz erhalten, für den in der Regel zwei Spritzen nötig sind. 59,1 Prozent haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung bekommen.

Kluge mahnte aber auch, genug Impfstoff und Corona-Tests vorzuhalten, um bei Bedarf die Impf- und Testzentren schnell wieder hochfahren zu können. „Auch die Digitalisierung muss vorangetrieben werden, in vielen Bereichen des Gesundheitswesens fehlen uns wichtige Daten“, sagte er. „Es braucht auch ausreichend Schutzmaterialien wie beispielsweise FFP2-Masken für Krankenhäuser und andere vulnerable Bereiche.“ Zudem müsse die Bundesregierung das Thema Fachkräftemangel in der Pflege, in den Gesundheitsämtern und bei den Ärzten auf dem Land stärker angehen.

Das waren die Corona-News am 18. April:

Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 727,7

21.50 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter unter 1000. Sie sank am Ostermontag den erfassten Daten zufolge auf 727,7. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor (Stand: 19.30 Uhr). Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 935,7 gelegen.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Montag mit 739 angegeben, nach 554 am Vortag. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.

Für die weiteren Daten zur Corona-Lage werden an Feiertagen und Wochenenden generell keine neuen Zahlen veröffentlicht. Den letzten Angaben vom Donnerstag zufolge lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 575 Patienten in Kliniken. Von ihnen wurden am Donnerstag 56 auf einer Intensivstation behandelt und 19 beatmet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, hatte zuletzt bei 2373 gelegen.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche – die Hospitalisierungsinzidenz – lag am Donnerstag bei 5,74.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten den Daten zufolge am Montag die Kreise Dithmarschen (1329,8) und Schleswig-Flensburg (1114,7). Die niedrigste Inzidenz hatte immer noch Pinneberg mit einem Wert von 472,4.

Inzidenz im Nordosten sinkt weiter

18.13 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gesunken. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche betrug am Montag 896,5, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Tag zuvor lag der Wert bei 973,1, eine Woche zuvor bei 1345,4.

Insgesamt meldete das Lagus am Montag 704 neue Infektionsnachweise – nach 824 am Vortag und 1881 vor einer Woche. Bei den Werten ist jedoch zu berücksichtigen, dass wegen der Feiertage weniger Meldungen zu erwarten sind. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit Experten zufolge zunehmend schwierig.

In den Kliniken des Landes wurden den Angaben zufolge 524 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, 3 mehr als am Vortag und 74 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen lagen 54 Patienten, ebenfalls 3 mehr als am Tag zuvor, aber 12 weniger als vor einer Woche.

Das Amt meldete einen weiteren Todesfall. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen erhöhte sich damit auf 2112.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz gab das Lagus mit 4,3 an; nach 4,6 am Vortag und 8,0 vor einer Woche. Mit 1,8 wies der Landkreis Rostock den niedrigsten Wert auf, den höchsten hatte weiterhin der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 5,8.

Zahl der Corona-Testzentren in Niedersachsen nur leicht gesunken

16.07 Uhr: Die Zahl der Corona-Testzentren in Niedersachsen ist in den vergangenen Wochen nur leicht gesunken – trotz gelockerter Pandemie-Regeln. Laut Landesgesundheitsamt seien zum 12. April 4415 Testzentren landesweit aktiv, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Mitte Januar waren es demnach 4085 Zentren, Mitte Februar stieg ihre Zahl auf 4400 und Mitte März auf 4536. Angesichts des Wegfalls der 2G- beziehungsweise 3G-Regelungen erwartet das Ministerium aber, dass die Zahl der Zentren weiter sinken wird. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen erwartet sinkende Zahlen – erst recht, wenn die kostenlosen Schnelltests entfallen.

Bisher sei die Anzahl der Tests aber „noch relativ stabil, ob das so bleibt, wird die Zukunft zeigen“, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Detlef Haffke.Nach Angaben des Ministeriums gibt es in Niedersachsen neben den Teststellen in Apotheken, in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie bei Rettungs- und Hilfsorganisationen insgesamt 2267 sogenannte Bürgertestzentren und 43 Zentren in kommunaler Hand.

