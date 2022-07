Hitzewelle in Deutschland – das droht Hamburg und dem Norden

In Südeuropa herrschen seit Wochen Trockenheit und extreme Temperaturen, über Frankreich erreicht die Hitzewelle diese Woche auch Deutschland: Im sonst eher kühlen Hamburg werden am Mittwoch 38 Grad erwartet, im Westen der Bundesrepublik soll sogar die 40-Grad-Grenze geknackt werden. Alle wichtigen Infos zur Hitzewelle gibt es für Sie im Überblick auf MOPO.de.

14.06 Uhr: Bei sehr hohen Temperaturen sollte es aus Sicht der Linken für Arbeitnehmer ein „Recht auf Hitzefrei“ oder verkürzte Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich geben. „Wir brauchen Klimaanpassungen im Arbeitsrecht“, sagte die Parteivorsitzende Janine Wissler am Montag in Berlin.

Hitze und Sonne seien eine Belastung für die Gesundheit. Das gelte vor allem für Menschen, die draußen körperlich arbeiteten, sagte Wissler. Die Risiken solle man beim Arbeitsschutz ernst nehmen. Sollbestimmungen schützten zu wenig. Schutzmechanismen müssten auch in der Arbeitsstättenverordnung festgeschrieben werden, verlangte die Parteichefin.

Auch die Gewerkschaft Verdi hatte Erleichterungen für Arbeitnehmer angemahnt. „Bei extremer Hitze fordern wir natürlich längere Pausen oder ein früheres Ende der Arbeit – Hitzefrei -, auch wenn darauf kein rechtlicher Anspruch besteht“, sagte Norbert Reuter, Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei Verdi, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Feuerwehr: Schatten suchen, genug trinken, Kinder und Ältere schützen

13.19 Uhr: Die Hamburger Feuerwehr geht davon aus, dass sie wegen der bis Mittwoch angekündigten Hitze zu vielen Einsätzen ausrücken wird. „Wir haben auch bei der letzten Hitzewelle festgestellt, dass die Rettungsdienstzahlen ordentlich nach oben gegangen sind. Das kann man ganz klar sagen, dass damit deutlich mehr Rettungsdiensteinsätze einhergehen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Dennoch gebe es keine expliziten Planungen für mehr Rettungswagen. Sollten mehr Rettungsdiensteinsätze nötig sein, werde stattdessen unkompliziert ein Löschfahrzeug außer Dienst genommen und die Mannschaft für den Rettungsdienst eingesetzt. Das Personal sei in Hamburg entsprechend ausgebildet.

Im Brandfall ist Hamburg dann dennoch gut aufgestellt: Dann rücken die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nach. „Dafür haben wir eine sehr starke Freiwillige Feuerwehr, die dann voralarmiert wird und an die Berufsfeuerwehrwache geholt wird.“

Mit Blick auf vom Deutschen Wetterdienst angekündigte Temperaturen von bis zu 35 Grad Celsius im Hamburger Schatten rät die Feuerwehr, vor allem Sonne zu meiden. „Wir haben so eine schöne grüne Stadt, da haben wir viele gute Schattenmöglichkeiten“, sagte der Feuerwehrsprecher weiter. Ansonsten: viel Wasser, Säfte und abgekühlten Tee trinken und eher leichte Speisen essen. „Also nicht nur Schweinshaxe, sondern auch mal Salat und was leicht verträglich ist.“ Und körperlich anstrengende Arbeiten sowie Sport werden am besten am frühen Morgen oder späten Abend erledigt.

Kinder und Tiere sollten zudem nicht im Auto gelassen werden, auch nicht kurz fürs Brötchen- oder Zigarettenholen. „Das ist wirklich fatal. Das Auto wird innerhalb weniger Minuten zu einer Sauna.“

Zudem rät die Feuerwehr explizit von offenem Feuer ab. „Wir haben beim Grasland-Feuerindex und Waldbrand-Gefahrenindex gerade eine sehr hohe Stufe. Wir sind auf der Stufe vier von fünf.“ Achtlos weggeschnippte Zigaretten oder Grillen im Wald könnten Feuer ausbrechen lassen.