Inzidenz in Hamburg sinkt

12 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist weiter leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Anansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Montag (Stand: ca. 12 Uhr) mit 1152,1 an. Am Sonntag waren es 1179,7 und am Montag vor eine Woche 1352,1.

Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 1645 neue Infektionen gemeldet; am Sonntag waren es 1373, am Montag vor einer Woche 2171. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mindestens 507.783 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert; 412.800 von ihnen gelten als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen blieb bei 2479.

Dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge wurden am Montagvormittag (Stand: 11.15 Uhr) 42 Covid-19-Patienten auf Hamburger Intensivstationen behandelt – einer weniger als am Vortag. Unverändert wurden 24 von ihnen invasiv beatmet. Die Gesundheitsbehörde bezifferte die Zahl aller Covid-19-Patienten in Hamburger Kliniken nach jüngsten Daten vom Gründonnerstag mit 462; davon lagen 40 auf Intensivstationen.

Zur Hospitalisierungsinzidenz, also zur Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, machte das Robert Koch-Institut am Ostermontag keine Angaben. Das gilt auch für die Impfquoten. Jüngsten Daten vom Gründonnerstag zufolge sind 83,3 Prozent der Hamburger und Hamburgerinnen mindestens einmal geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben 83,2 Prozent, eine Auffrischungsimpfung 60,6 Prozent.

Niedersachsens Kultusminister ruft zum Maskentragen auf

10.12 Uhr: Niedersachens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ruft zum freiwilligen Maskentragen nach den Schulferien auf. Das Tragen einer Maske nach den Osterferien sei sicherlich hilfreich, sagte der SPD-Politiker in einem am Montag veröffentlichten Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Tonne betonte: „Jegliches Tragen ist freiwillig, andererseits haben sich alle auch daran gewöhnt. Die Maske tut nicht weh und bietet einem selbst und den anderen Schutz.“

Der Minister kritisierte das Infektionsschutzgesetz, wodurch kein Spielraum mehr gegeben sei, um auf eine mögliche Verschlechterung der Lage zu reagieren. „Eine Maskenpflicht ist grundsätzlich nicht mehr vorgesehen und das halte ich für sehr kurzsichtig. Die Maske hat uns zuletzt sehr dabei geholten, die Schulen offen zu halten.“ Die kategorische Absage an eine Maskenpflicht sei ein Fehler.

Am Mittwoch müssen die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler im Bundesland wieder zur Schule gehen. Eine Maskenpflicht gilt dann nicht mehr. Nach den Ferien müssen sich alle Schüler acht Schultage in Folge täglich auf das Coronavirus testen, danach entfällt auch diese Pflicht. Schülerinnen und Schüler im Bundesland können dann im Mai drei Corona-Testkits pro Woche erhalten, sofern sie sich freiwillig testen wollen. Die Tests bekommen sie in der Regel von der Schule.

Das waren die Corona-News vom 17. April

Schleswig-Holsteins Corona-Inzidenz sinkt

20.39 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter unter 1000. Sie sank am Ostersonntag den erfassten Daten zufolge auf 935,7. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor (Stand: 18.59 Uhr). Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 953,1 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Sonntag mit 554 angegeben. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.

Für die weiteren Daten zur Corona-Lage werden an Feiertagen und Wochenenden generell keine neuen Zahlen veröffentlicht. Den letzten Angaben vom Donnerstag zufolge lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 575 Patienten in Kliniken. Von ihnen wurden am Donnerstag 56 auf einer Intensivstation behandelt und 19 beatmet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, stieg um 9 auf 2373.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche – der Hospitalisierungsinzidenz – lag am Donnerstag bei 5,74.

Corona-Inzidenz im Nordosten weiter unter 1000 – drei Tote

19.45 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern liegt weiter unter 1000. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche betrug am Sonntag wie am Vortag 973,1, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Insgesamt meldete das Lagus am Sonntag 824 neue Infektionsnachweise nach 895 vor einer Woche.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass wegen der Feiertage weniger Meldungen zu erwarten sind. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit Experten zufolge zunehmend schwierig.

In den Kliniken des Landes wurden den Angaben zufolge 521 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, 1 mehr als am Vortag und 79 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen lagen demnach 51 Patienten, 2 weniger als am Tag zuvor und 11 weniger als vor einer Woche.

Das Amt meldete 3 weitere Todesfälle. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen erhöhte sich damit auf 2111.

Neue Corona-Zahlen: Inzidenz in Hamburg sinkt weiter

12.01 Uhr: Hamburg meldet heute 1373 neue Corona-Fälle. Zum Vergleich: Gestern wurden 2814 neue Fälle gemeldet, am vergangenen Sonntag waren es 3641. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bei 1179,7. Gestern lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 1204,6, am vergangenen Sonntag bei 1396,7.

Ein weiterer Mensch ist im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Hamburg stieg damit auf 2479 (Stand: 16. April).

462 Covid-19-Patienten werden derzeit (Stand: Freitag, 14. April) in Hamburgs Krankenhäusern behandelt. Die Zahl der Intensivpatienten mit Covid19-Erkrankung liegt bei 40.

1.543.313 Menschen haben in Hamburg eine Impfung erhalten, 1.541.278 sind vollständig geimpft.

Das waren die News am 16. April 2022:

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt unter 1000

19.38 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Samstag unter den Wert von 1000 gesunken – auf nun 953,1. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor (Stand: 19.04 Uhr). Am Karfreitag hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen noch bei 1014,9 gelegen, am Donnerstag bei gut 1150. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Samstag mit 571 angegeben. Am Karfreitag waren es 1163 Fälle gewesen. Bei allen Zahlen ist zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.

Für die weiteren Daten zur Corona-Lage werden an diesen Tagen in der Regel keine neuen Zahlen veröffentlicht. So lagen schon zuvor im Zusammenhang mit dem Coronavirus 575 Patienten in Kliniken. Von ihnen wurden nach den Daten vom Donnerstag 56 auf einer Intensivstation behandelt und 19 beatmet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, stieg am Donnerstag um 9 auf 2373.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100 000 Menschen binnen einer Woche – die Hospitalisierungsinzidenz – lag am Donnerstag bei 5,74.

MV: Corona-Inzidenz wieder unter 1000 – aber fünf Tote

17.24 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist wieder unter 1000 gesunken. So lag die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche am Samstag bei 973,1 wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Vortag waren es 1031,6, vor einer Woche 1368,8 gewesen.

Insgesamt meldete das Lagus am Samstag 1265 neue Infektionsnachweise nach 2276 vor einer Woche. In den Kliniken des Landes wurden den Angaben zufolge 520 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, 3 mehr als am Vortag und 71 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen lagen demnach 53 Patienten, 6 weniger mehr als am Tag zuvor und 7 weniger als vor einer Woche. Das Amt meldete zudem fünf weitere Todesfälle. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen erhöhte sich damit auf 2108.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz – die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche – gab das Lagus mit 4,7 an; nach 5,2 am Vortag. Mit 1,9 wies der Landkreis Nordwestmecklenburg den niedrigsten Wert auf, den höchsten hatte der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 7,1.

Corona-Zahlen in Hamburg sinken

12.01 Uhr: Hamburgs Corona-Zahlen gehen erneut zurück: Die Gesundheitsbehörde meldete am Samstag 2814 weitere Infektionen, 1329 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner fiel von 1274,4 am Freitag auf nun 1204,6 (Vorwoche: 1381,1).

In den Krankenhäusern der Hansestadt wurden mit Stand Donnerstag nach Angaben der Gesundheitsbehörde 462 Covid-19-Patienten behandelt (-19 im Vergleich zum Vortag), 40 von ihnen auf Intensivstationen (-3).

Die Hospitalisierungsquote, die angibt, wie viele Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum stationär aufgenommen wurden, lag laut RKI am Mittwoch bei 4,32. Bundesweit betrug dieser Wert 6,41.