Hitze in Deutschland: Vereinzelt bis zu 40 Grad möglich

12.26 Uhr: Es wird heiß in Deutschland. Bei der Hitzewelle diese Woche könnten die Temperaturen örtlich bis auf 40 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag mitteilte. Allerdings bleibe die extreme Hitze nur einen Tag: Höhepunkt im Westen und Südwesten ist der Dienstag, am Mittwoch verlagert sich die Hitze in den Osten und Nordosten. Vereinzelt werden die Nächte tropisch, sind also mindestens 20 Grad warm.

Am Dienstag zeigt sich der Himmel oft wolkenlos, der Wind weht bei Temperaturen zwischen 34 und 38 Grad nur mäßig. Im Südwesten und Westen können es laut der Vorhersage des DWD vereinzelt sogar 40 Grad werden.

Der nächste Morgen beginnt dort mit ersten Schauern und Gewittern, die sich bis in die Mitte ausbreiten. Dabei kann es kräftig gewittern, auch Unwetter sind lokal möglich. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 27 und 34 Grad. Im Osten und Südosten ist es dagegen weiter sonnig, es wird mit Werten zwischen 33 bis 39 Grad sehr heiß.

In der Nacht zum Donnerstag gibt es auch in diesen Landesteilen Schauer und Gewitter, ähnlich geht es am Tag weiter. Im Rest der Republik ist es dagegen am Donnerstag bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad heiter, im Südwesten und Süden sind auch 32 Grad möglich.

Uniklinik Rostock ruft wegen Hitze zur Vorsicht auf

11.04 Uhr: Die Universitätsklinik in Rostock hat die Menschen wegen der erwarteten Hitzewelle dazu aufgerufen, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. „Was viele nicht wissen, im Wasser ist man vollkommen ungeschützt, weil es die Sonnenstrahlen nicht reflektiert. Nach jedem Badegang ist Eincremen daher Pflicht“, sagte Steffen Emmert, Direktor der Klinik für Dermatologie und Venerologie, am Montag in Rostock. Auch im Wasser könne man bereits nach fünf bis zehn Minuten einen Sonnenbrand bekommen.

Als besonders gefährdet bezeichnete die Klinik sowohl Kleinkinder, alte Menschen als auch Patienten mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen. „Sonnenbrand, Kopfschmerzen und Sonnenstich bei zu viel direkter Sonneneinstrahlung sind die größten Gefahren“, so Jan-Arne Lauffs, Leiter der Zentralen Notaufnahme im Universitären Notfallzentrum (UNZ).

Das Klinikum rief die Menschen dazu auf, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um lebensbedrohliche Situationen zu verhindern: Sporteinheiten lieber in der Frühe oder in den Abendstunden, viel ungesüßte Getränke zu sich zu nehmen, Kinder und Haustiere nicht im Auto lassen.

Studie: Klimawandel kostet Deutschland jährlich 6,6 Milliarden Euro

10.31 Uhr: Der vom Menschen verursachte Klimawandel hat in Deutschland seit 2000 jährlich durchschnittliche Schäden von 6,6 Milliarden Euro verursacht. Insgesamt waren es Kosten von mindestens rund 145 Milliarden Euro. Zu diesem Ergebnis kommt ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragtes Projekt zu den Kosten der Klimawandelfolgen in Deutschland, das am Montag in Berlin vorgestellt wurde.

Hierbei handelt es sich den Angaben zufolge nur um einen Teil der aufgetretenen Schäden. Die tatsächliche Schadenshöhe liege noch über der genannten Summe. Denn manche Schäden wie etwa der Verlust an Biodiversität ließen sich nicht in Geld umrechnen. Bei anderen gehe dies zwar theoretisch, aber es gebe dafür derzeit keine geeigneten Datengrundlagen oder Methoden. Ein Großteil der Schäden sei durch Extremwetterereignisse entstanden, für die der Einfluss des voranschreitenden Klimawandels klar belegt sei.