Zwei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben, die Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19 stieg damit auf 2478 (Stand: Freitag).

1.543.313 Menschen (83,3 Prozent) haben in Hamburg bis einschließlich Donnerstag eine Impfung erhalten, 1.541.278 (83,2 Prozent) auch eine zweite und 60,6 Prozent eine Auffrischimpfung.

Neue Zahlen: Corona-Inzidenz in Niedersachsen sinkt

11.08 Uhr: Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist leicht gesunken. Sie fiel auf 1108,2 nach 1339,7 am Donnerstag, wie das Robert-Koch-Institut am Samstag meldete. Im Vergleich der Bundesländer hat Niedersachsen damit hinter dem Saarland weiter den zweithöchsten Wert. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sich binnen einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt haben. Landesweit wurden keine neuen Corona-Infektionen registriert, da spielt der Feiertag Karfreitag eine Rolle.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen ist nach Angaben des Landes vom Freitag von 14,3 auf 13,9 gefallen. Er gibt an, wie viele Menschen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Die Hospitalisierung gilt als maßgeblich bei der Bewertung des Infektionsgeschehens. Auch bei der Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und -Patienten gab es einen leichten Abfall: Der Wert sank von 5,9 Prozent am Vortag auf 5,6.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen wurde am Freitag im Landkreis Cloppenburg mit 1990,9 registriert, gefolgt vom Landkreis Nienburg (1702,5) und der Grafschaft Bentheim (1677,4). Die niedrigsten Werte meldeten Wilhelmshaven (627,8) und die Region Hannover (731,8).

Im kleinsten Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 975,5 nach dem Wert von 1125,8 am Donnerstag. Es wurden weder Neuinfektionen und noch weitere Todesfälle gemeldet.

Das waren die News am 15. April 2022:

Neue Zahlen: Corona-Inzidenz im Norden sinkt weiter

20.46 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Karfreitag auf 1014,9 gesunken. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 1154,7 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag am Karfreitag nur bei 1163 – nach 7020 am Vortag. Bei allen Zahlen ist zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.

Für die weiteren Daten zur Corona-Lage werden an jenen Tagen keine neuen Zahlen veröffentlicht. Am Donnerstag lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 574 Patienten in Kliniken. Von ihnen wurden 56 auf einer Intensivstation behandelt und 19 beatmet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, stieg am Donnerstag um 9 auf 2373.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche – die Hospitalisierungsinzidenz – lag am Donnerstag bei 5,74.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten den Daten zufolge am Freitag die Kreise Dithmarschen (1384,6), Schleswig-Flensburg (1234,7) und Rendsburg-Eckernförde (1126,1). Die niedrigste Inzidenz hatte weiterhin Pinneberg mit einem Wert von 735,4.

Corona-Inzidenz im Nordosten sinkt weiter – zwei neue Todesfälle

19.36 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist weiter gesunken. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Freitag bei 1031,6, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Vortag waren es 1130,5, vor einer Woche 1394,3.

Insgesamt meldete das Lagus am Freitag 1555 neue Infektionsnachweise nach 3136 vor einer Woche. In den Kliniken des Landes wurden den Angaben zufolge 517 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, 14 weniger als am Vortag und 106 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen lagen demnach 59 Patienten, 3 weniger mehr als am Tag zuvor und 4 weniger als vor einer Woche. Das Amt meldete zudem 2 weitere Todesfälle. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen erhöhte sich damit auf 2103.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz gab das Lagus mit 5,2 an; nach 5,3 am Vortag. Mit 1,9 wies der Landkreis Nordwestmecklenburg den niedrigsten Wert auf, den höchsten der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 8,1.

4060 weitere Corona-Infektionen in Hamburg – Inzidenz sinkt

11.59 Uhr: Mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen sind in Hamburg seit Ausbruch der Pandemie registriert worden. Das gab die Gesundheitsbehörde am Karfreitag bekannt (siehe Eintrag um 10.28 Uhr). Binnen 24 Stunden wurden 4060 Fälle erfasst, die Gesamtzahl der Infektionen seit dem ersten bemerkten Fall am 29. Februar 2020 stieg damit auf 501.951. Die tatsächliche Zahl liegt noch einmal darüber.

Im Vergleich zum Freitag der Vorwoche wurden 923 Infektionen weniger registriert, die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank damit von 1322,9 auf nun 1274,4. Es ist der niedrigste Wert seit dem 22. März (1228,7).

In den Krankenhäusern der Hansestadt wurden mit Stand Donnerstag nach Angaben der Gesundheitsbehörde 462 Covid-19-Patienten behandelt (-19 im Vergleich zum Vortag), 40 von ihnen auf Intensivstationen (-3). Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und -Notfallmedizin (Divi) wurden am Freitagvormittag auf den Intensivstationen (Stand 11.05 Uhr) 39 Corona-Patienten behandelt (-2); 19 Patienten mussten invasiv beatmet werden (-1).

Die Hospitalisierungsquote, die angibt, wie viele Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum stationär aufgenommen wurden, lag laut RKI am Donnerstag bei 4,32. Bundesweit betrug dieser Wert 6,41.

Sieben weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben, die Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19 stieg damit auf 2476 (Stand: Donnerstag).

1.543.313 Menschen (83,3 Prozent) haben in Hamburg bis einschließlich Mittwoch eine Impfung erhalten, 1.541.278 (83,2 Prozent) auch eine zweite und 1.122.420 (60,6 Prozent) eine Auffrischimpfung.

Mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen in Hamburg

10.28 Uhr: In Hamburg hat die Zahl der Corona-Infektionen die Marke von einer halben Million überschritten. Insgesamt sei das Virus seit Ausbruch der Pandemie in 501.951 Fällen nachgewiesen worden, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, am Freitag. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte noch einmal höher liegen, da die Gesundheitsämter zeitweise nicht mehr alle Fälle erfassen konnten und einige Infektionen unbemerkt blieben. Der mit Abstand größte Teil der erfassten Fälle sei in diesem Jahr nachgewiesen worden, womit deutlich werde, dass die aktuell vorherrschende Omikron-Variante sehr viel infektiöser sei als die vorangegangenen.

„Im Zeitverlauf werden anhand der dominierenden Varianten verschiedene Phasen deutlich“, sagte er. „Der erste Fall in Hamburg wurde am 29. Februar 2020 gemeldet. Der Wild-Typ des neuartigen Coronavirus dominierte fast ein Jahr das Infektionsgeschehen.“ Insgesamt seien in diesem Zeitraum 50.396 Fälle gemeldet worden.

„Ab Ende Februar 2021 dominierte die Alpha-Variante, bis sie im Sommer desselben Jahres bereits von der Delta-Variante als vorherrschender Variante abgelöst wurde.“ Der Alpha-Variante seien 26.655 gemeldete Fälle zuzuordnen. „Ab dem Sommer ist davon auszugehen, dass die Delta-Variante des Coronavirus das Infektionsgeschehen in Hamburg maßgeblich geprägt hat. Bis Ende des Jahres wurde weitere 58.855 Fälle gemeldet.“

Rund um den Jahreswechsel habe sich dann die Omikron-Variante durchgesetzt und auch in Hamburg das Infektionsgeschehen bestimmt. Die Zahlen gingen steil nach oben: „Während in den ersten vierzehn Wochen des vergangenen Jahres insgesamt 27.756 Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet wurden, waren es in diesem Jahr im selben Zeitraum insgesamt 342.869 Infektionen und damit deutlich mehr als zehnmal so viele“, sagte Helfrich.

Noch mehr als 600 Corona-Teststellen in Schleswig-Holstein

10.05 Uhr: Die Zahl der Corona-Teststellen ist in Schleswig-Holstein zwar gesunken, aber die Karte mit den Stationen weist nach wie vor ein nahezu flächendeckendes Angebot aus. Das Gesundheitsministerium in Kiel bezifferte die aktuelle Zahl der Stationen mit rund 630. Den Höchststand habe es im Juni vergangenen Jahres mit über 880 gegeben. In den meisten Fällen handelt es sich um private Anbieter. Auch Praxen, Apotheken, Kliniken, Kommunen und elf Testzentren, die die Kassenärztliche Vereinigung mit dem DRK betreibt, erledigen Corona-Tests.