Die Prognos-Studie beziffert die Schäden durch die Dürre- und Hitzesommer 2018 und 2019 auf 34,9 Milliarden Euro und durch das Extremhochwasser im Juli 2021 auf 40,5 Milliarden Euro. Zusammen mit den Schäden durch vereinzelte weitere Hagel- und Sturmereignisse von rund 5,2 Milliarden Euro ergebe sich ein Gesamtschadensausmaß durch Extremwetterereignisse von mehr als 80 Milliarden Euro.

Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) zog aus den Ergebnissen zwei Schlussfolgerungen: „Erstens, wir müssen die Folgen der Klimakrise weltweit auf einem erträglichen Niveau halten.“ Das gehe nur mit deutlich mehr Klimaschutz. „Zweitens, brauchen wir eine verlässliche Klimaanpassungsstrategie, die unsere Bevölkerung, unsere Infrastruktur und unsere Wirtschaft vor Hitze, Hochwasser und starken Wetterschwankungen schützt.“

Faktencheck: Heiße Tage kein Anzeichen für Klimawandel?

10.03 Uhr: Ein gängiges Argument von Klimawandel-Leugnern lautet: Früher war es auch schon heiß. Schon vor Jahrzehnten haben die Thermometer in Deutschland immer mal wieder an der 40-Grad-Marke gekratzt. Doch dieses Argument zieht nicht: Die Anzahl von Hitzetagen wird nämlich über die Jahre immer größer.

Behauptung: Hohe Temperaturen mit bis zu 40 Grad Celsius seien nichts Besonderes hierzulande.

Bewertung: Falsch.

Fakten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) definiert als „Heißen Tag“, wenn die Lufttemperatur mehr als 30 Grad Celsius erreicht. Für einen „Sommertag“ muss es nicht so heiß sein – hier sind in der Spitze 25 Grad nötig. Ein Beispiel: In Frankfurt am Main etwa waren es zwischen 1981 und 2010 im Schnitt 52 Sommertage und 13 „Heiße Tage“ im Jahr.

Richtig ist, dass hohe Temperaturen an einzelnen Tagen bereits vor Jahrzehnten gemessen wurden. So waren es unter anderem in Bremen 36 Grad im August 1943, in Köln-Stammheim 37,9 Grad im Juni 1947 und in Potsdam 38,4 Grad im Juli 1959. Diese Messungen widerlegen jedoch nicht die Erderwärmung.

Betrachtet man die Temperaturen über einen längeren Zeitraum, zeigt sich der Klimawandel deutlich: Nach Angaben des DWD ist die Lufttemperatur im Jahresdurchschnitt in Deutschland zwischen 1881 und 2021 um 1,6 Grad gestiegen. Die fünf wärmsten Jahre traten in Deutschland demnach alle nach dem Jahr 2000 auf.

Die Vereinten Nationen (UN) bezeichnen den Klimawandel als langfristige Veränderungen der Temperaturen und Wettermuster, die seit dem 19. Jahrhundert „hauptsächlich auf menschliche Tätigkeiten zurückzuführen“ seien. Diese sind nach UN-Angaben vor allem die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas.

DWD-Analysen zum deutschen Sommer zeigen eine eindeutige Tendenz: Unter den zehn „wärmsten Sommern der Messgeschichte“ finden sich sechs in diesem Jahrtausend und acht nach 1992. Den Spitzenplatz belegt der Sommer 2003 mit einer Durchschnittstemperatur von 19,7 Grad, gefolgt von 2018 (19,3 Grad) und 2019 (19,2 Grad).

Auch die Anzahl der „Heißen Tage“ hat sich nach DWD-Angaben deutlich erhöht: In Frankfurt am Main war es zwischen 1961 und 1990 an 8,7 Tagen pro Jahr wärmer als 30 Grad, im Zeitraum von 1990 bis 2019 gab es mit 16,3 Hitzetagen fast doppelt so viele pro Jahr. In der Region Berlin/Brandenburg steigerte sich die Anzahl „Heißer Tage“ von 6,5 (1961 bis 1990) auf 11,5 (1990 bis 2019) pro Jahr.

Und es wird wohl noch heißer. Berechnungen des DWD haben jüngst ergeben: In Deutschland soll es in den kommenden Jahren im Jahresschnitt bis zu ein Grad wärmer werden als in den vergangenen drei Jahrzehnten.