Die Testverordnung des Bundes war am 30. März bis zum 30. Juni verlängert worden. Damit werden die Tests bis dahin unverändert finanziert. Wie sich das Teststellen-Netz weiter entwickeln wird, ist dem Ministerium zufolge ungewiss. Entscheidend sei die Nachfrage und damit die Auslastung der Teststellen.

Das waren die News am 14. April

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein verharrt auf Wert von über 1100

20.46 Uhr: Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein verharrt seit rund einer Woche auf ähnlichem Niveau. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug am Donnerstag 1154,7, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Genau eine Woche zuvor hatte der Wert bei 1168,7 gelegen, vor zwei Wochen noch bei 1468,3.

Nach den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen hat Schleswig-Holstein im Bundesländer-Vergleich den vierthöchsten Inzidenz-Wert. Nur in Thüringen, Niedersachsen und dem Saarland war die Zahl demnach höher. Im Februar hatte Schleswig-Holstein zu den Ländern mit der niedrigsten Corona-Inzidenz gezählt. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Berechnungen des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag bei 1015,7.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche – die Hospitalisierungsinzidenz – lag bei 5,74.

7020 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden wurden im Land gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 7182. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 574 Patienten in Kliniken – also 16 weniger als am Tag zuvor. Von ihnen wurden 56 auf einer Intensivstation behandelt (-5) und 19 (-2) beatmet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, stieg um 9 auf 2373.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten den Daten zufolge die Kreise Dithmarschen (1432,6), Nordfriesland (1323,4) und Schleswig-Flensburg (1294,9). Die niedrigste Inzidenz hatte weiterhin Pinneberg mit einem Wert von 914,0.

Corona-Inzidenz im Nordosten sinkt weiter – fünf neue Todesfälle

18.21 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern weiter gesunken. Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag bei 1130,5, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Vortag waren es 1181,7, vor einer Woche 1438,4.ag

Trotz des seit Mitte März rückläufigen Trends im Nordosten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz noch immer über dem Bundesdurchschnitt, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mit 1015,7 angab.

Insgesamt meldete das Lagus am Donnerstag 2720 neue Infektionsnachweise nach 3564 vor einer Woche. In den Kliniken des Landes wurden den Angaben zufolge 531 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt, sechs weniger als am Vortag und 72 weniger als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen lagen demnach 62 Patienten, 2 mehr als am Tag zuvor und ebensoviele wie vor einer Woche. Das Amt meldete zudem fünf weitere Todesfälle. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit Corona gestorbenen Menschen erhöhte sich damit auf 2101.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz – die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – gab das Lagus mit 5,3 an; nach 6,5 am Vortag. Mit 2,9 wies Rostock den niedrigsten Wert auf, den höchsten Vorpommern-Rügen mit 7,5.

Die Impfquoten im Nordosten sind weiterhin nahezu unverändert. Nach Angaben des RKI verfügten 74,5 Prozent der Menschen vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen. Eine Auffrischungsimpfung haben mittlerweile 57,3 Prozent der Bevölkerung bekommen.

Hamburgs Corona-Inzidenz sinkt minimal – fünf weitere Todesfälle

12.05 Uhr: Hamburgs Corona-Zahlen gehen den vierten Tag in Folge leicht zurück: Die Gesundheitsbehörde meldete am Donnerstag 4110 weitere Infektionen, 67 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ging minimal zurück, fiel von 1326,4 am Mittwoch auf nun 1322,9 (Vorwoche: 1330,8).

In den Krankenhäusern der Hansestadt wurden mit Stand Mittwoch nach Angaben der Gesundheitsbehörde 481 Covid-19-Patienten behandelt (+32 im Vergleich zum Vortag), 43 von ihnen auf Intensivstationen (+3). Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und -Notfallmedizin (Divi) wurden am Donnerstagvormittag auf den Intensivstationen (Stand 11.05 Uhr) 41 Corona-Patienten behandelt (+2); 20 Patienten mussten invasiv beatmet werden (=).

Die Hospitalisierungsquote, die angibt, wie viele Corona-Patienten je 100.000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum stationär aufgenommen wurden, lag laut RKI am Mittwoch bei 4,05. Bundesweit betrug dieser Wert 6,49.

Fünf weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben, die Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19 stieg damit auf 2469 (Stand: Mittwoch).

1.543.313 Menschen (83,3 Prozent) haben in Hamburg bis einschließlich Mittwoch eine Impfung erhalten, 1.541.278 (83,2 Prozent) auch eine zweite und 1.122.420 (60,6 Prozent) eine Auffrischimpfung.

Grüne stellen klar: Derzeit keine Verlängerung der Hotspot-Regelung in Hamburg geplant

11.41 Uhr: Wird die Hotspot-Regel in Hamburg womöglich verlängert? Äußerungen von Abgeordneten der grünen Regierungsfraktion konnten sich am Mittwoch in der Bürgerschaft so interpretieren lassen. „Da ist kein letztes Wort gesprochen“, sagte der Grünen-Abgeordnete Peter Zamory laut „Hamburger Abendblatt“. Seine Parteikollegin Gudrun Schittek wies auf das weiterhin hohe Infektionsgeschehen hin – Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 1326,4 – in den Kliniken gebe es personelle Engpässe, Pflegende seien „am Limit“.

CDU und Linke zeigte sich angesichts der Äußerungen irritiert. Bereiten die Grünen eine Kehrtwende vor? Eigentlich hatte die rot-grüne Regierungsmehrheit angekündigt, dass die Hotspot-Regel mit einem Enddatum (30. April) versehen sei.

Nach MOPO-Informationen muss sich die Opposition nicht allzu große Sorgen vor einer Verlängerung der Hotspot-Regel machen. Mehrere Grünen-Abgeordnete betonen, dass es Stand heute keine Pläne zur Verlängerung gebe. Fraktionschefin Jennifer Jasberg zur MOPO: „Wir haben ein klares Auslaufdatum, sofern sich die Lage nicht dramatisch verändert. Daran hat sich nichts geändert.“

Inzidenz in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau

11.23 Uhr: Auf und Ab in der Corona-Pandemie in Niedersachsen: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land ist nach zwischenzeitlichem Rückgang wieder leicht gestiegen – auf 1339,7 nach 1335,3 am Vortag. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts vom Donnerstag hervor. Im Vergleich der Bundesländer hatte Niedersachsen damit hinter dem Saarland weiter den zweithöchsten Wert. Die Inzidenz gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sich binnen einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Landesweit wurden 22.447 neue Corona-Infektionen registriert. 50 Menschen starben mit beziehungsweise an dem Virus. Die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen stieg damit auf 8437.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen ist nach Angaben des Landes auf 14,3 gefallen. Am Vortag hatte dieser Wert bei 14,5 gelegen. Er gibt an, wie viele Menschen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingewiesen wurden. Die Hospitalisierung gilt als maßgeblich bei der Bewertung des Infektionsgeschehens. Bei der Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und -Patienten gab es einen leichten Anstieg: Der Wert lag bei 5,9 Prozent nach 5,8 am Vortag.

Seit Corona: Deutlich mehr Videosprechstunden bei Ärzten im Norden

10.47 Uhr: Im Zuge der Corona-Pandemie haben digitale Arztbesuche in Schleswig-Holstein stark zugenommen. Nach Angaben der AOK NordWest vom Donnerstag nutzten Versicherte dieser Krankenkasse in den ersten drei Quartalen 2021 insgesamt 10.221 Videosprechstunden von Ärzten im Land. Das waren über 52 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2020 mit 6700 digitalen Beratungen. In den ersten drei Quartalen 2019 hatten sich nur sechs AOK-Versicherte per Bildschirm beraten lassen.

„Die Videosprechstunden erfahren einen enormen Aufschwung“, kommentierte AOK-Vorstandschef Tom Ackermann. „Angesichts der Infektionsgefahr mit Covid-19 konsultieren immer mehr Patientinnen und Patienten ihren Arzt digital per Video über PC, Laptop oder Smartphone.“ Die Corona-Pandemie bringe der Digitalisierung im Gesundheitswesen einen riesengroßen Schub. „Jetzt gilt es, diesen Schub zu nutzen und die Videosprechstunden auch jenseits der Pandemie in den Versorgungsalltag zu integrieren“

Videosprechstunden als Alternative zum Praxisbesuch seien ein gutes Beispiel. „Wir sehen Telemedizin als eine sinnvolle Ergänzung zum persönlichen Kontakt zwischen Patient und Arzt“, sagte Ackermann. „Nicht nur auf dem Land, wo die Wege zur Praxis weiter sein können, machen digitale Lösungen wie die Videosprechstunde Sinn.“

Hotspot-Regeln in Hamburg könnten doch verlängert werden

8.31 Uhr: Am Dienstag stellte Senatssprecher Marcel Schweitzer das Ende der noch geltenden Corona-Maßnahmen in Aussicht. Es sei derzeit nicht geplant, die Hotspot-Regelung in der Hansestadt über den 30. April hinaus zu verlängern, sagte Schweitzer. „Fest und final“ wollte er dies aber nicht formulieren und keine Garantie abgeben, dass die Regeln aufgehoben werden.

Abgeordnete der grünen Regierungsfraktion deuteten am Mittwoch in der Bürgerschaft erneut an, dass die Hotspot-Regel auch erneut verlängert werden könnte. „Da ist kein letztes Wort gesprochen“, sagte der Grünen-Abgeordnete Peter Zamory laut „Hamburger Abendblatt“. Seine Parteikollegin Gudrun Schittek wies auf das weiterhin hohe Infektionsgeschehen hin – Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 1326,4 – in den Kliniken gebe es personelle Engpässe, Pflegende seien „am Limit“.

Für den CDU-Abgeordneten Andreas Grutzeck kamen Schitteks Worte einer Andeutung gleich, „dass es in zwei Wochen so weitergeht“ und die Hotspot-Regel beibehalten werde. Auch der Linken-Abgeordnete Deniz Celik zeigte sich „in mehrfacher Hinsicht irritiert“, vor allem über die Kommunikation Schweitzers vom bevorstehenden Ende der Maßnahmen. Über eine Verlängerung der Hotspot-Regelung könne nicht der Senat entscheiden, sondern nur die Bürgerschaft. Ein Eilantrag der AfD gegen die Regelung war am Mittwoch vom Verwaltungsgericht abgelehnt worden.

Corona-Regel fällt weg: Das gilt ab heute im Nordosten

6.50 Uhr: Pünktlich zu Ostern fällt am Gründonnerstag (0 Uhr) fast überall in Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel (das steht für: geimpft, genesen oder getestet). Ausnahmen sind Krankenhäuser und Pflegeheime. In Clubs und Diskotheken gilt weiterhin sogar 2G-Plus. Außerdem müssen Touristen, die nicht geimpft oder genesen sind, nach wie vor bei der Anreise im Hotel einen Negativtest vorlegen.

Aber sonst gilt überall: In Innenräumen genügen Maske und Abstand. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss damit keinen Test mehr vorlegen, wenn er oder sie zum Beispiel ins Restaurant, Fitnessstudio, Kino, Museum oder Theater geht.

Der Landtag hatte ganz Mecklenburg-Vorpommern am 24. März zum Corona-Hotspot erklärt. Dies ermöglichte es der Landesregierung, die bis dahin geltenden Einschränkungen aufrechtzuerhalten. Mecklenburg-Vorpommern hatte damals Sieben-Tage-Inzidenzen von weit über 2000.

Die Hotspot-Regelung gilt zunächst bis zum 27. April. Aufgrund der zuletzt stetig gesunkenen Infektionszahlen hat sich die Landesregierung nun aber zu den Erleichterungen entschlossen.